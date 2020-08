Mircea Negulescu îl "paradește" pe Victor Ponta: "M-am hotărât să vorbesc"

Realitatea PLUS a difuzat marți un interviu cu fostul procuror Mircea Negulescu, ieșit din arest preventiv. Fostul procuror poreclit „Portocală" a făcut declarații despre controversatul dosar Victor Ponta - Tony Blair. În acest dosar, Negulescu este acuzat că a fabricat toată povestea și a influențat martori să dea anumite declarații care să-i incrimineze pe Victor Ponta și Sebastian Ghiță, fostul procuror fiind și arestat preventiv de procurorii SIIJ în această speță.

Declarații făcute de Mircea Negulescu:

„E primul interviu pe care îl acord unei televiziuni pentru că am crezut că e mai bine să nu vorbesc, dar acum îmi dau seama că trebuie să vorbesc pentru că oamenii trebuie să știe ce s-a întâmplat într-adevar și de ce a trebuit eu să stau acolo 21 de zile, ca să fiu redus la tăcere, asta se dorea. Acum m-am hotărât să vorbesc și o să vă spun niște lucruri care sunt interesante pentru telespectatori, cetățeni, pentru președintele României. Că nu știe anumite lucruri și chiar vreau să le afle acum (...) Eu nu vreau să paradesc pe nimeni, vreau ca adevărul să iasă la lumină și dacă tot vin alegerile, să alegem în cunoștința de cauză"

„În campania pentru prezidențiale, unde a candidat domnul Iohannis împreună cu un alt domn, domnul Victor Ponta a beneficiat de 2,5 milioane de dolari de la domnul Sebastian Ghiță, prin niște firme din Ploiesti, n-aș vrea să dau numele acum, dar credeți-mă că le știu, ca să aducă în România doi consultanți politici de la prestigioasele firme de specialitate Podesta și 370 Revolution (...) și l-au consultat pe domnul Ponta în toată campania electorală"

„Domnul Ghiță, care se ocupa cu IT-ul, voia să ajungă ministrul Tehnologiei, bănuiesc că vă dați seama de ce. Ca să poată avea toate contractele IT din Romania. Pentru Ghiță 2,5 milioane de dolari nu reprezintă nimic. E cum ați avea dumneavoastră 100 de lei în buzunar. Contractele sunt pe bani foarte mulți și pentru el nu înseamnă nimic 2,5 milioane de dolari"

Despre dosarul Ponta-Blair: ,,Sunt două aspecte. În dosarul acesta sunt 220 de mii de euro care au fost plătiți pentru venirea fostului premier al Marii Britanii . Eeh, eu uitasem de aia 2,5 milioane de dolari. Mi-a adus aminte doamna Florea (Adina Florea, procurorul din dosarul Onea/Negulescu și fostă pretendentă la șefia Secției Speciale pentru Investigarea Magistraților - N.R.) O să vă arăt niște ordonanțe. Ghita a plătit din Team Net și Asesoft (firme pe care le controla omul de afaceri - N.R.) banii ăștia. Și ca să-i poată plăti a creditat o societate comercială. A dat credit unei societăți care era tot a lui, din banii aceia creditați societatea comerciala i-a dat pe altă firma și banii au plecat in SUA. Întrebare: Poate fi usor gasita urma banilor? Da, doar sa vrea cineva să-i vadă. (...) Nu vrea nimeni să vadă banii aia, e simplu (...) Banii au fost, am mers pe circuitul lor prin conturi, nu i-a luat Negulescu acasă și sunt martori, sunt mailuri. Martori care au venit și au declarat, vizavi de înțelegerile frauduloase pe care le aveau cei doi (Ghiță și Ponta - N.R.) Sunt martori, dar nu vreau să dau nume, e cineva tot din politică și chiar nu vreau sa o pun într-o situație specială"