Comisarii UE văd cu ochii lor cât de proaste sunt mașinile electrice pe care insistă să le impună cetățenilor europeni

Mai mulți comisari europeni au aflat pe pielea lor că mașinile electrice pe care încearcă să le impună europenilor nu sunt chiar atât de grozave pe cât le face politica oficială să pară. Adevărul a ieșit la iveală în timpul utilizării cotidiene a vehiculelor pe baterii din flota oficială a Comisiei.

Oficialii europeni s-au lovit de autonomii mici și de pauzele de reîncărcare chiar și pe drumuri care ar fi fost făcute fără oprire de orice altă mașină cu motor cu combustie internă. Singura care este scutită este chiar Ursula von der Leyen, deoarece ea trebuie să folosească o mașină blindată, și nu există pe piață una electrică de acest fel.

Comisarii europeni sunt deranjați de faptul că deplasările lor la Strasbourg implică o oprire într-o benzinărie din Luxemburg pentru a-și reîncărca vehiculele electrice - ale căror baterii nu pot face față distanței de 440 de kilometri de la Bruxelles. Prin comparație, o Dacia Bigster Hybrid-G 150, care are un motor pe benzină care poate fi alimentat și cu GPL, plus motoare electrice și baterie, are o autonomie de 1.500 km.

Pauza pe marginea drumului a devenit o sursă tot mai mare de iritare pentru unii membri ai echipei de conducere a Ursulei von der Leyen, au declarat oficiali din cabinetele a trei comisari pentru POLITICO, deoarece flota verde a executivului UE se luptă să facă călătoria obișnuită la Parlamentul European dintr-o singură bucată, fără oprire.

Mașinile, furnizate de Comisie pentru a o transporta pe președinta von der Leyen și pe comisarii săi la îndatoririle oficiale, au nevoie de aproximativ 20 până la 30 de minute conectate la priză pe marginea drumului, transformând o călătorie deja lungă de cinci ore într-o călătorie și mai lungă, au declarat oficiali din opt cabinete în total.

Reclamațiile lor reflectă afirmațiile grupurilor politice și ale lobbyiștilor din industrie care spun că Comisia insistă ca o tranziție ecologică să se întâmple mai repede decât permit obiceiurile consumatorilor - sau infrastructura de încărcare.

Deși Comisia a dorit să elimine treptat vânzarea de vehicule cu motor cu combustie internă începând cu 2035, industria auto și susținătorii săi politici au afirmat în mod constant că infrastructura și obiceiurile de cumpărare nu se încadrează în acest calendar. Consumatorii spun adesea că anxietatea legată de autonomie ca fiind un motiv cheie pentru care nu achiziționează un vehicul electric.

Mașinile care au frustrat oficialii europeni fac parte din eforturile Comisiei de a-și ecologiza operațiunile, un efort din 2022, în timpul primului mandat al lui von der Leyen, reafirmat în decembrie anul trecut. Planul este ca flota de 128 de vehicule folosite de Comisie să aibă emisii zero până în 2027. Aproximativ 80% dintre acestea sunt acum electrice, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Flota include modele BMW mari, nepotrivite pentru călătoriile pe distanțe lungi fără reîncărcare, a declarat un alt oficial. Comisia nu a confirmat modelul de vehicul utilizat în flotă.

Problema necesității de a face opriri pentru reîncărcare a fost ridicată în timpul unei reuniuni a Colegiului Comisarilor la începutul acestui an, a declarat un alt oficial, după ce un comisar s-a plâns de inconvenientele vehiculelor electrice. Li s-a spus să discute această problemă cu comisarul pentru buget, Piotr Serafin, care se ocupă de administrație.

Alternativa la oprire este să conduci lent pe autostradă pentru a economisi bateria. „Dar nu funcționează cu adevărat", a spus un funcționar care lucrează pentru un comisar iritat, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi sincer. Călătoria poate dura până la șapte ore în acest fel, a spus un alt funcționar.

Comisarii sunt reticenți să ia trenul spre Strasbourg, deoarece ar putea fi nevoiți să efectueze apeluri telefonice sensibile pe parcurs, a spus un funcționar care lucrează pentru un al doilea comisar enervat. Dar sunt, de asemenea, nemulțumiți că trebuie să oprească pentru a se reîncărca, uneori târziu noaptea, după săptămâni lungi de sesiuni plenare, când sunt nerăbdători să se întoarcă la Bruxelles, au spus ei.

Se pare că un comisar a găsit o altă soluție la problemă: Trei funcționari au declarat că Olivér Várhelyi din Ungaria a călătorit uneori la Strasbourg cu o dubă cu echipa sa, renunțând la mașina oficială.

Von der Leyen este, de asemenea, exceptată de problema mașinilor electrice. Mașina președintelui Comisiei trebuie să fie blindată din motive de securitate, a declarat un oficial, adăugând că în prezent nu este disponibil niciun model electric blindat adecvat.