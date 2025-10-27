Cum s-a conectat Walter Russell la "sursa tuturor cunoștințelor" în cele 40 de zile de comă profundă și ce a spus după ce s-a trezit miraculos

În mai 1921, inițiatul american Walter Russell a intrat într-o stare de comă de 40 de zile (un numar biblic care apare frecvent), timp în care pretinde că a accesat sursa tuturor cunoștințelor.

La trezire, el a scris frenetic ceea ce a văzut - pagini pline de revelații filosofice, științifice și spirituale care urmau să formeze mai târziu fundamentul manuscrisului său "Cel universal".

Deși și-a trimis descoperirile la 500 de minți de frunte ale vremii, aproape toți l-au respins ca nebun - cu excepția uneia: Nikola Tesla, inventatorul vizionar, a fost atât de lovit de perspectivele lui Russell încât l-a îndemnat să pecetluiască munca pentru o mie de ani, insistând că umanitatea nu era încă pregătită pentru adevărurile sale.

Dezvăluirile lui Walter Russell au reimaginat însăși structura realității.

El a susținut că materia nu este solidă, ci lumina cristalizată încetinită de gândire - că totul în jurul nostru, de la stânci la corpuri umane, este compus din modele de lumină, modelate de conștiință.

Russell spunea că universul este fundamental mental, nu material, și că toate lucrurile se mișcă în cicluri ritmice - expansiune și contracție, precum respirația. El a respins contrariile ca binele și răul ca iluzii, afirmând în schimb că totul căuta armonie și echilibru.

Pentru Russell, moartea nu a fost un sfârșit, ci eliberarea luminii comprimate care revenea la sursă. Chiar și timpul, susținea el, nu era liniar, ci o spirală în care trecutul, prezentul și viitorul coexistau.

Aceste idei au fost radical înaintea timpului lor, amestecând metafizica, dinamica valurilor și un sentiment profund de unitate universală.

El credea că electricitatea este o spirală vie a energiei, nu doar electroni în mișcare și că vidul spațiului era, de fapt, o mare vibrantă de potențial neexploatat.

Sănătatea, în viziunea lui, era ritmul natural al corpului, iar boala era pur și simplu o perturbare a acestui flux.

Deși ignorată sau ridiculizată în timpul vieții sale, opera lui Russell atrage acum din nou atenția într-o eră în care studiile fizicii cuantice și conștiinței încep să răsune aceleași întrebări.

Pentru mulți, nu mai este un excentric uitat, ci un profet al unei paradigme ce urmează să vină.