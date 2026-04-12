Descopeire epocală: Universul este străbătut de un câmp electromagnetic omogen și coerent
Postat la: 12.04.2026 |
Oamenii de știință au confirmat ceva extraordinar — întregul univers este străbătut de un câmp magnetic slab, dar coerent, care curge continuu prin fiecare galaxie, fiecare vid și fiecare filament cosmic de la o margine a universului observabil la cealaltă.
Cercetătorii din rețeaua de telescoape radio LOFAR au analizat tiparele de polarizare în undele radio de la 2 milioane de galaxii îndepărtate, detectând o orientare sistematică a câmpului magnetic care persistă pe miliarde de ani-lumină fără întreruperi.
Câmpul este extraordinar de slab — o milionime din intensitatea câmpului de suprafață al Pământului — dar prezența sa confirmă că a fost generat în universul foarte timpuriu, înainte ca galaxiile să se formeze, mai degrabă decât să fie un produs secundar al formării galaxiilor.
Acest câmp primordial a influențat distribuția materiei în timpul formării structurii cosmice, ajutând la explicarea motivului pentru care firele de galaxii se aliniază în modele pe care gravitația singură nu le poate explica complet. Descoperirea deschide noi direcții de cercetare pentru a determina dacă acest câmp universal a jucat un rol în apariția primei generații de stele.
