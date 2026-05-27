Structură nouă de comandă în NATO: e vizat flancul estic în lupta cu Rusia
Postat la: 27.05.2026 |
NATO plănuiește să întărească apărarea în țările baltice prin implementarea unei noi structuri de comandă care să permită desfășurarea rapidă a trupelor germane și olandeze în Letonia și Estonia în cazul unui conflict cu Rusia, dezvăluie Reuters.
În prezent, operațiunile NATO în statele baltice și nordul Poloniei sunt supravegheate de un singur sediu multinațional cu sediul în Szczecin, Polonia. Conform schimbărilor planificate, Corpul Germano-Olandez, cu baza la Münster, Germania, va fi repartizat apărării Letoniei și Estoniei, au declarat surse militare pentru Reuters.
Schimbarea ar fi împărțit responsabilitățile în regiune, Corpul Germano-Olandez preluând comanda sectorului leton și estonian. Oficialii militari au declarat că alocarea unui al doilea corp ar îmbunătăți capacitatea NATO de a întări rapid regiunea.
Adăugarea unui alt corp ar permite NATO să aducă "mase în viteză", a declarat un oficial militar pentru Reuters, indicând vulnerabilitatea geografică a țărilor baltice și apropierea față de Rusia.
Germania și Olanda, împreună cu țările partenere, vor lucra acum pentru a consolida forțele desemnate, au spus sursele.
Un corp de armată constă de obicei din 40.000 până la 60.000 de soldați atunci când este complet operațional.
Nu era clar imediat când va intra în vigoare decizia sau câți soldați vor intra în cele din urmă sub noua structură de comandă în cazul unui conflict.
Restructurarea planificată subliniază importanța strategică a țărilor baltice, în special în contextul războiului continuu al Rusiei împotriva Ucrainei și al tensiunilor sporite din întreaga regiune.
De menționat în acest context e și declarația ministrului de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski.
El este de părere că, în momentul de față, Rusia nu este capabilă să desfășoare o ofensivă de amploare împotriva NATO, însă poate recurge la acțiuni de diversiune sau provocări, iar Alianța trebuie să fie pregătită pentru astfel de situații.
După cum notează Evropeiska Pravda, citând Ministerul Afacerilor Externe de la Varşovia, Sikorski a subliniat că Rusia reprezintă o amenințare pentru Polonia și că acest lucru trebuie tratat cu toată seriozitatea, relatează Rador Radio România.
"Astăzi, Rusia nu este capabilă să desfășoare o ofensivă majoră împotriva NATO, iar dacă s-ar pregăti pentru aceasta, am observa-o - dispunem de informații obținute prin sateliți.
Am văzut concentrarea a 100.000 de soldați în jurul Ucrainei, care s-a acumulat timp de mai multe luni" - a remarcat ministrul polonez. Totuși, Sikorski a accentuat că intențiile lui Vladimir Putin sunt mai serioase decât a anticipat Europa Occidentală, motiv pentru care nimeni nu ar trebui să le subestimeze. "Rusia este capabilă de acțiuni de diversiune sau provocări care nu ating nivelul unei invazii propriu-zise. NATO trebuie să fie pregătită și pentru astfel de acțiuni" - a subliniat Sikorski.
