Polițiștii au săltat din spital un medic anestezist care lua droguri în timpul operațiilor
Postat la: 27.05.2026 |
Un medic anestezist din Suceava se injecta cu droguri în timpul operațiilor. Polițiștii l-au săltat din spital, iar judecătorii i-au pus cătușe, după ce a fost prins în flagrant.
"Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, cercetată pentru delapidare și deținere de droguri de mare risc pentru consumul propriu, fără drept, ambele în formă continuată
Din probele administrate a reieșit faptul că, persoana, de 39 de ani, în intervalul cuprins între iunie 2025 și 24 aprilie 2026 , dată la care a fost depistată în flagrant delict, la diferite perioade de timp, profitând de calitatea sa de medic anestezist, în realizarea actelor medicale pe care le-ar fi prestat în cadrul unei unități medicale, din municipiul Vatra-Dornei, și-ar fi însușit din farmacia spitalului substanțe cu regim special (Fentanyl, Morfina și Petidina).
Ulterior, aceasta ar fi consumat drogurile de mare risc, prin injectare, inclusiv în incinta unității medicale și în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu (intervenții chirurgicale).
Cercetările au reliefat că, persoana în cauză, contrar procedurilor medicale, ar fi părăsit în mod nejustificat sala de operație, deși pacientul era încă sub efectul anesteziei, iar intervenția chirurgicală era în desfășurare, se deplasa la un grup sanitar al spitalului și și-ar fi administrat substanța stupefiantă prin injectare.
De asemenea, în dimineața de 24 aprilie 2026, în incinta unității sanitare, în timpul efectuării unei operații, aceasta și-ar fi însușit o fiolă conținând morfină și o fiolă de Mialgin, ar fi părăsit sala de mai multe ori contrar normelor medicale și s-ar fi deplasat la grupul sanitar unde și-ar fi administrat prin injectare conținutul fiolei de Mialgin, fiind prinsă în flagrant delict, în timp ce ar fi deținut asupra sa atât fiola utilizată, cât și pe cea sigilată.
La examinarea fizică exterioară a persoanei în cauză s-a constat că aceasta prezenta la nivelul antebrațelor câte o plagă înțepată.
Totodată, din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada noiembrie 2024 - iunie 2025, ar fi procurat, pentru consum propriu, fără drept, diferite cantități de drog de mare risc (ADB-BUTINACA), de la o persoană trimisă în judecată (în stare de arestare preventivă), în luna martie 2026, de către procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava.
La data de 26 mai 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava a admis propunerea formulată de către procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava și a dispus arestarea preventivă a persoanei", anun'[ IPJ Suceava.
