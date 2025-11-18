Google îți caută bilete de avion cu cel mai mic preț. Flight Deals și noile funcții AI sunt lansate global, inclusiv în România

Google trece la nivelul următor în zona de călătorii și transformă planificarea vacanțelor într-o experiență condusă aproape complet de inteligența artificială. Gigantul american extinde la nivel global instrumentul Flight Deals, care folosește AI pentru a găsi cele mai avantajoase bilete de avion, iar România se numără printre țările unde funcția devine disponibilă chiar acum.

Google nu se oprește însă la zboruri ieftine. Noul val de funcții include planificare completă în modul AI și funcții noi pentru rezervări. Lansat inițial în SUA, Canada și India, Flight Deals ajunge acum în peste 200 de țări și teritorii, cu suport pentru 60+ limbi. Utilizatorul trebuie doar să descrie unde și când vrea să plece, iar AI-ul scanează în timp real cele mai bune combinații de prețuri și rute.

Instrumentul este integrat în Google Flights și devine astfel un fel de „motor inteligent” pentru vacanțe accesibile. Pe lângă România, funcția devine disponibilă și în Europa, Japonia, Coreea, Mexic, Brazilia, Indonezia și multe alte piețe importante. Modul AI primește și un upgrade major. Este vorba despre integrarea în Canvas, panoul lateral care poate construi automat un itinerariu complet.