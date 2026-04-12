Misterul fragmentului 7Q5 din Peștera de la Qumran: Analiză paleografică, dezbatere academică și propuneri de identificare alternativă

Autor: Adriano Virgili

Descoperirea Manuscriselor de la Marea Moartă, având loc între 1946 și 1956 în peșterile din jurul așezării antice de la Khirbet Qumran, pe malul nord-vestic al Mării Moarte, reprezintă fără îndoială unul dintre cele mai transformative momente din istoria arheologiei biblice, a filologiei semitice și a criticii textuale. Cele aproximativ cincisprezece mii de fragmente recuperate, datând dintr-o perioadă cuprinsă între secolul al III-lea î.Hr. și secolul I d.Hr., au oferit comunității științifice un acces fără precedent la literatura iudaismului din perioada celui de-al Doilea Templu, restituind cei mai vechi martori direcți ai Bibliei ebraice, texte deuterocanonice și o vastă cantitate de literatură sectară și extrabiblică. Cu toate acestea, în cadrul acestui complex monumental de descoperiri, o peșteră în special a prezentat caracteristici materiale și lingvistice care au distins-o imediat de celelalte, generând întrebări care persistă de decenii: peștera 7 (identificată cu sigla 7Q).

În timp ce peșterile celebre și bogate din Qumran, cum ar fi peștera 4, au restituit o bibliotecă variată compusă predominant din pergamente (piele de animale preparate) redactate în ebraică și aramaică, peștera 7 a dezvăluit un profil arheologic și documentar radical diferit și izolat. Explorată în ultimele faze ale săpăturilor sistematice efectuate în mijlocul anilor '50, peștera 7 a restituit o colecție extrem de limitată, dar material omogen: diciannove fragmente documentare, dintre care optsprezece scrise pe papirus și unul păstrat exclusiv ca o amprentă de cerneală lăsată în solul întărit al peșterii. Cel mai derutant și semnificativ aspect, totuși, nu rezidă în materialul de suport, ci în limbă: întreaga colecție a peșterii 7 este redactată exclusiv în limba greacă.

Această izolare lingvistică și materială pecuniară a determinat cercetătorii să formuleze diverse ipoteze cu privire la natura acestui depozit. Spre deosebire de peștera 4, care apare ca un depozit haotic sau o bibliotecă comunitară de natură enciclopedică, peștera 7 pare să reflecte o colecție specifică, poate arhiva personală a unui individ elenizat sau o colecție tematică de suluri grecești importate din exterior. Textele găsite în această grotă, fiind scrise pe papirus și compilate pe o singură față (recto), indică clar că era vorba de suluri literare (volumina) și nu de codexuri. Stilul de scriere predominant în aceste fragmente a fost identificat de paleografi ca „Zierstil" (stil ornamentat), o tipologie de scriere formală și elegantă, caracterizată prin serife și o proporție precisă a literelor, care permite datarea orizontului temporal al colecției cu un grad de încredere foarte ridicat.

Publicarea oficială a acestor artefacte a avut loc în 1962, în al treilea volum al monumentalei serii academice „Discoveries in the Judaean Desert" (DJD III), editat de papirologul francez Maurice Baillet cu asistența metodologică a lui Marie-Émile Boismard. La momentul publicării, identificarea textelor s-a dovedit a fi o sarcină dificilă din cauza fragmentării extreme a materialului. Baillet a fost capabil să identifice cu absolută certitudine doar două manuscrise: fragmentul catalogat ca 7Q1 a fost recunoscut ca o porțiune a traducerii grecești a Septuagintei din Cartea Exodului (specific, Exod 28,4-7), în timp ce fragmentul 7Q2 a fost identificat ca o copie a Scrisorii lui Ieremia, un text deuterocanonic care în Bibliile catolice corespunde capitolului 6 din Cartea lui Baruh.

Toate celelalte fragmente, din cauza numărului mic de litere lizibile, au rămas un mister și au fost catalogate ca fiind compoziții scriitoricești în greacă neidentificate. Printre acestea, era fragmentul catalogat ca 7Q5. Dimensiunile fizice ale artefactului 7Q5 sunt minuscole: acesta prezintă o înălțime maximă de doar 3,9 centimetri și o lățime de 2,7 centimetri, măsuri comparabile cu cele ale unui timbru poștal. Pe suprafața acestui mic fragment de papirus sunt vizibile resturile înceruite ale cinci rânduri de text. În total, se pot număra aproximativ douăzeci de litere grecești, multe dintre ele fiind doar parțial lizibile, mutilate sau reduse la simple urme. Singura secvență de litere care s-a păstrat în mod continuu și este decifrabilă fără niciun fel de ambiguitate este „ννησ" (nnes), care apare în a patra linie a fragmentului. Pe baza analizei Zierstil și a caracteristicilor ductus (traseul trăsăturii), editorul original a atribuit fragmentul 7Q5 unei perioade paleografice cuprinse între 50 î.Hr. și 50 d.Hr., plasându-l în plină epocă erodiană.

Geneza ipotezei mariane a lui José O'Callaghan

Impasul academic privind peștera 7 a suferit o șoc seismic la începutul anilor '70. În 1972, jesuitul și papirologul spaniol José O'Callaghan, în acea perioadă cercetător la Institutul Biblic Pontifical din Roma, efectua un lucru de catalogare și pregătire a unei liste de papirusuri referitori la Septuaginta. În timpul acestui examen sistematic, atenția sa a fost captată de fragmentele grecești neidentificate de la Qumran publicate în DJD III. Intrigat de natura enigmatică a reperului 7Q5, O'Callaghan a început un proces meticulos de decifrare, încercând să identifice secvențe de litere compatibile în întreaga literatură biblică și extrabiblică cunoscută.

Rezultatul acestei cercetări a fost publicat în același an într-un articol deosebit de impactant în revista „Biblica", intitulat „¿Papiros neotestamentarios en la cueva 7 de Qumrân?". În acest studiu, O'Callaghan a avansat o teză care ar fi zguduit temeliile cronologiei neotestamentare: papirusul 7Q5 nu aparținea Vechiului Testament sau literaturii sectare evreiești, ci constituia o porțiune din Evanghelia după Marcu, specific versetele 52 și 53 din capitolul șase.

Implicatiile istorice, teologice și papirologice ale acestei identificări erau de o amploare incalculabilă. Locația de la Qumran a fost distrusă și abandonată în timpul avansului legiunilor romane spre Ierusalim în timpul Primului Război Iudaic. Părăsirea așezării și sigilarea peșterilor sunt datate de arheologi cu absolută certitudine până în primăvara anului 68 d.Hr. Prin urmare, orice manuscris găsit în peșterile de la Qumran are un terminus ante quem obiectiv și indiscutabil: trebuie să fi fost neapărat copiat și depus înainte de acea dată. Deoarece paleografii stabiliseră că orizontul temporal al scrierii Zierstil din 7Q5 se încheia în jurul anului 50 d.Hr., O'Callaghan a dedus și a susținut public că fragmentul era cea mai veche copie cunoscută a unui text din Noul Testament, redactată cel mult cu douăzeci de ani după răstignirea lui Isus.

Până în acel moment, cele mai vechi papirusuri neotestamentare cunoscute, cum ar fi P52 (celebrul Papirus Rylands care conține un fragment din Evanghelia după Ioan), erau datate paleografic în prima jumătate a secolului al II-lea d.Hr. (aproximativ 125-150 d.Hr.) și proveneau din nisipurile uscate ale Egiptului. Dacă ipoteza lui O'Callaghan s-ar fi dovedit corectă, ar fi retrodatat evidența fizică a Noului Testament cu aproape un secol, sfărâmând modelele criticii textuale ale vremii care postulau perioade lungi de transmitere orală înainte de cristalizarea scrisă a evangheliilor sinoptice. Identificarea ar fi furnizat o dovadă materială incontestabilă că Evanghelia după Marcu era deja în circulație în formă definitivă (și tradusă în greacă) în jurul anului 50 d.C.

Reconstrucția propusă de O'Callaghan pentru a face să se potrivească urmele de cerneală ale fragmentului 7Q5 cu textul din Marcu 6,52-53 era structurată în următorul mod, unde literele cu caractere îngroșate reprezintă urmele vizibile pe papirus:

[căci nu înțelegeau] [la pâini]

[ci inima lor] [era împietrită.] și după ce au trecut

au ajuns în Gennesaret și

s-au ancorat

Știrea despre presupusa descoperire a depășit instantaneu granițele lumii academice, transformându-se într-un caz mediatic internațional. Așa cum însuși O'Callaghan a notat în scrierile sale autobiografice, vestea s-a răspândit „frecvent cu evidente exagerări și imprecizii incomensurabile". Reacțiile s-au polarizat imediat. Pe de o parte, unele cercuri conservatoare și apologetice au primit teza cu entuziasm, văzând în ea confirmarea științifică a istoricității și a proximității cronologice a Evangheliilor față de evenimentele relatate. Pe de altă parte, reacția comunității științifice acreditate - papirologi clasici, critici textuali și studii de la Qumran - a fost caracterizată de un scepticism substanțial, imediat și metodologic sever.

Figuri eminente ale criticii textuale precum Kurt Aland (fondatorul Institutului pentru Cercetarea Textuală a Noului Testament din Münster), Pierre Benoit, Gordon Fee, Colin Roberts și însuși Maurice Baillet au publicat rapid o serie de recenzii și articole tehnice care respingeau cu fermitate ipoteza. Gordon Fee, pe paginile „Journal of Biblical Literature" în 1973, a demontat pasajele paleografice ale lui O'Callaghan, în timp ce Aland a evidențiat imposibilitatea de a ignora regulile de bază ale criticii textuale pentru a acomoda un fragment atât de mic. Comunitatea academică a concluzionat că identificarea era forțată și insuportabilă, lăsând rapid tăcerea să se așeze asupra ipotezei timp de peste un deceniu.

Relansarea ipotezei: intervenția lui Thiede, Hunger și Dou

Deși ipoteza părea să fi fost arhivată în istoria papirologiei, ea a cunoscut o revitalizare vigorosă și controversată începând cu mijlocul anilor '80 și pe tot parcursul decadelor următoare. Această renaștere mediatică și academică a fost orchestrată în principal de Carsten Peter Thiede, un papirolog german și preot anglican, care s-a prezentat lui O'Callaghan declarându-se convins de consistența științifică a ipotezelor sale originale. Thiede a preluat rolul de apărător și promotor global al tezei 7Q5=Marcu, publicând în succesiune rapidă numeroase articole în reviste specializate și cărți cu un impact difuziv puternic, printre care volumul de succes „The Earliest Gospel Manuscript? Papirusul de la Qumran 7Q5 și semnificația sa pentru studiile Noului Testament" (1992).

Ofensiva intelectuală a lui Thiede a fost agresivă. El nu s-a limitat doar la a apăra fezabilitatea paleografică, ci a trecut la contraatac, ajungând să lanseze un act de acuzație formal împotriva lui Kurt Aland și a instituțiilor criticii textuale. În cartea sa, Thiede a îndemnat în mod imperativ comunitatea academică să acorde fragmentului o recunoaștere oficială: „Viitoarele ediții ale Noului Testament grecesc trebuie să includă 7Q5." Trebuie, în sfârșit, să primească un număr 'P' [prefixul oficial al papirusurilor neotestamentare], trebuie să fie recunoscut în aparat, cu variantele sale."

Apărarea construită de susținătorii identificării se articula pe patru direcții principale, care combinau argumente papirologice, stilistice, forensice și matematice.

1. Structura paragrafelor și frecvența conjuncției „KAI"

Un element vizual al fragmentului 7Q5 este prezența unui spațiu gol intenționat (un spatium) în rândul 2, vizibil imediat după literele omega și iota. Această precauție scribală implică clar încheierea unei perioade și începutul unui nou paragraf („punct și virgulă"). Autoritatea papirologă italiană Orsolina Montevecchi a intervenit în dezbatere, observând că practica de a începe un nou paragraf literar cu cuvântul „καί" (și) este o raritate absolută în literatura clasică greacă. Cu toate acestea, această particularitate stilistică este pătrunzătoare și aproape endemică în Evanghelia după Marcu. Din cauza adâncului său substrat semitic, greaca sa - care traduce pedant utilizarea conjuncției paratactice ebraice waw - peste 90% din pericopele mariane încep chiar cu „καί". La Montevecchi a susținut că verticalitatea formală a literelor și detaliul spatium-ului de paragraf constituiau indicii în favoarea identificării, deoarece pauza se adapta bine reconstrucției lui O'Callaghan, care postulase începutul propoziției următoare tocmai cu un „καί", deși această cuvânt nu era vizibil fizic pe fragment.

2. Apărarea paleografică a lui Herbert Hunger

Una dintre principalele obstacole în calea ipotezei lui O'Callaghan era presupusa prezență a literei „nu" (ν) la sfârșitul celei de-a doua linii, necesară pentru a forma pronumele αὐτῶν („al lor"). Paleografii adversari subliniau că trăsăturile vizibile în acel punct nu semănau în niciun fel cu un „nu" literar, care de altfel este clar scris fără ambiguitate la începutul celei de-a patra linii („nne") și se prezintă cu o morfologie complet diferită.

În apărarea lui Thiede și O'Callaghan a intervenit Herbert Hunger, ilustru papirolog austriac și director al Colecției de Papirusuri a Bibliotecii Naționale Austriece din Viena. În contribuția sa, Hunger a încercat să justifice anomalia paleografică apelând la fluiditatea practicilor scribale. Referindu-se la un studiu al lui J.P. Gumbert („Die U-förmige Nu in Greek Documentary Papyri", 1965), Hunger a identificat o formă de „nu" obsoletă și documentară, tipică textelor administrative și nu literare. Hunger a argumentat că copistul din 7Q5, deși scria un text literar în stilul ornamentat Zierstil, ar putea fi un profesionist obișnuit și cu redactarea documentelor practice, și că într-un moment de distragere a introdus o variantă morfologică cursivă și asimetrică.

Poziția lui Hunger s-a întărit progresiv, transformându-se dintr-o ipoteză tehnică într-un atac metodologic împotriva detractorilor. El a afirmat că „dacă cineva refuză o decifrare și o identificare semnificativă a unui text, ar trebui să se simtă obligat să ofere o alternativă". În cele din urmă, amestecând exegeza cu polemica, Hunger și-a încheiat apărarea cu o afirmație de natură teologică, sugerând că dacă cercetătorii refuzau să vadă în 7Q5 o copie a lui Marcu, era doar pentru că, citând același verset 52 din Evanghelie, „inimile lor erau împietrite".

3. „Certitudinea" statistică și matematica lui Albert Dou

Dacă Hunger a furnizat acoperirea paleografică, un matematic spaniol, Albert Dou, a furnizat ceea ce părea a fi arma finală în favoarea identificării. Dou a aplicat modele de probabilitate stocastică la sticometria fragmentului, calculând câte probabilități existau ca un alt text grecesc, dispunând aceleași litere în aceleași spații fizice și cu aceeași cadenta de rând, să se potrivească cu urmele 7Q5.

Rezultatele anunțate au fost senzaționale: Dou a declarat că probabilitatea statistică ca fragmentul 7Q5 să nu aparțină textului din Marcu 6,52-53 era de 1 la 900 de miliarde. Susținătorii au folosit această informație pentru a muta dezbaterea din domeniul teoriei filologice în cel al certitudinii axiomate matematice. Pentru a corobora acest fapt, au intervenit și verificări informatice. Cercetătorii au introdus secvențele de litere ale papirusului în Ibykus, unul dintre primele și cele mai puternice programe informatice de căutare textuală pentru greaca veche, care interoga vasta bază de date a Thesaurus Linguae Graecae (TLG). Susținătorii au anunțat triumfător că „nu există niciun alt text în afară de Marcu 6,52-53 în literatura greacă existentă care să se potrivească cu dovezile papirologice ale 7Q5". Pentru O'Callaghan și Thiede, termenii și parametrii teoriei probabilității făceau ca identificarea să fie o „certitudine" absolută.

4. Examinări forense și microscopice la Ierusalim

Pentru a rezolva definitiv îndoielile paleografice, Thiede a fost promotorul unei serii de analize fizice asupra fragmentului. În urma unui simpozion desfășurat la Universitatea din Eichstätt cu titlul „Creștini și Creștinism la Qumran?", fragmentul 7Q5 a fost transferat pentru a fi analizat în laboratorul forens al Departamentului de Investigații al Poliției Naționale Israeliene din Ierusalim. Raporturile întocmite după aceste analize afirmau că, prin utilizarea echipamentelor cu infraroșu și microscopie de înaltă rezoluție, fusese posibil să se facă vizibilă partea superioară a unui segment diagonal decisiv în rândul 2, care confirma „dincolo de orice umbră de îndoială" prezența famigeratului „nu" și, în consecință, consolida în mod definitiv identificarea mariană.

Deconstrucția paleografică: erorile fatale ale ipotezei

În ciuda grandiosului aparat defensiv ridicat în anii '90, reacția comunității papirologice și filologice a fost metodică și devastatoare din punct de vedere chirurgical. Departe de a fi intimidați de calculele statistice sau de declarațiile laboratoarelor de criminalistică, cei mai riguroși cercetători s-au concentrat asupra fundamentelor materiale și textuale ale teoriei, demonstrând cum întreaga structură se baza pe erori de lectură documentate, forțări sticometrice nedefensibile și raționamente evident circulare.

Nucleul central al slăbiciunii paleografice a lui O'Callaghan se află în rândul 2, unde papirusul găzduiește literele pe care studiul spaniol le-a identificat ca αὐτῶν. Pentru a susține această lectură, era absolut necesar ca urmele vizibile de cerneală din dreapta omega-ului (ω) să constituie un „nu" (ν). Cu toate acestea, așa cum au documentat cercetătorii Brent Nongbri, Stuart Pickering și Rosalie Cook, întreaga lectură a lui O'Callaghan a apărut nu dintr-o analiză a manuscrisului fizic, ci dintr-o grotescă neînțelegere a ediției tipografice tipărite în volumul DJD III.

În transcrierea originală (editio princeps), curatorii Maurice Baillet și Marie-Émile Boismard au examinat cu atenție papirusul original și au citit clar secvența ca „iota-spațiu-alfa" (ια). Din motive de convenție tipografică în redarea secvenței „omega-iota", editorul a ales să utilizeze un caracter tipografic constând într-un omega cu un iota subliniat (ῳ). Când O'Callaghan a citit volumul, a interpretat greșit acest simbol tipografic. El a crezut că Baillet afirma că papirusul prezenta doar un omega (ω). În consecință, O'Callaghan s-a convins că clarul trăsătură verticală vizibilă pe papirus (pe care Baillet o citise corect ca un iota adscris) fusese ignorată sau interpretată greșit de editori, și a propus cu îndrăzneală că acea trăsătură verticală constituia începutul trăsăturii stângi („stâlpul vertical") unui „nu" descendent.

Când teza a fost publicată, Baillet a intervenit imediat pentru a corecta greșeala tehnică a colegului, clarificând că iota era „adscris în document, dar subscris în ediția tipărită". La nivel material, prezența unui ax vertical urmat de un spațiu face imposibilă citirea unui „nu" din punct de vedere material și spațial.Cu toate acestea, Thiede a refuzat să accepte această dezmințire și a continuat să invoce examinarea microscopică a poliției din Ierusalim. El a declarat categoric: „această literă decisivă, care în Marcu 6,52 trebuie să aparțină cuvântului grec αὐτῶν, este o N și nimic altceva." Iota și alfa primei ediții au dispărut pentru totdeauna." A afirmat, de asemenea, că a sugera prezența unui alfa implica a avea „planuri ascunse" (hidden agendas). Brent Nongbri a deconstruit sever și apărarea lui Herbert Hunger. Potrivit lui Nongbri, a postula că un scrib care producea o operă literară ornamentată cu spații precise pentru paragrafe ar fi decis brusc să scrie o singură literă „nu" folosind un format documentar învechit - trasând linii asimetrice și ignorând alinierea rândului - constituia un raționament logic insuportabil.

Piatra de mormânt asupra problemei liniei 2 a fost pusă în 2009, grație unui studiu independent inovator condus de profesoara Amelia Carolina Sparavigna, cercetătoare la Departamentul de Fizică al Politehnicii din Torino. Profesoara Sparavigna a decis să aplice tehnici sofisticate de procesare digitală a imaginilor (image processing) la fotografia de înaltă rezoluție a fragmentului 7Q5. Adoptând algoritmi specifici pentru identificarea marginilor, sistemul Sparavigna a fost capabil să distingă obiectiv între cerneala intenționată și defectele suportului material.

Rezultatele au fost inechivoce: analiza a demonstrat că trăsătura diagonală - pe care O'Callaghan și Thiede o apăraseră cu vehemență ca fiind componenta descendentă a literei „nu" dezvăluită de testele israeliene - nu conținea niciun pigment de cerneală. Era vorba, foarte banal, de un defect structural al papirusului, un nealiniament și o ridicare a fibrelor orizontale ale substratului care creau o umbră care, cu ochiul liber sau cu o iluminare radială greșită, simula un trăsătură de scriere. Cu eliminarea științifică a „nu", cuvântul αὐτῶν dispare, iar alinierea sticometrica a rândului 2 cu Evanghelia după Marcu se prăbușește asupra sa.

Problema din rândul 3: mutația tau/delta și circularitatea filologică

Accanirea terapeutică față de fragmentul 7Q5 a devenit și mai evidentă în analiza celei de-a treia linii. Pentru ca urmele de cerneală să coincidă cu textul lui Marcu („... și terminată traversarea"), O'Callaghan avea nevoie absolută ca prima literă vizibilă din rândul 3 să fie un delta (δ). Problema este că litera scrisă pe papirus, păstrată în condiții excelente, nu este un delta, ci un tau foarte clar și inconfundabil (τ). Morfologia sa este exactă și poate fi ușor comparată cu tau-ul prezent în rândul anterior, rezultând identică. Niciun paleograf din lume, privind acea literă izolată, nu ar citi-o ca un delta.

Pentru a depăși acest obstacol empiric insurmontabil, O'Callaghan și susținătorii săi au fost nevoiți să postuleze existența unei erori de scrib. Au argumentat că în unele dialecte și documente ale antichității se înregistrează un fenomen de interschimbabilitate fonetică sau vizuală între consoanele tau și delta, și că scribul din 7Q5 ar fi schimbat din greșeală cele două litere (o mutație tau/delta).

Din punct de vedere al criticii textuale, totuși, acest argument este științific invalid din cauza profundei sale circularități. Așa cum subliniază Brent Nongbri, identificarea lui O'Callaghan „necesită ca una dintre cele nouă litere indiscutabile de pe papirus să fie considerată o eroare de scrib". Filologia învață că identificările fragmentelor se construiesc pe fără a forța datele materiale pentru a le adapta unei teorii preconcepute. Dacă se deține un fragment care conține mai puțin de douăzeci de litere fragmentare și se începe să se susțină că una dintre puținele consoane clare este o eroare de distragere pentru că „nu se potrivește" cu textul pe care se dorește să-l găsești, întreaga investigație părăsește terenul științei pentru a intra în cel al speculației teologice.

Demolarea sticometrica: omisiunea nejustificată a „epi ten gen"

Dacă obstacolele paleografice (confuzia dintre iota, defectul fibrei confundat cu cerneala și forțarea tau-ului în delta) au subminat grav ipoteza lui O'Callaghan, analiza sticometrica a dat lovitura de grație. Sticometria este disciplina papirologică care studiază și măsoară lungimea și proporția spațială a rândurilor din manuscrisele antice (în absența paginării moderne și cu utilizarea scriptio continua, scrierea fără spații între cuvinte). Aceasta le permite cercetătorilor să calculeze câte litere ar fi putut fi conținute într-o anumită coloană de text, verificând astfel dacă un bloc literar specific poate „intra" în spațiul lipsă al unui fragment.

Aplicând principiile sticometriei la fragmentul 7Q5 pentru a verifica dacă se potrivește cu textul din Marcu 6,52-53, a apărut o incongruență destul de izbitoare. Textul grecesc canonic din Marcu 6,53 (ediția Nestle-Aland) spune: kai diaperasantes epi ten gen elthon eis Gennesaret („Și, după ce au trecut, au ajuns pe țărm, în Ghenesar"). O'Callaghan a calculat lățimea lacunelor dintre literele vizibile în rândul 3 și cele din rândul 4. A reieșit că coloana sulului era proiectată pentru a găzdui în medie între 19 și 22 de litere pe rând. Cu toate acestea, textul lui Marco în acel punct este prea lung. Dacă scribul ar fi scris fraza în întregime, literele păstrate în rândul 4 (pe care O'Callaghan le-a identificat cu Gennesaret) ar fi fost împinse prea mult spre dreapta, în afara marginilor fizice ale fragmentului păstrat, distrugând alinierea verticală.

Pentru a-și salva identificarea, O'Callaghan s-a văzut nevoit să practice o masivă resecție textuală: a propus să elimine complet din textul grecesc cele trei cuvinte „ἐπὶ τὴν γῆν" (epi ten gen - „spre pământ" sau „pe pământ"). Eliminând aceste cuvinte, care au exact nouă litere (ε-π-ι-τ-η-ν-γ-η-ν) și două spații metrice, restul literelor marciene se așezau perfect la locul lor, creând un adaptare sticometrica impecabilă.

Problema acestei reconstrucții este totalitatea sa nefondată din punct de vedere istoric-critică. O'Callaghan se bazează pe o lectio brevior (o variantă textuală mai scurtă) a Evangheliei după Marcu, care este foarte rară în vasta și documentata tradiție manuscrisă neotestamentară. Pe mii de papiri, codici onciali, lectionare bizantine și vechi traduceri siriace și latine ale Evangheliei după Marcu ajunse până la noi, sunt foarte puțini martorii, și nu în mod special autoritari, care omit „epi ten gen" în acel verset și, în general, prezintă în acel punct alte variații textuale concomitente și sintactice care ar strica la fel de mult rigidissima sticometrie (spațierea și lungimea rândurilor) cerută de adaptarea lui O'Callaghan.

Susținătorii, conduși de Thiede și Montevecchi, au încercat să transforme acest defect fatal într-o virtute. La Montevecchi a argumentat că tocmai existența acestei omisiuni făcea fragmentul autentic, postulând că dacă un falsificator antic ar fi vrut să fabrice un fragment, ar fi copiat versiunea standard. Această apărare logică contorsionată a fost respinsă cu tărie de critica textuală majoritară (inclusiv experți precum Roy D. Kotansky). Un lucru este să găsești un papirus intact care oferă o nouă și surprinzătoare lectio brevior, altceva este să trebuiască să amputezi chirurgical trei cuvinte din textul standard pentru ca singurul mic fragment supraviețuit al unui sul microscopic să nu infirme o identificare deja compromisă de mutații fonetice arbitrare. Adaptarea forțată a generat consensul răspândit că reconstrucția marcană era „șubredă", „neplauzibilă" și structural viciată. Așa cum au subliniat mulți cercetători, nu era fragmentul 7Q5 care se adapta la Marcu, ci era Evanghelia lui Marcu care era mutilată și torturată filologic pentru a se adapta la grila sticometrica a fragmentului.

Incompatibilitatea istorică și sociologică: problema eseniană

În afară de demolarea tehnico-paleografică, ipoteza lui O'Callaghan a trebuit să se confrunte cu un zid de obiecții insurmontabile pe plan istoric și contextual. Dacă 7Q5 ar fi fost cu adevărat un text creștin redactat în jurul anului 50 d.Hr., cum și de ce s-ar fi aflat ascuns într-o peșteră aparținând unei secte evreiești apocaliptice în deșertul Iudeei? Analiza cea mai cuprinzătoare, detaliată și stringentă a acestui paradox istoric a fost realizată de cercetătorul german Stefan Enste în monografia sa din 2000, „Kein Markustext in Qumran: Eine Untersuchung der These: Qumran-Fragment 7Q5 = Mk 6,52-53" (Niciun text de Marcu la Qumran).

Enste și alți studiiști au focalizat atenția asupra inconciliabilității sociologice, teologice și cronologice între comunitatea de la Qumran și proto-creștinism. Așezarea de la Khirbet Qumran este asociată de istorici (și coroborată de dovezile sulurilor, cum ar fi Regula Comunității și Documentul de la Damasc) cu secta eseniană (deși astăzi mulți cred că era vorba de un grup separat sau schismatic din aceeași sectă). Această comunitate s-a retras în deșert pentru a trăi într-o stare de izolare riguroasă, motivată de o percepție a unei corupții profunde a templului din Ierusalim. Obsesiunea principală a teologiei qumranice era menținerea unei impecabile purități rituale. Ei practicau băi purificatoare multiple, adoptau o separare absolută de neamuri, de păcătoși și de lumea elenizată, și exprimau o xenofobie teologică accentuată față de tot ceea ce provenea din exterior.

Teologia lui Isus marcan se află într-un contrast clar, exploziv cu această viziune. În Evanghelia după Marcu, Isus proclamă sfârșitul separării rituale. El îi atinge pe leproși, mănâncă cu vameșii și, mai ales, declară toate alimentele curate, anulând secole de puritate alimentară evreiască (Marcu 7,19). Așa cum a evidențiat cercetătorul E. Qimron, în timp ce Qumran practica o puritate izolaționistă (ajungând până la celibatul temporar pentru a evita impuritățile fluidelor sexuale), Isus și primii creștini practicau o „puritate inclusivă" și „ofensivă", care nu se retrăgea din contactul cu impurul, ci credea că sfințenia Regatului putea să-l purifice. Ideea că membrii comunității de la Qumran, cu regulile lor stricte de expulzare pentru oricine contamina comunitatea, ar fi putut copia, achiziționa, păstra în arhivele lor sau tolera introducerea unui text creștin în limba greacă care submina întreaga lor raison d'être teologică, este sociologic imposibil de crezut.

Pentru a depăși această problemă, unii cercetători apropiați de ipoteza lui O'Callaghan au încercat să resusciteze așa-numita „teorie a originii ierosolimitane" a sulurilor. Această teorie, propusă inițial de Karl Heinrich Rengstorf și ulterior extinsă de Norman Golb, sugerează că manuscrisele de la Marea Moartă nu sunt produsul esenienilor, ci constituie resturile fragmentate ale marilor biblioteci ale Templului din Ierusalim și ale diverselor sinagogi, ascunse în grabă în peșteri de populațiile în fugă înainte de masacrul comis de trupele lui Tito în anul 70. Sub această lentilă, peștera 7 ar putea reprezenta depozitul de urgență al evreilor elenizați în fuga din capitală, explicând astfel limba greacă. Cu toate acestea, chiar și acceptând această ipoteză alternativă fascinantă (care rămâne minoritară printre arheologi precum Yizhar Hirschfeld, Yizhak Magen și Yuval Peleg, care văd în Qumran o fortăreață asmoneeană reutilizată), problema prezenței creștine persistă. Conform unei mărturii relatate de Eusebiu și considerată destul de credibilă, creștinii din Ierusalim au fugit spre Pella, în Perea, înainte de asediu. Este istoric insostenibil să postulăm că evreii zeloti sau preoții saducei în fugă ar fi purtat cu ei fragmente ale textelor unui grup străin lor.

În cele din urmă, argumentul cronologic al lui Enste este letal. Așezarea de la Qumran a fost distrusă de Legiunea a X-a Fretensis (condusă de Vespasian) în anul 68, stabilind un terminus ante quem absolut pentru depunere. Evanghelia după Marcu, conform consensului exegeticii istorico-critice moderne, a fost redactată cel mai devreme în jurul anului 70, probabil la Roma sau în Siria, în urma șocului provocat de distrugerea Templului. Deși există ipoteze de dată mai veche (anii '60), timpul logistic și material necesar pentru ca textul original al lui Marcu să fie compus, difuzat, copiat pe suluri de papirus, transportat fizic din Egipt sau Siria până în Iudeea, achiziționat de o facțiune iudaică și în cele din urmă depozitat și abandonat în peștera 7 până în anul 68, face ca teoria lui O'Callaghan să fie o acrobație istorică impracticabilă. Identificarea 7Q5 cu Marcu 6,52-53 a căzut sub greutatea propriilor sale contradicții metodologice, dar această deconstrucție a lăsat deschisă o întrebare fascinantă: dacă nu este Marcu, ce este fragmentul 7Q5?

Propuneri de identificare alternativă: literatura pseudepigrafă

Criza ipotezei marciene nu a condus papirologia la o capitulare, ci a stimulat explorarea unei game largi de identificări alternative. Recunoscând că lipsa de cerneală vizibilă (vreo douăzeci de litere în total) împiedică elaborarea unei soluții dogmatice și lipsite de nuanțe, academia a identificat propuneri care prezintă o coerență paleografică și istorică net superioară.

Cardina pe care toate identificările, inclusiv cea a lui O'Callaghan, au trebuit să se măsoare este secvența tipărită în a patra linie: „ννη" (nne). O'Callaghan a interpretat-o ca inima topografică a cuvântului „Γεννησαρὲτ" (Gennesaret). Gennesaret (sau Kinneret, echivalentul său ebraic) este un termen rar: în Vechiul Testament apare doar în foarte puține pasaje (Numeri 34,11, Deuteronom 3,17, Iosua 13,27 și 19,35, și 1 Regi 15,20), iar în Noul Testament doar în Matei 14,34, Luca 5,1 și Marcu 6,53. Cu toate acestea, eroarea metodologică a constat în presupunerea că acea secvență trebuia să se refere în mod necesar la un nume propriu de loc. Așa cum au subliniat numeroși lingviști, în limba greacă trinomul „ni-ni-eta" aparține conjugării verbului foarte frecvent gennao (a genera, a da naștere).

Ipoteza enohică (1 Enoh)

Alternativa de departe cea mai acreditată, istoric plauzibilă și textualmente susținută leagă fragmentul 7Q5 de Cartea lui Enoh (cunoscută și sub numele de 1 Enoh), un text apocaliptic și pseudepigraf iudaic de mare popularitate în antichitate. Legătura dintre Qumran și Enoh nu este o presupunere teoretică, ci un fapt arheologic confirmat. În 1976, colosala lucrare a editorului J.T. Milik (The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4) a dezvăluit lumii că membrii comunității de la Qumran dețineau mai multe suluri aramaice conținând Cartea Veghetorilor, Cartea Astronomiei și Epistola lui Enoh (trei dintre textele care compun ceea ce ne-a ajuns sub numele de Cartea lui Enoh).

Parcursul textual al lui Enoch trecea de la aramaică la greacă și, în cele din urmă, de la greacă la ge'ez (etiopic), singura limbă în care întreaga operă a ajuns complet la noi. Traducerea greacă era cunoscută doar prin citate patristice și fragmente ample găsite în Egipt (cum ar fi Papirusul Akhmim descoperit de Urbain Bouriant la Panopolis și Papirusul Chester Beatty). Dar dovada decisivă a venit tocmai din analiza filologică a peșterii 7 de la Qumran.

În timp ce dezbaterea despre 7Q5 se intensifica, O'Callaghan a încercat cu îndrăzneală să identifice alte două fragmente din peșteră, 7Q4 și 7Q8, respectiv ca Prima Epistolă către Timotei și Epistola lui Iacov. În 1988, papirologul G. Wilhelm Nebe a propus, iar distinsul savant Émile Puech a confirmat ulterior în 1996, că aceste două fragmente nu aveau nimic de-a face cu Noul Testament: 7Q4 corespundea cu 1 Enoch 103,3-4 și 7Q8 cu 1 Enoch 103,7-8. Această descoperire a fost consolidată fizic prin analiza fibrelor de papirus orizontale efectuată de Ernest Muro și Puech, care a demonstrat în mod inequivocabil că fragmentele 7Q4, 7Q8 și 7Q12 erau piese contigue („ensemble") care se îmbinau material între ele pentru a forma un singur sul al Cărții lui Enoh.

A fi demonstrată existența fizică a unui manuscris grecesc din Cartea lui Enoh în interiorul peșterii 7 creștea exponențial probabilitatea statistică și arheologică ca și celelalte „tăieturi" neidentificate din aceeași peșteră să provină din același mediu literar. Pe baza acestei intuiții, cercetătoarea Maria Victoria Spottorno Díaz-Caro, de la Consiliul Național de Cercetări din Spania (CSIC), a avansat propunerea formală că fragmentul 7Q5 ar putea corespunde unui pasaj specific din Cartea Veghetorilor, și anume versetele 15,9-10.

Reconstrucția enohică propusă de Spottorno nu necesită violări paleografice. Nu este necesar să forțăm prezența „nu"-ului inexistent în rândul 2, nici să transformăm tau-ul indiscutabil din rândul 3 într-un delta. Propunerea sa de restaurare se articulează în următorii termeni (cu literele papirusului evidențiate):

[vor fi chema]te spirite ale cerului]

[în [partea de sus, șederea lor va fi]

[și spirite [pe pământ]

[cele născute [pe pământ, șederea]

[lor va fi.] și cele

Identificarea cu 1 Enoh 15,9d-10 se bucură de mari favoruri printre academicieni deoarece rezolvă problema contextuală într-un mod elegant: Qumran citea și venera Enoh; peștera 7 găzduia fără îndoială fragmente din Enoh în greacă; prin urmare, reperul 7Q5, coerent din punct de vedere stilistic, ar putea fi rezonabil reîntors la același text, ocolind labirinturile apocaliptice ale ipotezei marciene. Cercetătorul T.J. Kraus observă că propunerea lui Spottorno are în favoarea sa existența altor fragmente enochice, subliniind totuși prudența necesară derivată din concizia piesei.

Ca alternativă la Marcu, care ar necesita citirea unui „nu" fantomă, schimbarea „tau" în „delta" și ștergerea neatestată a unor porțiuni textuale (generând mari discrepanțe istorice cu contextul esenian), ipoteza enohică oferă astfel o plauzibilitate foarte mare, încastrându-se fără amputări într-o peșteră care confirmase deja prezența altor fragmente de Enoh.

Identificările veterotestamentare: genealogii, Zaharia și Exodul

Filonul de investigație legat de rădăcina „genn-" (a genera) a stimulat cercetătorii să examineze cărțile Bibliei grecești (Septuaginta) caracterizate prin formule repetitive. Dacă în rândul 4 termenul fragmentar corespunde lui egennesen (ἐγέννησεν - „a generat"), papirusul 7Q5 ar putea fi un fragment al unei vaste tabele genealogice. Un candidat excelent pentru acest tip de structură a fost identificat în Prima Carte a Cronicilor 7,5, un capitol dedicat enumerării meticuloase a clanurilor și descendențelor triburilor din Israel, în special „toate familiile lui Isahar, oameni puternici și viteji, înregistrați în toate genealogii lor". Cataloagele genealogice sunt intrinsec constituite din formule paratactice („și Tiziu a născut pe Caius, și Caius a născut pe Semproniu"), care se îmbină magnific cu apariția continuă a conjuncției „καί" relevată de Montevecchi, și elimină total nevoia de a face textul să coincidă cu narațiuni complexe.

Precedentemente la intuiția sa asupra lui Enoh, aceeași Maria Victoria Spottorno avansase în 1992 o propunere de identificare cu cartea profetului Zaharia 7,3b-5, o ipoteză publicată în revista spaniolă „Sefarad". Și în acest caz, salturile logice necesare pentru a adapta literele erau inferioare celor cerute de O'Callaghan. Pe aceeași lungime de undă s-au mișcat și alți exegeti nord-americani și britanici: în 1973, Paul Garnet a prezentat o reconstrucție lexicografică minuțioasă care plasa fragmentul în Exodul 36,10-11, valorificând asonanțele cu lexemele folosite pentru a descrie materialele pentru construcția sanctuarului mozaic; mai târziu, în 1999, Ernest Muro, folosind software actualizat și ponderând variantele textuale ale LXX, a indicat textul Genezei 46,20 ca fiind candidatul matematic cel mai promițător. Având în vedere că fragmentul 7Q1 găsit în aceeași peșteră aparținea fără îndoială cărții Exodului, aceste propuneri rămân încastrate ferm în peisajul probabilităților legitime.

Reductio ad absurdum: clasicii greci, Tucidide și Odiseea

Un aspect central pentru a înțelege fragilitatea statisticii matematice invocate de apărătorii lui O'Callaghan este reprezentat de experimentele conduse de filologi precum Daniel B. Wallace și alți critici textuali. Susținătorii lui Marcu 6, sprijiniți de Albert Dou, afirmau că era matematic imposibil („una la 900 de miliarde") să găsești un alt fragment de literatură greacă corespunzător, deoarece software-ul Ibykus returna un singur rezultat.

Înșelăciunea conceptuală a acestei presupuse certitudini rezida în parametrii de căutare setați în computer. Dacă se introduce într-o bază de date șirul literal pe care O'Callaghan l-a reconstruit (inclusiv mutația forțată a tau-ului în delta, dar omisând textul pentru a simula lacuna), se spune mașinii să caute specific manipularea lui Marcu 6 creată de cercetător, făcând rezultatul predeterminat și circular.

Dacă, însă, așa cum a subliniat Wallace, parametrii de căutare sunt relaxați pentru a reflecta incertitudinile obiective ale papirusului - păstrând literele sigure (cum ar fi tau) și lăsând marje largi de incertitudine pentru lacune - baza de date literară returnează nu una, ci zeci de opțiuni. S-au demonstrat paralele sticometrice ipotetice cu extrase din scrierile filosofice și teologice ale evreului elenizat Filon din Alexandria (propuse de Wallace în 1992). Dar nu doar atât: jucându-se cu maleabilitatea sticometriei, unii academicieni s-au aventurat să demonstreze cum 7Q5 ar putea chiar coincide cu pasaje din istoriografia greacă, de exemplu capitolele celebrei Război al Peloponezului de Tucidide (de exemplu, cartea 1.10.2 sau 8.55.1), sau fragmente din poezia epică homerică precum Odiseea (cartea 24.142-145).

Aceste identificări „clasice" nu au fost niciodată avansate cu o reală seriozitate arheologică - ar fi absurd să ne așteptăm ca evreii pietoși să fi păstrat suluri care să celebreze Olimp sau măreția Atenei - dar servesc scopului retoric fundamental de a demola „certitudinea" stocastică. Demonstrează, ca un teorema de reductio ad absurdum, că atunci când un fragment păstrează doar douăzeci de litere necontigue, și se autorizează cercetătorul să ignore variantele textuale atestate, fragmentul poate deveni un test de Rorschach filologic: se poate citi orice operă suficient de vastă.

Starea actuală a discuției și consensul academic

Observarea stării artei la mijlocul anilor douăzeci ai secolului XXI restituie imaginea unui caz judiciar academic arhivat cu formula plină. Dacă ofensiva mediatică a lui Carsten Peter Thiede din anii '90 impusese comunității papirologice o utilă și epuizantă obligație de verificare, împingând cercetarea să folosească noi protocoale de inginerie forensivă.

În ciuda închiderii unanime a academiei, subiectul continuă totuși să supraviețuiască în colțuri izolate. Exploatând fragmentarea informațională a rețelei și Wikipedia (așa cum a observat de mai multe ori papirologul Brent Nongbri, plângându-se de „dezastrul complet" al anumitor revizuiri online în absența unei curatoriști științifice), grupuri restrânse de apologeți creștini continuă să invoce 7Q5 ca „dovadă științifică" a vechimii textului marcan.

Autori precum Amy Orr-Ewing sau reprezentanți ai conservatorismului dogmatic, în eseuri orientate spre marele public, perseverează în a prezenta atribuirea lui O'Callaghan ca o descoperire valabilă sau cel puțin ca o dezbatere „încă deschisă". Această deconectare între hermeneutica profesională și narațiunea populară se explică ușor: pentru apologetica conservatoare, existența unui papirus al Evangheliei după Marcu datat în anul 50 elimină orice marjă pentru critica redacțională, anulând distanța dintre evenimentele povestite și consemnarea lor în scris.

Cu toate acestea, așa cum a sintetizat specialistul George J. Brooke în recenzia sa asupra operei demolatoare a lui Stefan Enste, autenticitatea evangheliilor și valoarea credinței creștine nu au nevoie să fie susținute de falsele garanții furnizate de „un fragment presupus a fi antic care are atât de multe discrepanțe cu ceea ce este cunoscut în mod coerent din alte surse". Forțarea integrității Evangheliei după Marcu - mutilată de expresia epi ten gen pentru a se potrivi cu spațierea într-o mică bucată de papirus nealiniată - desconsideră tocmai textul pe care aceste eforturi intenționau să-l glorifice. Și, așa cum s-a observat într-o analiză din 2024, divergențele între așteptările sticometrice și eseniene și fragmentele documentate evidențiază că „mai degrabă 7Q5 păstrează o porțiune de text din Marcu 6, ar putea fi Marcu 6 cel care reflectă o tradiție ulterioară", punând o piatră de moarte asupra anticipării surselor.

În concluzie, epopeea lui José O'Callaghan și a fragmentului 7Q5 rămâne un avertisment durabil în istoria filologiei contemporane. Ea ilustrează strălucit pericolele „paleografiei dorite", adică tendința de a observa urme ale antichității dorite mai degrabă decât ale celei documentate. Fragmentul din peștera 7, dezbrăcat de investitura nerealistică de relicvă apostolică în timp real, și-a recăpătat tăcuta sa demnitate arheologică: fie că este vorba de un paragraf din Cartea lui Enoh sau de o listă genealogică a vechilor triburi din Israel, acesta constituie un testament fascinant și tangibil al infiltrării limbii lui Homer și al culturii elenistice chiar și în inima celor mai neospitaliere și sectare pajiști ale deșertului iudaic din secolul I. Și știința modernă a învățat că a interoga cu răbdare ceea ce ignorăm este cu mult preferabil impunerii forțate a ceea ce credem că știm deja.