Rusia anunță că a bătut palma cu SUA privind tratatul de pace din Ucraina. "Neînțelegerile au fost rezolvate"

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate „neînțelegerile" cu Statele Unite privind Ucraina au fost rezolvate în urma întâlnirii dintre președintele Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff, desfășurată la începutul acestei luni. Lavrov a precizat că discuțiile au confirmat „înțelegerile reciproce" stabilite anterior între Putin și Trump la summitul din Alaska, din august, arată Reuters.

Kremlinul a lăudat întâlnirea din 2 decembrie cu Witkoff și Jared Kushner ca fiind „constructivă", deși nu s-au realizat progrese majore pentru rezolvarea războiului din Ucraina. Lavrov a declarat joi că discuțiile au confirmat „înțelegerile reciproce" la care s-a ajuns între Putin și americanul Donald Trump la un summit din Alaska, în august. „Acum, aici, în negocierile noastre cu americanii pe tema Ucrainei, personal cred că neînțelegerile au fost rezolvate", a spus el. Lavrov a adăugat că Rusia dorește un pachet de documente convenite care să susțină un acord de pace pe termen lung și durabil în Ucraina, cu garanții de securitate pentru toate părțile implicate.

„Le-am transmis colegilor noștri americani propuneri suplimentare privind garanțiile de securitate colectivă", a declarat Lavrov. „Înțelegem că atunci când discutăm despre garanțiile de securitate, nu ne putem limita doar la Ucraina", a mai adăugat acesta. El a mai spus că Rusia nu va accepta ca Ucraina să devină membru al NATO și că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina.

Rusia solicită adoptarea unui set de documente care să sprijine un acord de pace durabil şi pe termen lung în Ucraina, cu garanţii clare de securitate pentru toate părţile implicate. Serghei Lavrov a subliniat că acest demers urmăreşte să abordeze cauzele profunde ale conflictului, nu doar efectele imediate.

„Insistăm asupra unui ansamblu de acorduri în vederea unei păci durabile şi viabile, cu garanţii de securitate pentru toate ţările vizate. Discuţiile noastre cu preşedintele american (Donald Trump) şi echipa sa sunt axate exact asupra căutării unei soluţii pe termen lung în vederea eliminării cauzelor profunde ale acestei crize", a declarat Lavrov. Ministrul rus a precizat totodată că Moscova consideră sincere eforturile lui Donald Trump de a negocia un astfel de acord.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, planul de pace propus de preşedintele american include restabilirea livrărilor de energie rusă către Europa, investiţii americane majore în sectoare strategice ruseşti, precum metalele rare și exploatarea resurselor petroliere din Arctica, precum și utilizarea activelor suverane ruse blocate, evaluate la peste 200 de miliarde de dolari, în proiecte din Ucraina.

Una dintre propunerile detaliate vizează construirea unui centru de date de mari dimensiuni, alimentat de Centrala Nucleară Zaporojie, aflată în prezent sub controlul forţelor ruseşti. În același timp, oficialii americani urmăresc să permită societăţilor financiare şi întreprinderilor din SUA să investească în aceste proiecte strategice. Un oficial european anonim a comparat aceste acorduri energetice propuse între Statele Unite şi Rusia cu o versiune economică a Conferinţei de la Yalta din 1945, când marile puteri postbelice şi-au împărţit sferele de influenţă în Europa.