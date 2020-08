Focuri de arma la Satu Mare. Politistii de frontiera au impuscat doi barbati aflati intr-un autoturism de teren fara placute de inmatriculare

Un incident grav s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, 22 august, in apropierea Punctului de Frontiera Petea din Satu Mare. Un politist de frontiera si doi civili au ajuns la spital. S-au folosit focuri de arma.

Totul s-a intamplat in jurul orelor 3.30, cand un echipaj din cadrul Sectorului Politei de Frontiera Petea, aflat in misiune in zona de responsabilitate, pe directia localitatii Bercu Nou, a observat la 50 de m de frontiera (pe digul stang al raului Tur) un autoturism de teren in miscare, fara placute de inmatriculare.

"S-a procedat la interceptarea autoturismului, folosindu-se semnalele acustice si luminoase insa soferul nu a oprit, fapt pentru care s-a trecut la urmarirea masinii. La scurt timp, autoturismul a fost oprit, in el aflandu-se cinci barbati, care, la solicitarea politistilor de frontiera de a se legitima, au devenit recalcitranti si unul dintre ei l-a lovit in zona capului pe un lucrator de-al nostru cu un obiect contondent.

S-a procedat la somarea persoanelor prin voce insa nici de aceasta data acestea nu s-au supus, fapt pentru care au fost executate sase focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

Cei cinci barbati au fugit inspre padurea din apropiere pentru a se ascunde, moment in care, pentru retinerea lor, au fost executate sase focuri de arma pe directia de deplasare a fugarilor, in urma carora doua persoane au fost ranite".

Imediat s-a declansat o actiune la care au participat mai multe echipaje ale politiei de frontiera, reusindu-se la scurt timp gasirea si retinerea celor cinci barbati in zona impadurita", a transmis Politia de Frontiera intr-un comunicat de presa.

A fost acordat primul ajutor celor doua persoane ranite, totodata ajungand la fata locului si echipaje ale ambulantei, care i-au transportat pe politistul de frontiera si pe cei doi barbati la Spitalul Judetean Satu Mare, in stare constienta si stabila, pentru acordarea de ingrijiri medicale.

In urma celor intamplate, cei cinci barbati sunt cercetati pentru savirsirea infractiunii de ultraj, cazul fiind preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare.