Florian Coldea, audiat la Secția Specială pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție

Florian Coldea, fost director adjunct al SRI, s-a prezentat pentru audieri și a refuzat să facă declarații.

Coldea este audiat la Secția Specială pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție. La sosirea la audieri, fostul director adjunct SRI a refuzat să facă declarații jurnaliștilor pe care i-a îndemnat să respecte distanțarea socială.

„Haideţi să păstrăm un pic de distanţă!", le-ar fi spus acesta jurnaliștilor la intrarea în sediul Secției Speciale. Audierea lui Florian Coldea ar putea avea legătură cu recentele declarații ale fostului procuror Mircea Negulescu cum că fostul director adjunct SRI s-ar fi implicat în ancheta penală în care era vizat fostul deputat Sebastian Ghiță.

Coldea, după audierea la SIIJ: Nu l-am întâlnit niciodată personal pe Mircea Negulescu

Florian Coldea a declarat marți, după audierea la SIIJ, că a fost audiat în calitate de martor într-un dosar în care este inculpat Mircea Negulescu. El a spus în fața junaliștilor că nu l-a întâlnit niciodată pe aceasta.

"Am fost audiat în calitate de martor, într-un dosar al Secţiei speciale. Este vorba despre un magistrat, după cum probabil ştiţi. Cu ocazia asta am discutat şi aspecte ale cooperării interinstituţionale dintre SRI şi Ministerul Public, în speţă DNA Prahova. Pot să vă spun că nu l-am întâlnit niciodată personal pe domnul procuror, nici în context personal, nici în context instituţional şi nu am luat legătura vreodată cu dânsul, pe perioada mandatului la DNA Prahova", a spus Coldea la ieşirea de la audieri.

El s-a arătat mândru de faptul că SRI s-a implicat puternic în chestiuni ce ţin de combaterea criminalităţii şi a subliniat că problemele care ţin de securitate "incumbă şi o anumită chestiune subiectivă".

"Pot să vă spun că am încercat cu acest prilej să răspund tuturor întrebărilor adresate de către procurori, într-o manieră clarificatoare, pentru a lămuri lucrurile şi am reiterat faptul că instituţia noastră, şi eu care am reprezentat-o la momentul respectiv, am acţionat întotdeauna cu legalitate, nu în ultimul rând cu curaj şi corectitudine. Din această perspectivă, deşi sunt foarte multe opinii de-a lungul mai multor ani, vă asigur că nu există până în momentul de faţă vreo dată certă, validă, care să arate că lucrurile ar fi fost altfel decât aşa cum vă spun. Practic, sunt mândru până astăzi că instituţia noastră, şi fiecare român trebuie să fie mândru, s-a implicat puternic în chestiuni ce ţin de combaterea criminalităţii, chestiune care după cum vedeţi reapare din nou pe agenda cetăţeanului şi, din această perspectivă, eforturile care s-au făcut interinstituţional au fost de bun augur, până la urmă, pentru a proteja atât interesele României, cât şi interesele cetăţeanului, care plăteşte taxe pentru a fi sigur şi a se simţi în siguranţă. Chestiunile care ţin de securitate incumbă şi o anumită chestiune subiectivă", a mai declarat Coldea.

Fostul procuror Mircea Negulescu relata recent că Florian Coldea s-ar fi implicat în ancheta care îl viza pe fostul deputat Sebastian Ghiţă. Mircea Negulescu este cercetat penal de SIIJ pentru că ar fi falsificat probe şi a constrâns şi corupt mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul "Tony Blair", care îi vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul premier Victor Ponta.