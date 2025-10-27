Generatia Z consideră ca filmele erotice arata prea mult sex si prea putina prietenie intre parteneri. Relatiile sexuale reale au scazut cu 25% fata de generatiile anterioare
Postat la: 27.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Publicat săptămâna aceasta, raportul anual al universității americane Teens & Screens, intitulat „Get Real: Relatability on Demand", a chestionat 1.500 de tineri și adolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 24 de ani din SUA în luna august.
Acesta relevă faptul că Generația Z tânjește după reprezentări autentice și cu care se poate identifica în mass-media, 59,7% dintre respondenți afirmând că „vor să vadă mai mult conținut în care relațiile centrale sunt prietenii"; 54,1% afirmând că doresc să vadă „portretizarea unor personaje care nu sunt interesate de relații romantice în acel moment"; și 48,4% dintre spectatorii adolescenți spunând că există „prea mult sex și conținut sexual" în filmele și emisiunile TV moderne.
Într-adevăr, romantismul s-a clasat pe locul al treilea din coada listei de subiecte pe care tinerii ar dori să le vadă explorate pe ecran. Relațiile toxice și triunghiurile amorose s-au clasat, de asemenea, printre cele mai obositoare trope pentru tinerii telespectatori. În schimb, generația Z preferă animația în comparație cu filmele live action - procentul crescând de la 42% în 2024 la 48,5% în acest an.
Aceste rezultate nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece studiul din 2023 al UCLA a arătat deja o înclinație crescută a generației Z către narațiuni centrate pe relații platonice, mai degrabă decât pe întâlniri sexuale explicite. Cercetătorii au numit această tendință în evoluție „nomance" - ceea ce se aliniază studiilor care arată o scădere a activității sexuale în rândul generației Z. De exemplu, un studiu realizat în 2021 de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a raportat că doar 30% dintre adolescenți au avut activitate sexuală, o scădere semnificativă față de 38% în 2019 și peste 50% în deceniile precedente.
Anul trecut, raportul „Teens and Screens" al UCLA, intitulat „Reality Bites! More Fantasy, More Friendship" (Realitatea mușcă! Mai multă fantezie, mai multă prietenie), a arătat, de asemenea, că publicul tânăr dorea mai multe filme axate pe relații platonice, peste 62% dintre cei cu vârste cuprinse între 10 și 25 de ani fiind de acord că conținutul sexual nu este necesar pentru a avansa intrigile din filme sau seriale TV.
Tot anul trecut, The Economist a constatat că conținutul sexual din filmele de la Hollywood a scăzut cu 40% față de începutul anului 2000, aproximativ jumătate din toate filmele neprezentând deloc conținut sexual. Mai surprinzător și contrar stereotipurilor, studiul UCLA din acest an sugerează, de asemenea, că tinerii încă doresc să meargă la cinema, încă urmăresc filme și seriale TV și sunt dornici să discute cu prietenii lor despre ceea ce vizionează.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cercetătorii au creat materiale "vii" folosind ADN: "Micro-roboții vor fi intr-un viitor apropiat la fel de uzuali cum ai lua o aspirină!"
Cercetatorii de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au dezvoltat microstructuri construite din ADN si materiale ...
-
Profetia Hopi se adevereste sub ochii nostri: Steaua Albastră Kachina care pune capăt celei de-a patra lumi
tribul de indieni Hopi, unul dintre cele mai vechi din SUA, are o profetie care a pus pe ganduri umanitatea de mai multa ...
-
Filmele cu proști sunt depășite: o tentativă de omor sfidează orice logică a asasinatului printr-o incompetență criminală!
Un conflict de afaceri survenit in sudul Chinei in 2013 a escaladat intr-o schema criminala de o absurditate rara. Deciz ...
-
Cum s-a conectat Walter Russell la "sursa tuturor cunoștințelor" în cele 40 de zile de comă profundă și ce a spus după ce s-a trezit miraculos
În mai 1921, inițiatul american Walter Russell a intrat intr-o stare de coma de 40 de zile (un numar biblic care a ...
-
Au fost prinși pistolarii din București, după incidentul cu împușcături din cartierul Militari
Dupa mai multe ore de cautari și dupa vizionarea camerelor de supraveghere din zona, au fost identificați toți cei patru ...
-
Donald Trump l-a "șuntat" pe Xi Jinping ca la manual in privinta mineralelor rare. Apoi l-a felicitat pe liderul chinez că l-a infrant!
Presedintele american Donald Trump a semnat duminica, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului ...
-
Totul despre construcția și inaugurarea Catedralei Naționale - cea mai mare biserică ortodoxă din lume. 15 ani de lucrări cu costuri de peste 200 de milioane de euro
Zece mii de pelerini si 2.500 de invitati oficiali, intre care presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, presedintele ...
-
Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, prezent la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Trimis in judecata de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru fapte de corupție, Florian Co ...
-
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei! Poliția, în alertă - un autoturism, găsit avariat
Incident șocant, duminica dupa-amiaza, in București. Polițiștii Secției 20 au fost sesizați cu privire la focuri de arma ...
-
Un nou val de "avocati digitali": O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT - "Rezultatele erau uimitor de convingătoare"
Lynn White, o locuitoare din California, a reușit sa evite plata unor penalitați considerabile și sa-și pastreze locuinț ...
-
Facturile vor exploda la iarnă: Vezi aici lista preturilor medii. Multi oameni săraci din marile orase vor muri de frig in case
Creșterea TVA la termoficare, de la 5% la 11% incepand din 1 august 2025, va face ca facturile pentru incalzire sa fie m ...
-
Creșterea nivelului mării va scufunda sute de milioane de clădiri în acest secol determinand o migratie fără precedent
Un studiu de mare acuratețe a fost realizat de cercetatori de la Universitatea McGill din Canada și a evaluat pentru pri ...
-
NASA vrea să arunce în aer un asteroid periculos. O misiune fara precedent
Percepția și strategiile de aparare planetara ar putea fi fundamental transformate in anul 2032 de un vizitator cosmic d ...
-
Cine sunt personele misterioase înarmate cu lopeți și bare de fier terorizează locuitorii din Moscova VIDEO
Scene de haos pe strazile din Moscova, unde o banda de migranți, inarmați cu lopeți și bare de fier, a atacat trecatori ...
-
S-a aflat cine este "prietenul anonim" al lui Trump care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldații americani
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plati soldatii in timpul blocajului guver ...
-
Cristian Sima: Băncile vă mint când spun că vă împrumută din banii deponenților. Realitatea este mult mai periculoasă!
Am trait criza din 2008 pe pielea mea. În timp ce toata lumea pierdea totul, eu eram singurul roman care caștiga, ...
-
Vortexul polar se apropie de Europa: Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani
Meteorologii avertizeaza ca vortexul polar, un masiv de aer rece din zona arctica, se deplaseaza spre Europa și ar putea ...
-
Pe urmele hoților de la Luvru: Piste noi în ancheta bijuteriilor furate - Dezvăluirile anchetatorilor
Anchetatorii francezi analizeaza peste 150 de probe de ADN, amprente si alte urme gasite pe uneltele si echipamentele de ...
-
Ghicitoarea "Anna din Viena" ajunge la tribunal după ce a păcălit zeci de austrieci. Prejudiciu e aproape de 2 milioane de euro
O romanca in varsta de 29 de ani a pacalit zeci de austrieci dupa ce a pretins ca este ghicitoare. Pentru așa zisul ajut ...
-
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok de încălcarea Legii serviciilor digitale. Companiile riscă amenzi colosale
Comisia Europeana a acuzat vineri Meta și TikTok ca au incalcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul reg ...
-
Fizicienii japonezi au găsit cea mai clară dovadă că trăim într-un Univers holografic. Se leagă de teoria lui Einstein
O echipa de fizicieni au oferit ceea ce a fost descris de catre revista „Nature" drept cele mai clari dovezi de pa ...
-
A doua tentativă de asasinare a unui președinte în mai puțin de o lună: Acum i-au adus bomboane de ciocolată otrăvite
Presedintele Ecuadorului, țara supranumita și "Insula Pacii", Daniel Noboa, a declarat joi ca s-a incercat otravirea sa ...
-
Detalii de coșmar în cazul celor doi îndrăgostiți găsiți decedați în mașină: Erau morți de cel puțin două zile. Ce armă au folosit
O fata de 19 ani si un baiat de 20, din judetul Bacau, au fost gasiti morti intr-o masina, in judetul Harghita, in zona ...
-
Huawei ar putea bloca intreaga Europă: De la 5G la panouri solare, compania chineză e considerată de Bruxelles noua amenințare la adresa securității comunitare
Dupa scandalul global privind echipamentele 5G, compania chineza Huawei se afla din nou in centrul unei controverse majo ...
-
O familie de români din Italia a fost găsită moartă în casă. Soțul, soția și fiica lor, uciși de "călăul invizibil" din locuință
O familie de romani a fost gasita moarta in propria locuința din localitatea Paviole di Canaro, provincia Rovigo, in nor ...
-
Lege cu efect de blackout pentru prosumatori: Proiectul B432/2025 poate opri sistemele fotovoltaice. Parlamentul va decide cine injectează în rețea la prânz într-o zi cu soare!
Asociația Prosumatorilor și Comunitaților de Energie din Romania (APCE) a transmis, vineri, ca o inițiativa parlamentara ...
-
Habanos Night 2025 - urmează cea de-a șasea ediție a celui mai mare eveniment dedicat trabucurilor din România
Sub inaltul patronaj al Ambasadei Cubei in Romania, El Unico anunța cu mandrie desfașurarea celei de-a șasea ediții a Ha ...
-
"Tăurașu Emi" a mușcat un politist de picior. El a fost săltat pentru agresiuni asupra femeilor in urma unei descinderi cu trupe speciale
„Taurașul Emi", personaj cunoscut in cluburile de lux din București, este in vizorul anchetatorilor dupa ce mai mu ...
-
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei amic cu primarul dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai
Raluca Valentina Grigoriu, șefa de secție la Spitalul Județean de Urgența Bacau, și soțul ei, omul de afaceri Catalin Da ...
-
Doi tineri din Bacău, găsiți morți în mașină, într-o zonă împădurită. Trupurile prezentau urme de împușcare
Doi tineri de aproximativ 20 de ani, un baiat și o fata, ambii din județul Bacau, au fost gasiți morți intr-un autoturis ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu