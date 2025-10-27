Generatia Z consideră ca filmele erotice arata prea mult sex si prea putina prietenie intre parteneri. Relatiile sexuale reale au scazut cu 25% fata de generatiile anterioare

Publicat săptămâna aceasta, raportul anual al universității americane Teens & Screens, intitulat „Get Real: Relatability on Demand", a chestionat 1.500 de tineri și adolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 24 de ani din SUA în luna august.

Acesta relevă faptul că Generația Z tânjește după reprezentări autentice și cu care se poate identifica în mass-media, 59,7% dintre respondenți afirmând că „vor să vadă mai mult conținut în care relațiile centrale sunt prietenii"; 54,1% afirmând că doresc să vadă „portretizarea unor personaje care nu sunt interesate de relații romantice în acel moment"; și 48,4% dintre spectatorii adolescenți spunând că există „prea mult sex și conținut sexual" în filmele și emisiunile TV moderne.

Într-adevăr, romantismul s-a clasat pe locul al treilea din coada listei de subiecte pe care tinerii ar dori să le vadă explorate pe ecran. Relațiile toxice și triunghiurile amorose s-au clasat, de asemenea, printre cele mai obositoare trope pentru tinerii telespectatori. În schimb, generația Z preferă animația în comparație cu filmele live action - procentul crescând de la 42% în 2024 la 48,5% în acest an.

Aceste rezultate nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece studiul din 2023 al UCLA a arătat deja o înclinație crescută a generației Z către narațiuni centrate pe relații platonice, mai degrabă decât pe întâlniri sexuale explicite. Cercetătorii au numit această tendință în evoluție „nomance" - ceea ce se aliniază studiilor care arată o scădere a activității sexuale în rândul generației Z. De exemplu, un studiu realizat în 2021 de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a raportat că doar 30% dintre adolescenți au avut activitate sexuală, o scădere semnificativă față de 38% în 2019 și peste 50% în deceniile precedente.

Anul trecut, raportul „Teens and Screens" al UCLA, intitulat „Reality Bites! More Fantasy, More Friendship" (Realitatea mușcă! Mai multă fantezie, mai multă prietenie), a arătat, de asemenea, că publicul tânăr dorea mai multe filme axate pe relații platonice, peste 62% dintre cei cu vârste cuprinse între 10 și 25 de ani fiind de acord că conținutul sexual nu este necesar pentru a avansa intrigile din filme sau seriale TV.

Tot anul trecut, The Economist a constatat că conținutul sexual din filmele de la Hollywood a scăzut cu 40% față de începutul anului 2000, aproximativ jumătate din toate filmele neprezentând deloc conținut sexual. Mai surprinzător și contrar stereotipurilor, studiul UCLA din acest an sugerează, de asemenea, că tinerii încă doresc să meargă la cinema, încă urmăresc filme și seriale TV și sunt dornici să discute cu prietenii lor despre ceea ce vizionează.