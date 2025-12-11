Rusia anunță că a bătut palma cu SUA privind tratatul de pace din Ucraina. "Neînțelegerile au fost rezolvate"
Postat la: 11.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate „neînțelegerile" cu Statele Unite privind Ucraina au fost rezolvate în urma întâlnirii dintre președintele Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff, desfășurată la începutul acestei luni. Lavrov a precizat că discuțiile au confirmat „înțelegerile reciproce" stabilite anterior între Putin și Trump la summitul din Alaska, din august, arată Reuters.
Kremlinul a lăudat întâlnirea din 2 decembrie cu Witkoff și Jared Kushner ca fiind „constructivă", deși nu s-au realizat progrese majore pentru rezolvarea războiului din Ucraina. Lavrov a declarat joi că discuțiile au confirmat „înțelegerile reciproce" la care s-a ajuns între Putin și americanul Donald Trump la un summit din Alaska, în august. „Acum, aici, în negocierile noastre cu americanii pe tema Ucrainei, personal cred că neînțelegerile au fost rezolvate", a spus el. Lavrov a adăugat că Rusia dorește un pachet de documente convenite care să susțină un acord de pace pe termen lung și durabil în Ucraina, cu garanții de securitate pentru toate părțile implicate.
„Le-am transmis colegilor noștri americani propuneri suplimentare privind garanțiile de securitate colectivă", a declarat Lavrov. „Înțelegem că atunci când discutăm despre garanțiile de securitate, nu ne putem limita doar la Ucraina", a mai adăugat acesta. El a mai spus că Rusia nu va accepta ca Ucraina să devină membru al NATO și că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina.
Rusia solicită adoptarea unui set de documente care să sprijine un acord de pace durabil şi pe termen lung în Ucraina, cu garanţii clare de securitate pentru toate părţile implicate. Serghei Lavrov a subliniat că acest demers urmăreşte să abordeze cauzele profunde ale conflictului, nu doar efectele imediate.
„Insistăm asupra unui ansamblu de acorduri în vederea unei păci durabile şi viabile, cu garanţii de securitate pentru toate ţările vizate. Discuţiile noastre cu preşedintele american (Donald Trump) şi echipa sa sunt axate exact asupra căutării unei soluţii pe termen lung în vederea eliminării cauzelor profunde ale acestei crize", a declarat Lavrov. Ministrul rus a precizat totodată că Moscova consideră sincere eforturile lui Donald Trump de a negocia un astfel de acord.
Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, planul de pace propus de preşedintele american include restabilirea livrărilor de energie rusă către Europa, investiţii americane majore în sectoare strategice ruseşti, precum metalele rare și exploatarea resurselor petroliere din Arctica, precum și utilizarea activelor suverane ruse blocate, evaluate la peste 200 de miliarde de dolari, în proiecte din Ucraina.
Una dintre propunerile detaliate vizează construirea unui centru de date de mari dimensiuni, alimentat de Centrala Nucleară Zaporojie, aflată în prezent sub controlul forţelor ruseşti. În același timp, oficialii americani urmăresc să permită societăţilor financiare şi întreprinderilor din SUA să investească în aceste proiecte strategice. Un oficial european anonim a comparat aceste acorduri energetice propuse între Statele Unite şi Rusia cu o versiune economică a Conferinţei de la Yalta din 1945, când marile puteri postbelice şi-au împărţit sferele de influenţă în Europa.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan avertizează un document secret
China ar invinge armata SUA intr-un razboi pentru Taiwan, potrivit unei evaluari strict secrete a guvernului SUA, scrie ...
-
Haos politic în Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu câteva săptămâni înainte de adoptarea euro, după proteste ample în stradă ale cetățenilor
Haos politic in Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu cateva saptamani inainte de adoptarea euro, dupa ...
-
Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum
Președintele SUA, Donald Trump, considera ca Ucraina ar trebui sa organizeze alegeri, afirmand ca Kievul „foloseșt ...
-
A început demersul de retragere a SUA din NATO. Ce motive se invocă și ce șanse sunt pentru reușită
Un congresman american, republicanul Thomas Massie, a propus in mod oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tr ...
-
American Conservative: De ce Trump dorește încheierea rapidă a războiului din Ucraina
Publicarea Strategiei de securitate naționala (NSS) a administrației Trump a declanșat, așa cum era de așteptat, o furtu ...
-
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor. Cea mai profundă abdicare a conducerii americane văzută vreodată!
Zi de zi, tradarea Ucrainei de catre Donald Trump și ostilitatea sa crescanda fața de NATO și Uniunea Europeana devin di ...
-
The Atlantic dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad pe care Trump nu îl înțelege
Donald Trump a incercat tot felul de trucuri contradictorii in cautarea pacii in Ucraina: l-a primit pe Vladimir Putin i ...
-
Negocierile americano-ucrainene au luat sfârșit - Care sunt chestiunile rămase nesoluționate
Discutiile dintre negociatorii americani si ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au incheiat in acest w ...
-
WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"
Un document strategic anual, care descria amenințarile de la China la Rusia, iși indreapta acum o parte din limbajul cel ...
-
Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat
Vladimir Putin a avertizat ca Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizioneaza Ucraina, d ...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Presedintele rus Vladimir Putin incepe joi o vizita de doua zile in India, unde se va intalni cu prim-ministrul Narendra ...
-
Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" in problema spinoasa a teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina dupa o intalnire la M ...
-
Presiunea lui Donald Trump este uriașă: Liderii din Europa se pregătesc pentru un acord neplăcut în cazul Ucrainei
Presiunea exercitata de Donald Trump pentru a pune capat razboiului din Ucraina starnește temeri in Europa privind un ac ...
-
Investitori apropiați lui Trump negociază în secret privind achiziția unor active rusești, susține Wall Street Journal
Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au inceput negocieri s ...
-
Europa demarează un plan de mare amploare: La nivel mondial este o bătălie uriașă pentru cea mai râvnită resursă a planetei
Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana un set de masuri menit sa diminueze dependenta regiunii de materiile ...
-
Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionata, aceasta fiind ...
-
„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O racheta balistica „invincibila", pe care Vladimir Putin o prezenta drept varful arsenalului nuclear al Rusiei, a ...
-
Orban sfidează UE la Kremlin: „Vom continua să cumpărăm energie rusească"
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin la Kremlin ...
-
Putin a dezvăluit marea miză în negocierile cu SUA și UE: „Unul dintre punctele cheie fără de care nu va exista pace!"
Președintele rus Vladimir Putin a abordat cele mai fierbinți subiecte cu privire la razboiul din Ucraina și evoluția neg ...
-
"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste
Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalista drept „proasta", dupa ce a fost intrebat de ce considera ...
-
"Răbdarea Europei s-a terminat": Alianța pregătește cel mai ferm răspuns la provocările hibride ale Moscovei
Țarile iau in considerare operațiuni cibernetice ofensive comune și exerciții militare surpriza, pe masura ce Moscova iș ...
-
Președinta Tanzaniei și-a pus întreaga familie în Guvern
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, face valuri pe rețelele sociale dupa ce a numit membri ai familiei și apropia ...
-
Vladimir Putin a anunțat soarta Ucrainei: ordin crucial dat de liderul de la Kremlin
Autoritatile ruse trebuie sa sporeasca numarul de oameni care se identifica drept rusi si care vorbesc limba rusa in par ...
-
Detalii de culise din negocierile de pace din Ucraina: cine se află în spatele planului apărut în spațiul public
În octombrie, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Whitkoff, l-a invitat pe consilierul prezidențial rus Iu ...
-
Donald Trump anunță că Rusia face concesii în negocierile de pace cu Ucraina, iar Kievul se declară mulțumit
Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Rusia „face concesii" in negocierile pentru incheierea razboiului ...
-
Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați"
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat in urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani, tra ...
-
Financial Times și Washington Post: Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte în urma discuțiilor de la Geneva
Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte in urma discuțiilor de la Geneva, potrivit Financial Ti ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu