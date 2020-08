Cum s-a spalat pe maini statul roman de cazul ursului lasat sa agonizeze 17 ore pe marginea drumului

Plangerea penala impotriva autoritatilor care, in noiembrie 2019, au lasat pe marginea drumului, in plina agonie, un urs accidentat grav de un autoturism, a fost clasata definitiv de catre un judecator de camera preliminara a Tribunalului Militar Cluj.

Magistratul sustine in confirmarea solutiei de clasare ca cei doi jandarmi prezenti la fata locului si care au asigurat doar perimetrul in timp ce animalul se chinuia in durere si-au indeplinit datoria intrucat la fata locului erau prezente si alte autoritati cu atributii pentru salvarea animalului si ca acestia au executat ordinele primite.

Avocatul Adrian Cuculis, cel care a facut aceasta plangere pentru abuz in serviciu reclamand faptul ca autoritatile nu si-au respectat obligatiile, actionand tardiv si incoerent, sustine ca solutia instantei este incorecta, intrucat procurorii militari aveau obligatia sa cerceteze ce autoritate nu si-a indeplinit obligatiile. Altfel spus, in opinia acestuia, clasarea plangerii fata de cei doi jandarmi nu spune cine anume este vinovat pentru nerespectarea legii in acest episod.

"Am formulat aceasta plangere in principal ca luptator pentru drepturile animalelor, vizand pe de o parte infractiunea de abuz in serviciu din partea tuturor celor care au participat la operatiunea asta, dar si o posibila fapta de distrugere a bunurilor ce fac parte din fondul cinegetic. Practic, am cerut sa fie luate masuri cu privire la toti cei care au asigurat paza acolo si cu privire inclusiv la cei care ar fi putut sa fie implicati in orice operatiune de la fata locului si nu au luat masurile corespunzatoare. Nu stiu, poate pentru tranchilizarea ursului, sau medicul veterinar care era acolo si care ar fi trebuit sa-i acorde poate niste minime ingrijiri, sa vada daca mai putea fi salvata viata animalului, nu sa-l lasam acolo sa agonizeze 24 de ore, dupa care venim si-l impuscam.

Masurile care au fost luate, dupa parerea mea, nu au respectat legislatia in vigoare.

Cererea a fost respinsa, nu ca la prosti asa, ci e respinsa ca vezi nu s-a putut proba, ca jandarmii doar si-au facut treaba de a asigura paza... Pai, stai putin, in Legea Jandarmeriei scrie foarte clar acolo ca ei sunt obligati cand intervin, si am vazut cu totii la televizor ca mai apare cate un urs, trebuie sa asigure protectia oamenilor si trebuie sa aiba arme si munitie specifica acestor cazuri. Nici judecatorul si nici procurorul nu au retinut pe nicaieri lucrul asta. Spun doar ca cei doi jandarmi prezenti la fata locului erau cu alte organe cu atributii si de asta ei au asigurat doar paza. Insa la ei, in fisa postului si in legea de organizare, scrie foarte clar ca, in astfel de cazuri, sunt obligati sa invite medici veterinari special antrenati pentru astfel de cazuri, care sa stie sa manuiasca arme de vanatoare in sensul tranchilizarii lor", a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Rezultatul final a fost sa nu se ia nicio masura

In opinia avocatului, procurorul de caz nu a aratat care autoritate este vinovata pentru tot ceea ce s-a intamplat, limitandu-se a sustine ca cei doi jandarmi nu aveau vreo obligatie sa intervina.

"Rezultatul final a fost sa nu se ia nicio masura. Nici politie, nici nimeni, nimeni, nimeni. Se arunca vina, in modul clasic, de la unul la altul. Ca erau altii cu atributii, adica puteau si jandarmii dar cum erau altii, ei nu s-au mai bagat. Si pe partea cealalta, altii o sa zica ca erau jandarmii si de acea nu s-au bagat ei. Deci o sa arunce vina unii pe altii. Era obligatia procurorului ca in urma sesizarii facute de catre mine sa verifice daca mai erau si alte persoane implicate in chestiunea asta, si sa vada cine anume avea obligatia de a tranchiliza animalul de exemplu. Cu privire la jandarmi, la politisti, la administratorul drumului sau oricine altcineva, asta trebuia procurorul sa faca. El are posibilitatea sa extinda ancheta penala oricat, nu era de datoria mea sa ii indic partile vinovate.

Acum asta e solutia, si e definitiva, nu mai poate fi atacata", a adaugat Cuculis, mentionand totusi ca partea din dosar cu privire la distrugerea fondului cinegetic a fost disjunsa.

Jandarmii au pazit ursul aflat in agonie

Potrivit cercetarilor din dosar, cum la fata locului incepusera sa apara tot mai multe persoane, care filmau sau fotografiau ursul in agonie, politistii le-au ordonat jandarmilor sa creeze un perimetru pentru a putea realiza cercetarile in conditii optime.

"In continuare, cei doi jandarmi au asigurat paza locului in care se afla animalul ranit pana in jurul orelor 01.00, cand la fata locului au sosit reprezentantii unei firme de paza care au facut schimb de ture cu acestia, jandarmii retragand-se astfel la sediu, dat fiind faptul ca tura lor se termina la ora 22.00. A doua zi, la ora 06.00 acestia s-au intors la locul accidentului, constatand ca animalul ranit era inca in viata si s-a tarat inspre sosea, ajungand astfel la doar 2-3 m de partea carosabila, astfel ca acestia au asigurat in continuare paza animalului ranit, pana la ora 14.00, cand tura lor a luat sfarsit", se arata in documentul de clasare.

Argumentul procurorului: jandarmilor nu li s-a solicitat imobilizarea ursului

Procurorul care a decis clasarea in prima faza a plangerii noteaza ca celor doi jandarmi nu li s-a cerut sa imobilizeze animalul.

"Intimatilor nu le-a fost solicitata imobilizarea animalului si de altfel nici nu aveau in dotare mijloace necesare pentru o astfel de masura, precum si faptul ca toate deciziile care au fost luate la fata locului au fost luate de catre celelalte institutii prezente, fara ca el si colegul sau, ca reprezentanti ai institutiei jandarmeriei in zona sa fie implicati in discutiile purtate sau sa fie consultati cu privire la masurile luate in legatura cu animalul ranit", este concluzia procurorului ce sustine ca nu au putut fi administrate probe din care sa rezulte cu certitudine existenta elementelor constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu.

Concluzia procurorului militar este imbratisata si de catre judecatorul de camera preliminara.

"Judecatorul de camera preliminara apreciaza ca fata de prezenta altor institutii la fata locului, care aveau atributii fie de salvare a animalului, fie de a lua masuri pentru eutanasierea acestuia, cei doi jandarmi si-au indeplinit atributiile conform ordinelor primite", concluzioneaza judecatorul, respingand astfel definitiv plangerea formulata.

Ursul care a agonizat 17 ore sub privirile autoritatilor

In data de 17 noiembrie 2019, un urs a fost lovit de o masina la iesirea din localitatea Praid, judetul Harghita. Desi autoritatile au gasit repede ursul ranit pe marginea drumului, acesta a ramas in cursul noptii fara niciun fel de ingrijire, si a fost impuscat abia a doua zi.

Persoanele din autoturismul care a lovit ursul nu au fost ranite, fiind afectat doar un copil care a avut un atac de panica. "In urma impactului, atat ursul, cat si autoturismul au parasit partea carosabila. Din accident nu au rezultat victime omenesti, insa ursul a fost grav ranit, se pare ca are membrele fracturate", a declarat purtatorul de cuvant al politiei locale.

In acea noapte ursul a ramas pe marginea drumului, fara ca autoritatile sa intervina in vreun fel, iar a doua zi animalul s-a tarat pe sosea, circulatia intre Praid si Sovata fiind restrictionata. Tranchilizarea animalului a fost facuta la 14 ore de la accident, iar impuscarea sa la 17 ore.

Ce spune Legea Jandarmeriei

Articolul 29.1. din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane spune ca in indeplinirea atributiilor de serviciu, "personalul militar al Jandarmeriei Romane este autorizat sa detina si sa foloseasca arme cu tranchilizante, substante tranchilizante, arme cu glont de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substante iritante, precum si orice alte mijloace de protectie si de imobilizare pentru: a) indepartarea sau imobilizarea animalelor care ameninta viata sau integritatea corporala a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora; b) imobilizarea animalelor a caror viata sau integritate corporala este pusa in pericol in urma unei interventii umane.