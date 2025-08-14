Conspirația Genezei 6: Think Tank-uri, educație și ecologism

Cartea lui Gary Wayne - „Conspirația Genezei 6" - explorează existența descendenților moderni ai nefilimilor biblici. Potrivit lui Wayne, aceste linii genealogice sunt esențiale pentru planul globalist de a instaura puterea unica mondială prexzisă la sfârșitul zilelor. Pentru a susține acest plan, conlucrează societăți secrete precum francmasonii, templierii și rozacrucienii pentru a promova o teologie și o istorie contrare narațiunii biblice.

Următorul text este un extras din „The Genesis 6 Conspiracy". Aceasta este a treia parte a „Capitolului 73: Societățile secrete și Noua Eră a Atlantidei".

Grupuri de reflecție, educație și ecologism

Înființarea organizațiilor geopolitice/economice cu piramide masonice de bani este un aspect al globalismului, dar nu trebuie să uităm al doilea pilon al influenței lor: grupurile de reflecție. Nu ar trebui să ne surprindă faptul că Fundațiile Rockefeller sunt sursele acestor grupuri de reflecție nord-americane și le finanțează pentru a fi divizii de propagandă. Obiectivele principale ale acestor think tank-uri sunt de a influența și manipula educația și opinia publică prin producerea de studii și rapoarte care promovează idealurile globaliste. Ele includ, de asemenea, un obiectiv secundar sinistru, degradarea credibilității creștinismului. Think tank-urile nu sunt preocupate de adevăr sau fapte, ci doar de ambițiile lor politice de a promova globalismul în fața inamicului lor, creștinismul, care este cel mai important.

Concluziile acestor think tank-uri sunt de obicei teorii inventate și nefondate de înșelăciune, pe care mass-media le citează apoi ca fapte pentru a convinge opinia publică. Sistemele de învățământ tipăresc aceste înșelăciuni ca fapte în manuale pentru a înșela diabolic tinerii, pregătindu-le mințile naive pentru uniunea mondială. Aceste concluzii nu sunt iluziile dure ale unui conspirator paranoic; faptele sunt disponibile pentru ca toți să le poată examina. Amintiți-vă că strategia triplă pentru guvernarea mondială este pusă în aplicare prin francmasonerie, educație și infiltrarea bisericii creștine. Agenții stabili ai Rex Deus inspiră aceste operațiuni secrete. Rex Deus constă în impunerea, prin școli, a unei teorii științifice nedovedite ca fapt și apoi în utilizarea presei pentru a spăla creierul maselor în mod rău intenționat, susținând cu abilitate minciunile. Rex Deus indică propriile sale două mari realizări ca fiind darwinismul și marxismul, urmate de socialism, nazism și înșelăciunile legate de încălzirea globală și suprapopularea. Hitler era un adept convins al darwinismului social.

Darwin nu era savantul obiectiv și secular pe care l-au canonizat; era prieten apropiat cu Max Muller, care a tradus Rig Vedas. Darwin a fost profund influențat de misticism, participând frecvent la ședințe de spiritism cu George Elliot. Evoluția a provenit probabil din prejudecățile ascunse ale lui Darwin și din devotamentul său față de misticism și scriptura Upanishad, Samkhra. Aceasta este o filosofie a ateismului pământesc, o filosofie perenă, așa cum o prezintă Armstrong, în care oamenii sunt blestemați să se nască și să moară în natură, dar spiritul evoluează (spre divinitate) de-a lungul procesului etern. Astfel, Darwin a dezvoltat o filosofie batjocoritoare și degradantă, finanțată de Royal Society, pentru a respinge monoteismul.

Sarcina educației este de a distruge creștinismul și de a pregăti lumea să accepte guvernarea mondială fără violență. Educatorii reușesc să îndrepte mințile maselor spre a crede în concepții deșarte, teorii fantastice și idei progresiste manifestate în toate formele de literatură și divertisment, care sunt, potrivit scriitorilor Rex Deus, Bătrânii din Sion, „fără sens, abominabile și murdare, toate pentru a ascunde adevărul real al obiectivelor adevărate".

Presa și mass-media sunt mobilizate în continuare pentru a susține aceste cauze. Mass-media a fost ținta liberalilor comandați de francmasonerie. Organizațiile mass-media sunt legate între ele prin secretul profesional, o „solidaritate masonică" care acționează ca un gardian al idealurilor mai înalte. Rex Deus și masoneria folosesc mass-media pentru a rămâne nedescoperiți, asigurându-se că mass-media susține teoriile lor grandioase și inventate, precum darwinismul și încălzirea globală.

Membrii Consiliului pentru Relații Externe domină și controlează acum educația la nivel mondial. Primul obiectiv a fost promovarea socialismului și globalismului în cadrul sistemului educațional, pregătind tineretul pentru Noul Babel. Fondul Rockefeller, în continuă creștere, are o strategie mondială cu o perspectivă globală explicită și un accent pe convergența cadrelor naționale și internaționale. Instituțiile de învățământ au adoptat opiniile lui John Dewey, părintele educației progresiste.

A doua directivă în pregătirea pentru Noul Babel este descristianizarea tinerilor din întreaga lume prin intermediul sistemului educațional, conform opiniilor adoptate de Dewey.

Odată ce oamenii ajung la maturitate, ei sunt complet îndoctrinați împotriva gândirii creștine, îmbrățișând astfel doctrine susținute de credințe și religii false, completate de idealul unității mondiale cu orice preț! Tinerii noștri au fost bine pregătiți pentru revelațiile gnostice care vor distruge creștinismul modern prin dez-divinizarea lui Isus. Mass-media este încurajată să discrediteze creștinismul cu cele mai tulburătoare și lipsite de principii expresii și acuzații, care ar incita la violență și revoluție dacă ar fi exprimate împotriva oricărei alte religii. Creștinismul trebuie distrus pentru ca întreaga lume să accepte viitorul antihristic.

Organizațiile de mediu sunt, de asemenea, sponsorizate de forțe globaliste sinistre care urmăresc agende globaliste. Globalistii au vizat ecologismul, știind că este platforma perfectă pentru promovarea doctrinelor globale, datorită opiniilor emoționale și puternice pe care oamenii le au cu privire la problema mediului. Problema mediului are puterea intrigantă de a traversa toate granițele naționale, politice și religioase pentru a uni oamenii de la un capăt la altul al pământului. Obiectivul final al tuturor acestor grupuri ecologiste, în afară de obiectivele evidente legate de mediu, este de a forma o organizație mondială care să lege toate națiunile și toate popoarele de politicile și legile globale privind mediul. Ne întrebăm despre acuratețea statisticilor și motivele oamenilor și grupurilor, precum Al Gore, care au adoptat încălzirea globală ca agendă. Este încălzirea globală încă o teorie fantastică lansată pentru a determina lumea să accepte un guvern global?

O astfel de agenție de mediu de profil din San Francisco, Fundația Gorbaciov, este un paratrăsnet pentru consolidarea ecologismului cu guvernul mondial. Evident, Gorbaciov s-a străduit să realizeze o perestroika globală figurativă. Organizația sa, care are o influență globală enormă, este un partener al globalismului cu un plan de preluare a controlului asupra lumii. Fundația Gorbaciov a creat, de asemenea, Carta Pământului, un set de zece porunci pentru comportamentul uman față de mediu, care se așteaptă să fie adoptat în viitorul apropiat.