Medicii au mers pe jos pentru a salva de la infarct un angajat al unei bănci dn Târgu Jiu aflat singur la birou

Un bărbat de 38 de ani din Târgu Jiu, care a făcut infarct la birou, poate spune că s-a născut din nou după ce a fost salvat din ghearele morții.

Bărbatul de 38 de ani era singur în birou când a suferit infarctul. Pentru că nu era nicio ambulanță disponibilă cand a sunat la 112, doi medici de la Unitatea de Primiri-Urgențe au pornit pe jos la pacient. Norocul a fost că banca la care lucrează omul este peste stradă de spitalul din Târgu Jiu.

"Nu era nimeni care să ne anunțe unde se afla pacientul. Doar aveam solicitare că este în stradă, de fapt nu era în stradă, era în clădire, tocmai la etajul doi", a spus dr. Aura Obrocea, medic UPU Târgu Jiu. Pacientul a fost transferat cu un elicopter la Spitalul Universitar din București pentru investigatii suplimentare. Bărbatul este căsătorit și are două fetițe.