De azi, 792 de primării rămân fără o parte din banii de la stat pentru că nu figurează înrolate pe ghișeul.ro. Cetățenii nu își pot plăti online taxele

La 24 august 2026, cu o zi înainte de expirarea termenului legal, 792 de primării din țară nu figurează în lista publică a instituțiilor înrolate în Sistemul Național Electronic de Plată Online, cunoscut ca ghiseul.ro.

Drept consecință, sute de mii de locuitori ai acestor localități nu își pot consulta și achita online taxele și impozitele administrate de primărie. Primăriile care nu își îndeplinesc obligația de a se înrola pe ghiseul.ro până marți, 25 august, riscă să rămână fără o parte din sumele primite de la bugetul de stat.

Primăriile din țară au avut la dispoziție șase luni pentru a se înrola în Sistemul Național Electronic de Plată Online. Obligația a fost introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026, care a intrat în vigoare la 25 februarie și a stabilit data de 25 august 2026 ca termen-limită pentru toate unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale.

În cazul administrațiilor care nu respectă acest termen, ordonanța prevede sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor destinate echilibrării bugetelor locale până la îndeplinirea obligației.

Ghișeul.ro le permite contribuabililor să își consulte obligațiile către bugetul local și să plătească online impozitul pe locuință, taxele pentru mijloacele de transport și alte sume datorate primăriei. Atunci când autoritatea locală nu este înrolată, locuitorii nu pot folosi aceste servicii prin platforma națională. Dacă primăria nu le oferă o altă soluție electronică, cetățenii trebuie să se deplaseze la ghișeul fizic, în timpul programului de lucru, inclusiv atunci când locuiesc în altă localitate sau în străinătate.

Guvernul a recunoscut amploarea problemei încă de la începutul lunii august. La începutul lunii, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu anunța că 919 primării nu erau înrolate și că peste 2,5 milioane de români nu puteau beneficia de plata electronică a taxelor locale. Ulterior, la 20 august, vicepremierul a anunțat că numărul primăriilor neînrolate pe ghiseul.ro scăzuse la 428, după ce 491 de administrații ar fi finalizat procedura.

Din totalul celor 3.187 de unități și subdiviziuni administrativ-teritoriale, conform nomenclatorului oficial SIRUTA, numai 2.395 figurau în lista publică a instituțiilor înrolate pe ghiseul.ro la 24 august. Celelalte 792 nu apăreau pe platformă, indiferent dacă începuseră sau nu demersurile administrative necesare înrolării.

În aceste condiții, FACIAS a transmis solicitări oficiale primăriilor care nu figurau înrolate pe Ghișeul.ro, pentru a afla de ce nu finalizaseră procedura cu numai o zi înainte de expirarea termenului legal. FACIAS le-a cerut să precizeze ce demersuri au întreprins până în prezent și când vor putea cetățenii să își achite online taxele locale.