Jaf ca-n filme in Lyon, Franta: Indivizi inarmati au furat 9 milioane de euro dintr-o camioneta blindata. Apoi au dat foc masinilor cu care au fugit

O camioneta blindata care transporta noua milioane de euro a fost atacata vineri in orasul francez Lyon de catre un grup de barbati inarmati, potrivit ziarului regional ''Le Progres'', citat de agentia EFE.

Jaful armat a avut loc cu putin timp inainte de ora locala 09:00 in apropierea garii centrale a orasului, atunci cand camioneta iesea din incinta unei sucursale a Bancii Frantei.

Atacatorii, in numar de cinci si puternic inarmati, au blocat vehiculul si au amenintat cu armele cele trei persoane aflate in cabina. Ei au reusit astfel sa sustraga incarcatura de bani, apoi au incendiat vehiculul si au fugit cu doua autoturisme, pe care politia le-a gasit cateva ore mai tarziu calcinate intr-o zona din afara orasului. Investigatia este in desfasurare.