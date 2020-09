O cercetătoare din UBB, singura din România care a obținut o finanțare de peste 1 milion de euro de la Consiliul European al Cercetării

Alexandra Baneu este singurul cercetător din România inclus pe lista celor 436 de câştigători din statele europene în cadrul competiţiei organizate de către Consiliul European al Cercetării (European Research Council/ERC), informează Universitatea Babeş-Bolyai.

Proiectul propus de ea, intitulat „NOTA-Note-taking and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europe", va beneficia de grantul acordat de Consiliul European al Cercetării (European Research Council) în cadrul competiţiei Starting Grants cu o finanţare totală în valoare de 1.175.100 Euro, doar 13% dintre proiectele depuse fiind selectate pentru finanţare.

„Competiţiile European Research Council reprezintă cele mai exclusiviste şi mai dificile competiţii de granturi europene, informal fiind supranumite „Nobelul granturilor europene". Câştigătorii lor sunt recunoscuţi drept cercetători de anvergură europeană, de la care se aşteaptă contribuţii ştiinţifice care să stimuleze/producă schimbări paradigmatice în domeniile de derulare. Mă bucur că UBB - una dintre cele mai reprezentative universităţi ale ţării - va deveni sediul de derulare a acestui proiect de marcă europeană din zona ştiinţelor socio-umane, UBB mai găzduind în prezent un proiect ERC în derulare în zona ştiinţelor naturii.

Ca universitatea din ţară cu cea mai veche tradiţie academică, începută în 1581 cu Academia/Universitas Claudiopolitana, UBB are ambiţia de a contribui la înţelegerea istoriei universităţilor europene, cu impact apoi şi asupra înţelegerii comprehensive a istoriei proprii", declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.