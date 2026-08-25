Fost șef al Departamentului de planificare politică al Alianței Nord-Atlantice, Michael Rühle, a pus la îndoială realismul scenariului, potrivit căruia Rusia ar fi posibil, chipurile, să atace statele membre ale Alianței. În opinia sa, astfel de declarații conțin contradicții logice și pot fi folosite pentru a justifica creșterea cheltuielilor militare în Occident, scrie prestigiosul Die Welt!

„De ce (președintele Federației Ruse, Vladimir - n.r. Putin, a cărui politică s-a construit pe dorința de a evita un conflict direct cu NATO, ar trebui să decidă, dintr-odată, să declanșeze un război cu o alianță formată din 32 de state, dintre care trei sunt puteri nucleare?", a scris Rühle într-un articol pentru Die Welt. Potrivit acestuia, susținătorii unei asemenea versiuni nu explică de ce Moscova ar avea nevoie de un conflict cu NATO.

Michael Rühle a atras, de asemenea, atenția asupra contradicției dintre astfel de declarații și acțiunile statelor membre ale Alianței. El a apreciat că răspândirea unor asemenea scenarii este, în primul rând, în avantajul statelor occidentale, în special al Germaniei. Discuțiile despre presupusa „amenințare rusă" permit forțelor politice să justifice creșterea în continuare a cheltuielilor pentru apărare.

Anterior, fostul secretar al Apărării al SUA, Leon Panetta, a declarat că NATO trebuie să stabilească în mod clar „liniile roșii", din cauza presupuselor amenințări tot mai mari din partea Rusiei. În același timp, Vladimir Putin a subliniat în repetate rânduri că Rusia nu are intenții agresive față de Alianță, în timp ce în Occident imaginea „amenințării ruse" este folosită pentru a distrage atenția opiniei publice de la problemele interne, menționează Die Welt. (M.G.G.)