Peste 3 milioane de români se confruntă cu Anxietata financiară. Aceștia pot recurge la gesturi necugetate în următoarea perioadă

Frica de eșec, de concediere sau nesiguranța financiară afectează din ce în ce mai multe persoane, care pot recurge la gesturi necugetate n următoarea perioadă. Specialiștii recomandă ajutor de specialitate urgent în astfel de cazuri, chiar dacă unele persoane consideră aceste stări nesemnificative. În România, sistemul public de sănătate decontează până la 12 ședințe gratuite de psihoterapie pe an.

Astfel de gânduri sunt firești, însă acum pot escalada și se ajunge la forme severe de anxietate. Aproximativ un român din 25 se confruntă cu anxietate socioeconomică, adică teama legată de siguranța financiară și viitor. Primele semne sunt îngrijorare permanentă, insomnii, tendința de a imagina scenarii negative sau catastrofale sau atacuri de panică. Persoanele care dezvoltă această afecțiune își pierd nopțile făcându-și griji pentru ziua de mâine și calculând banii la virgulă. Femeile din România sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să dezvolte aceasta afecțiune. O explicație ar fi diferențele salariale dintre femei și bărbați pentru aceleași poziții.

Din păcate, cele mai multe persoane care suferă de anxietate nu vorbesc deschis cu familia. Devin mai irascibili, mai reactivi, într-o bătălie permanentă pentru a supraviețui, nu conștientizează că alocă foarte multe resurse care sunt epuizabile. Omul nu are niciun fel de randament la locul de muncă. Se ajunge la izolare în relația de cuplu sau din viața de familie, mai ales față de partener și copii. De asemenea, crește riscul de adicții sau chiar se poate ajunge la comportamente ilegale în încercarea de a face rost de bani.