Coinicidență apocaliptică: Un meteorit a căzut chiar în timpul erupției unui vulcan din Filipine

Pe insula Luzon din Filipine, noaptea de luni spre marți, 26 mai, a adus un spectacol natural de proporții impresionante, în care forțele Pământului și ale spațiului cosmic au părut să se întâlnească pentru câteva secunde. Vulcanul Mayon, cel mai activ din țară, a fost surprins în plină erupție, cu fluxuri de lavă care coborau pe versanți. În același interval, camerele de supraveghere au înregistrat un fenomen astronomic rar: un meteorit care a traversat cerul exact deasupra vulcanului activ.

Imaginile au fost surprinse la ora locală 22:33 și transmise, între altele, printr-o înregistrare live realizată de AfarTV. În câteva secunde, un punct luminos a apărut pe cerul întunecat și s-a transformat într-o dâră incandescentă, vizibilă deasupra erupției. Strălucirea sa a depășit pentru scurt timp intensitatea luminii generate de lavă, după care fenomenul a dispărut complet.

Potrivit specialiștilor citați de The New York Times, evenimentul reprezintă un meteorit (fragment provenit, cel mai probabil, dintr-un asteroid sau o cometă) care s-a dezintegrat în atmosfera Pământului. Înregistrările video arată că obiectul nu a atins solul, ci a fost distrus în straturile superioare ale atmosferei.

„Este o imagine superbă a unei coincidențe neobișnuite", a declarat Bill Cooke, coordonator al Biroului pentru Meteoriți din cadrul Centrului de Zbor Spațial Marshall al NASA din Huntsville, Alabama.

Și specialiștii în vulcanologie au remarcat caracterul rar al suprapunerii celor două fenomene. Rebecca Williams, vulcanolog la Universitatea din Hull, a precizat: „Nu există nimic mai spectaculos pentru mine decât o erupție vulcanică". Ea a adăugat: „Ce juxtapunere a două dintre cele mai puternice forțe din lumea naturală".

Oamenii de știință atrag atenția că, deși efectul vizual a fost spectaculos, obiectul cosmic a fost relativ mic și s-a consumat complet în atmosferă.

„Acest vulcan uriaș a fost pentru scurt timp umbrit de impactul a ceva de dimensiunea unei cești de cafea", a declarat Andy Rivkin, cercetător planetar la Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

La rândul său, Peter Brown, fizician specializat în meteoriți la Western University din Canada, a explicat că este puțin probabil ca fragmentele să fi ajuns la sol. „Este posibil, dar nu este probabil ca acest lucru să fi produs un meteorit", a spus el. „Pariul meu, mai ales având în vedere traiectoria vizibilă, este că nu a supraviețuit nimic", a adăugat el.

Cercetătorii au mai precizat că anumite efecte vizuale din înregistrare, inclusiv nuanța verzuie a meteoritului, pot fi influențate de senzorii camerelor video și nu reflectă neapărat compoziția obiectului.

Fenomenul a fost surprins din mai multe unghiuri, inclusiv de camerele Institutului Filipinez de Vulcanologie și Seismologie, care au înregistrat erupția în alb-negru, în timp ce alte transmisii au redat evenimentul cu o tentă verzuie.