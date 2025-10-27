Filmele cu proști sunt depășite: o tentativă de omor sfidează orice logică a asasinatului printr-o incompetență criminală!

Un conflict de afaceri survenit în sudul Chinei în 2013 a escaladat într-o schemă criminală de o absurditate rară. Decizia inițială a unui om de afaceri de a angaja un asasin pentru a-și rezolva diferendul a declanșat o cascadă operațională demnă de o comedie neagră: misiunea a fost subcontractată succesiv de cinci ori.

Fiecare asasin angajat la rândul său a decis să paseze sarcina altuia, contra unei sume de bani tot mai mici. Lanțul de subcontractări s-a oprit doar când ultimul asasin a realizat cât de puțin îi rămăsese și a optat pentru o soluție total neconvențională: falsificarea întregii crime.

Această tentativă bizară de omor prin contract s-a destrămat în mod spectaculos. Toți cei implicați, de la omul de afaceri inițial și până la lanțul de cinci asasini, au fost arestați și, în cele din urmă, au ajuns la închisoare. Cazul a rămas în anale ca o poveste despre incompetență criminală și degradarea unui plan de asasinat.

Povestea a început în Nanning, în regiunea Guangxi din China, când un dezvoltator imobiliar pe nume Tan Youhui s-a implicat într-un proces cu un alt om de afaceri, identificat doar după numele de familie, Wei. Frustrat și nevrând să aștepte ca legea să-și urmeze cursul, Tan a decis să-l omoare pe Wei. A oferit două milioane de yuani chinezești (aproximativ 280.000 de dolari) unui asasin pentru a rezolva „problema" o dată pentru totdeauna.

Dar primul asasin angajat de Tan, Xi Guangan, a considerat că misiunea era prea riscantă pentru el însuși. În loc să facă treaba, a făcut ceea ce nu ar trebui să facă niciun profesionist: a subcontractat crima altcuiva pentru jumătate din sumă. Aici începe comedia erorilor criminale.

Xi i-a oferit unui alt bărbat, Mo Tianxiang, un milion de yuani pentru a executa crima. Mo, arătând aceeași lipsă de implicare, a transmis sarcina mai departe, de data aceasta pentru 770.000 de yuani (aproximativ 110.000 dolari), către un al treilea bărbat, Yang Kangsheng.

Lanțul a continuat, Yang subcontractând misiunea unui alt individ, Yang Guangsheng, pentru 700.000 de yuani (aproximativ 98.000 de dolari). În final, Yang Guangsheng a găsit un al cincilea asasin, Ling Xiansi, căruia i-a oferit doar 100.000 de yuani (aproximativ 14.000 de dolari) pentru a finaliza treaba.

La acest punct, recompensa inițială fusese redusă la o fracțiune, iar planul trecuse prin atâtea mâini încât era sortit eșecului. Ultimul asasin din lanț, Ling, a realizat rapid ce haos moștenise. Să ucizi pe cineva pentru 100.000 de yuani și să riști o condamnare pe viață nu avea absolut niciun sens. Așa că a decis să facă ceva și mai neașteptat.

Ling s-a întâlnit cu Wei, ținta inițială, și i-a propus o idee demnă de un film de comedie neagră. În loc să-l omoare, i-a sugerat să falsifice moartea. Dacă Wei ar fi pretins că a murit și Ling ar fi produs fotografii convingătoare, ar putea pretinde că misiunea a fost îndeplinită, ar putea lua banii, iar toată lumea ar fi scăpat nevătămată.

Pentru a face păcălirea credibilă, au realizat o ședință foto: Wei a fost legat și mușcat, fotografiat într-o poziție aparent fără viață. Ling a trimis apoi imaginile înapoi pe lanț ca dovadă a „uciderii reușite". În loc să accepte șmecheria și să lase lucrurile să meargă, Wei a mers la poliție și a dezvăluit tot planul.

Investigația care a urmat a dezlegat absurdul lanț criminal. Autoritățile au arestat toți cei șase bărbați implicați, de la Tan, care inițiase crima, până la cei cinci „asasini" care au transmis sarcina.

În instanță, Tan Youhui a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru că a comandat crima. Asasinii au primit pedepse între doi ani și jumătate și patru ani, în funcție de rolul lor în fiasco. Niciunul dintre ei nu a reușit să facă bani și toți au rămas cu cazier penal.