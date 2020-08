Melania Trump, înregistrată făcând declaraţii jignitoare despre soţul ei

Prima-doamnă Melania Trump a vorbit la Convenţia Naţională Republicană (RNC) pe fondul unui scandal provocat de dezvăluiri potrivit cărora a făcut declaraţii jignitoare despre copiii adulţi ai soţului său şi despre preşedintele american Donald Trump.

Cotidianul britanic, care citează presa americană, scrie că o fostă prietenă şi consilieră a Melaniei Trump, Stephanie Winston Wolkoff, "a înregistrat-o pe prima-doamnă" şi intenţionează să publice aceste declaraţii într-o carte, a dezvăluit luni jurnalistul Yashar Ali.

Melania Trump a făcut "comentarii dure despre Ivanka Trump, fiica mai mare a preşedintelui, o consilieră de rang înalt a acestuia", dezvăluie Ali.

Cartea "Melania & Me" a lui Stephanie Winston Wolkoff urmează să fie publicată la 1 septembrie.

Americanii încă mai discută despre înregistrări ale sorei mai mari a lui Donald Trump Maryanne Trump Barry, publicate de cotidianul american The Washington Post (WP), în care acesta îl cataloghează pe preşedinte drept "crud", îi critică caracterul şi comportamentul.

Aceste înregistrări audio au fost realizate pe ascuns, dar legal, de către nepoata preşedintelui Mary L Trump, care a publicat un bestseller în iulie, "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man".

Editura Simon & Schuster a publicat cartea lui Mary Trump, dar şi o carte a fostului consilier în domeniul securităţii naţionale al lui Trump John Bolton şi urmează să publice "Melania & Me" a lui Stephanie Winston Wolkoff.

Editura anunţă, într-un material publicitar, că Wolkoff, o veche prietenă a Melaniei Trump, "a fost recrutată să ajute la organizarea celei de-a 58-a ceremonii de învestire şi să devină consiliera de încredere a primei-doamne".

"Apoi totul a căzut după ce a fost scoasă ţap ispăşitor în nereguli financiare la învestire. Melania ar fi putut să-şi ajute prietena nevinovată şi confidenta, însă şi-a susţinut soţul, în pofida faptului că ştia foarte bine cine este de vină. Trădarea aproape că a distrus-o pe Wolkoff", scrie editura.

Strângerea de fonduri în vederea organizării ceremoniei de învestire a lui Trump a fost anchetată de procurori speciali şi autorităţile din New York, New Jersey şi Districtul Columbia, care au acuzat că aceste fonduri au fost folosite pentru a îmbogăţi membri ai familiei Trump.

Casa Albă nu a comentat dezvăluirile cu privire la cartea lui Wolkoff.

Însă Trump declara săptămâna trecută, referindu-se la declaraţiile surorii sale, că este obişnuit cu asemenea informaţii. "Zilnic apare altceva", a declarat el. "Cui îi pasă?".

Evident că editurilor. "Melania & Me" este ultima dintr-o serie de dezvăluiri aşteptate înaintea alegerilor prezidenţiale de la 3 noiembrie.

Fostul avocat personal al lui Trump, Michael Cohen, şi un fost consilier din campanie Rick Gates, implicat în dosarul cu privire la învestire, ambii condamnaţi în dosare provenind din ancheta rusă a procurorului special Robert Mueller, urmează să publice cărţi.

Fostul procuror din echipa lui Mueller Andrew Weissmann urmează, de asemenea, să publice o carte.

Fostul consilier în probleme de securitate naţională H. R. McMaster, dinaintea lui Bolton, urmează să publice luna aceasta o carte de memorii, iar jurnalistul Bob Woodward, care a scris despre scandalul Watergate, urmează să publice, la rândul său, o carte despre Donald Trump.

Melania Trump a mai făcut obiectul unor cărţi - "Free, Melania" a lui Kate Bennett şi "Melania: The Art of Her Deal" a lui Mary Jordan.

În lucrarea lui Wolkoff, Simon & Schuster promite o carte de "memorii plină de candoare şi emoţională" care va da răspunsuri mai multor întrebări despre cele mai scandaloase şi lascive momente ale preşedinţiei lui Trump.

Între aceste momente, editura citează "felul în care Melania a reacţionat faţă de înregistrarea Access Hollywood", în care Donald Trump s-a lăudat că apucă femeile "de păsărică", "şi faţă de relaţia soţului său cu Stormy Daniels", pe care Trump o neagă, dar care îi provoacă în continuare probleme juridice şi reprezintă un risc politic.

"Se înţelege ea bine cu Ivanka?", întreabă editura. "De ce a purtat jacheta cu inscripţia «I really don't care, do u?» ("Chiar nu-mi pasă. Ţie?» pe spate. Este Melania o primă-doamnă fericită?".

"Şi ce s-a întâmplat în realitate cu finanţarea în valoare de 107 milioane de dolari de la ceremonia de învestire? Wolkoff are câteva idei...", mai anunţă Simon & Schuster.