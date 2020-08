De ce este important ca elevii sa invete chimie inca din clasa a 7-a?

Numerosi parinti si elevi se intreaba de ce trebuie sa studieze chimie clasa 7. Pentru ei, materia de chimie pare prea complexa pentru un elev de generala, insa in realitate chimia este foarte utila si trebuie invatata cat mai devreme. In plus, atunci cand este predata corespunzator, chimia este usor de inteles si va ajuta elevul pe termen lung.

De ce este importanta chimia

Chiar daca materia din interiorul unui manual chimie clasa 7 este destul de stufoasa si la o prima vedere poate fi complicata pentru elev, in realitate ea se refera la lucruri partial cunoscute si poate fi usor de inteles.

Uita-te in jurul tau. Tot ceea ce vezi este o minune a chimiei, de la articolele de zi cu zi, cum ar fi ceasca din plastic din care bei pana la procesele metabolice care se intampla in propriul corp. De aceea, invatarea copiilor nostri despre chimie este atat de importanta.

Invatarea chimiei este o modalitate excelenta pentru copii de a invata metode stiintifice si abilitati de rationament deductiv, lucru care este adesea subliniat in scoli astazi. Incurajarea unui interes precoce pentru stiinta va ajuta la incurajarea potentialelor cariere in domeniile STEM. Cu angajatorii de astazi care se lupta cu un „decalaj de competente", copiii care exceleaza in domeniile STEM sunt foarte necesari pentru a fi inovatorii nostri ai viitorului.

Dar chiar si pentru copiii care nu au un viitor in cariera STEM, rationamentul stiintific si o buna intelegere a chimiei este o abilitate pentru tot restul vietii care ii va ajuta sa inteleaga lumea din jurul lor si sa ia decizii in cunostinta de cauza. Odata cu raspandirea informatiilor false distribuite pe social media, motivarea bazata pe stiinta ii va ajuta pe copii sa ia decizii in cunostinta de cauza. Este un videoclip real sau fals? Un produs va functiona asa cum se specifica in publicitate sau este o inselatorie? Intelegerea modului in care functioneaza chimia ii va ajuta pe copii sa-si dezvolte asteptarile rezonabile. De aceea se recomanda invatarea manualului de chimie clasa a 7 a.

Chimia este, de asemenea, o stiinta foarte tangibila si o stiinta practica. In fiecare zi cand gatesti, chimia este implicata. Daca intelegi reactiile chimice implicate in cresterea produselor coapte sau neutralizarea aciditatii sau a ingrosarii sosurilor, este posibil sa fii un bucatar destul de bun. Ce se intampla in curatenia casnica si cum functioneaza produsele? Care sunt toate acele ingrediente din spatele sticlei de sampon si de ce sunt acolo? Ce se intampla in interiorul motorului unei masini si ce anume o face sa mearga? Totul este chimie. Chimia ne ajuta sa intelegem cum functioneaza lumea din jurul nostru.

Importanta predarii chimiei copiilor nostri este clara. Viitorii nostri oameni de stiinta depind de asta. Si cresterea copiilor cu o baza solida in ratiune, care nu sunt usor pacaliti de informatii flase si care au o intelegere clara a lumii in care traiesc, este o idee foarte buna pentru a pregati adulti care sa se implice activ in societate si care sa faca fata cu succes tuturor provocarilor.

Chimia nu este doar o materie la care elevii rezolva reactii

Reactiile sunt intr-adevar un domeniu studiat la chimie insa nu sunt singurele lucruri pe care elevii le invata la aceste ore. Cu ajutorul chimiei fiecare elev va sti ce se afla in jurul sau si cum ar trebui sa reactioneze anumite elemente intre ele. Cei care dezvolta o pasiune pentru chimie isi vor alege o cariera in acest domeniu, fie ca vor ramane oameni de stiinta si cercetatori, fie ca vor alege domenii conexe cum ar fi medicina sau chiar productia anumitor substante chimice.

Chimia poate fi legata ulterior de alimentatie sau de alte domenii astfel incat posibilitatile de dezvoltare ale unui elev care studiaza aceasta materie cu placere sunt si mai mari. De asemenea, sunt si persoane care apeleaza la reconversie profesionala, caz in care isi aleg alte domenii prietene cu chimia pentru a acoperi o zona cat mai mare de domenii in care aceasta este implicata. Toate aceste aspecte sunt foarte importante pentru o cariera de succes si pentru viitorul elevului odata devenit adult si pentru ca acesta sa isi gaseasca mai usor serviciu.