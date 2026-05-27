Aproape o treime din angajații în sănătate din Europa se confruntă cu risc de cancer la locul de muncă
Postat la: 27.05.2026 |
Un nou studiu arată că aproape o treime din angajații din domeniul sănătății și asistenței sociale din Europa se confrunta cu riscuri de cancer la locul de muncă. Angajații din domeniul sănătății și asistenței sociale din Europa sunt expuși la o gamă largă de factori ce pot cauza cancer, arată un nou studiu citat de Euronews.
Riscurile variază de la expunerea la aparatele cu raze X la laboratoarele de anatomie. Aceștia reprezintă factori care pot fi evitabili conform studiului. Cancerul rămâne cauza principală a deceselor legate de muncă în Uniunea Europeană. Boala este responsabilă pentru 100.000 de decese anual și expune milioane de lucrători la factori de risc de cancer în activitatea lor zilnică, potrivit Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Muncă (EU-OSHA).
Analiza, realizată de EU-OSHA, arată că 47,3% dintre lucrătorii evaluați din toate sectoarele au fost expuși la cel puțin un factor de risc pentru cancer, în ultima săptămână de lucru. Sondajul a inclus 24.402 interviuri telefonice între 2022 și 2023. Au fost apelați lucrători din Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda și Spania.
În rândul lucrătorilor din domeniul sănătății și asistenței sociale, 29,5% au raportat că sunt expuși la unul sau mai mulți factori de risc pentru cancer. În același timp, 7,8% din ei au fost expuși la doi sau mai mulți, arată sursa.
„În ciuda relevanței lor, riscurile asociate cu expunerea la agenți cancerigeni în sectorul sănătății și al asistenței sociale au fost, din punct de vedere istoric, mai puțin vizibile decât în alte sectoare economice", a declarat Michelle Turner, autoarea principală a studiului.
Ea a mai precizat că „acest studiu evidențiază necesitatea dezvoltării unor strategii de prevenție, adaptate condițiilor reale de muncă din acest domeniu." Sectorul sănătății și asistenței sociale este unul dintre cele mai mari din Europa. Domeniul angajează 11% din forța de muncă totală. Procentul reprezintă peste 21,6 milioane de persoane.
Studiul a estimat expunerea lucrătorilor la 24 de factori de risc pentru cancer, relevanți în contextul de lucru al UE. Câțiva dintre factori ar fi substanțele chimice industriale, factorii de risc fizici, substanțele generate în urma proceselor și amestecurile. În rândul lucrătorilor din domeniul sănătății și asistenței sociale, cele mai frecvente expuneri au fost la radiații ionizante, emisii de gaze de eșapament ale motoarelor diesel, radiații ultraviolete solare , formaldehidă și benzen, mai arată sursa.
Formaldehida și oxidul de etilenă au reprezentat cele mai frecvente expuneri. Acestea au fost prezente la un nivel ridicat. Ambele sunt compuși chimici utilizați pentru dezinfecție și sterilizare. Expunerea la locul de muncă este o prioritate cheie pentru prevenirea cancerului. Aceasta reunește grupuri mari de persoane expuse la concentrații mari de substanțe periculoase pe perioade lungi de timp, notează Codul european împotriva cancerului.
