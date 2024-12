Descoperirea unui misterios sarcofag egiptean cutremură lumea arheologică

Cu toate ca s-a retras din viata publica, Marian Munteanu are din cand in cand reveniri si reverii care ne pun pe ganduri. Bunăoară, fostul lider al fenomenului "Piața Universitatii" (din 1990), profesor de antropologie, dar si cunoscator al "ameri(me)canismului contemporan" are o postare destul de criptica pe pagina sa de Facebook: