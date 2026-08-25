Frații Tate în mega-fake: Mașinile de 14 milioane de dolari erau de fapt închiriate, iar avocații admit că „jucau un rol"
Postat la: 25.08.2026 |
Averea uriașă care i-a făcut celebri pe Andrew și Tristan Tate pe rețelele sociale este pusă acum sub semnul întrebării chiar de apărarea celor doi. Avocații susțin în documente depuse în instanță că o parte dintre afirmațiile spectaculoase ale fraților Tate erau exagerări menite să atragă publicul, iar automobilele de lux de milioane de dolari prezentate de Tristan erau, de fapt, închiriate, relatează Daily Mail.
Potrivit documentelor obținute de publicația britanică, apărarea celor doi susține că autoritățile federale au căzut în aceeași capcană precum milioanele lor de urmăritori: au tratat drept reale afirmații făcute pe rețelele sociale care ar fi fost, de fapt, exagerări.
Printre exemple se află o flotă de automobile Bugatti și Aston Martin, evaluată la aproximativ 14 milioane de dolari și prezentată în videoclipurile lui Tristan.
Potrivit avocaților, mașinile erau închiriate tocmai pentru a construi imaginea unui om „extrem de bogat".
Iahtul de 50 de milioane de dolari nu le aparținea
Apărarea contestă și argumentele privind accesul fraților Tate la un superiaht evaluat la 50 de milioane de dolari, despre care autoritățile au sugerat că ar fi putut fi folosit pentru o eventuală fugă.
Avocații susțin că nava aparținea altcuiva și că Andrew și Tristan fuseseră plătiți pentru a-i face promovare.
"‘Superiahtul' nu aparține fraților Tate. Ei au fost plătiți pentru a promova nava pe rețelele sociale", se arată în document.
Andrew și Tristan Tate se află încarcerați la Federal Detention Center (FDC) Miami din 18 iulie și încearcă să împiedice extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt acuzați de infracțiuni sexuale.
Autoritățile consideră că averea lor și existența mai multor identități ar putea fi folosite pentru a părăsi țara în cazul în care ar fi eliberați pe cauțiune. Frații Tate neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor la nivel internațional.
Avocații: „Pe scurt, joacă un rol"
Apărarea susține însă că procurorii își construiesc argumentele inclusiv pe postări online care conțin "satiră evidentă, hiperbole și promovare, și care nici măcar nu au fost scrise de Andrew".
Avocații explică faptul că exagerarea ar face parte din strategia folosită pentru obținerea unui număr cât mai mare de vizualizări și interacțiuni, care generează ulterior venituri.
"Cu cât o postare este mai exagerată și mai ieșită din comun, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce, la rândul său, generează venituri. Pe scurt, joacă un rol", recunosc avocații lor.
În document sunt enumerate și o serie de afirmații apărute pe contul de X al lui Andrew Tate. Printre acestea se numără susținerea că postările sale ar produce venituri de nouă cifre, că va deveni într-o zi premier al Marii Britanii sau că ar putea învinge un lup într-o luptă.
Apărarea afirmă că toate aceste declarații reprezintă hiperbole.
Bugatti și Aston Martin, folosite pentru imaginea de bogăție
Avocații resping și ideea că postările despre accesul nelimitat la criptomonede, Bitcoin, numerar, avioane private sau iahturi ar trebui interpretate literal.
Argumentul lor este legat inclusiv de afacerile în care frații Tate îi „învață" pe bărbați să câștige bani. În acest context, construirea online a imaginii unor oameni extrem de bogați servește intereselor comerciale ale celor doi.
"De exemplu, Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari și Bugatti-urile de 5 milioane și 7 milioane de dolari prezentate în videoclipurile lui Tristan erau închiriate".
Controversa celor opt pașapoarte ale lui Andrew Tate
O altă dispută privește numărul pașapoartelor pe care Andrew Tate le-ar putea deține. Procurorii au avansat ipoteza că acesta ar avea până la opt documente, inclusiv din Marea Britanie, Statele Unite, Estonia, Nigeria, Polonia și Vanuatu.
Apărarea susține însă că și în acest caz autoritățile au confundat o apariție de pe rețelele sociale cu realitatea.
"Videoclipul în care Andrew susținea că deține pașapoarte din Estonia, Nigeria, Polonia, Marea Britanie și SUA era o glumă, inclusiv cu Andrew imitând un accent nigerian fals", se arată în document.
Inclusiv expresiile "Hard to Kill" și "Above the Law", atribuite lui Andrew în documentele procurorilor, sunt explicate de apărare prin faptul că reprezintă titlurile unor filme cu Steven Seagal.
Avocații precizează că Andrew și comunitatea sa de fani le utilizează ca expresii consacrate.
„Vladimir Scorpius", presupusa identitate secretă a lui Tristan
Apărarea ironizează și susținerea potrivit căreia Tristan Tate ar avea un pașaport mexican secret emis pe numele Vladimir Scorpius.
Numele aparține unui personaj negativ dintr-un roman cu James Bond, iar avocații resping posibilitatea ca acesta să reprezinte o identitate reală folosită pentru evitarea autorităților.
"Nimeni nu poate susține serios că Tristan și-a asumat o identitate secretă, cu scopul de a se sustrage autorităților internaționale, sub numele unui celebru super-răufăcător fictiv", susțin avocații.
59 de acuzații și șapte presupuse victime
Frații Tate au fost arestați după ce Crown Prosecution Service din Marea Britanie a anunțat noi acuzații de viol și exploatare sexuală. Numărul total al acuzațiilor a ajuns astfel la 59, acestea fiind legate de șapte presupuse victime.
Autoritățile britanice au termen până la 16 septembrie pentru a transmite Departamentului de Stat dosarul complet necesar procedurii de extrădare.
Andrew și Tristan Tate și-au construit o comunitate internațională numeroasă de admiratori, în special în rândul tinerilor și adolescenților atrași de imaginea lor ostentativă și de atitudinea misogină afișată public.
Dosarele din România și Marea Britanie
Prima arestare a fraților Tate în România a avut loc în decembrie 2022. Procurorii i-au acuzat atunci că ar fi condus o grupare infracțională care aducea femei în România pentru exploatare sexuală.
În mai 2025, procurorii britanici au formulat propriile acuzații împotriva celor doi, printre acestea aflându-se violul, vătămarea corporală și traficul de persoane. Frații Tate au negat toate acuzațiile.
În februarie anul trecut, Andrew și Tristan Tate au plecat din România spre Florida după ridicarea interdicției de călătorie. Schimbarea a venit după apariția unor informații referitoare la presupuse presiuni exercitate de membri ai administrației Trump.
Întrebat despre această situație, Trump le-a declarat reporterilor că nu știa "nimic despre asta".
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