O superbă doctoriță chirurg a fost găsită moartă: Era șefă în Spitalul de Urgență din Buzău. Ancheta penală începută de Poliție arată o moarte subită si nu o sinucidere

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare în jurul orei 6.00.

„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din Buzău au fost sesizați despre faptul că o persoană a fost găsită decedată în incinta unei unități medicale. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă de investigații în vederea demarării cercetărilor specifice, stabilind că este vorba de o femeie, de 37 de ani, din Buzău. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, în cauză urmând a se efectua și expertizele medico-legale, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei", a transmis Poliția.

Colegii care si-au exprimat regretul pentru decesul Stefaniei nu exclud posibilitatea unui burn-out, in care organismul a cedat de la supra-solicitare. Medicul facea foarte multe gărzi, din ceea ce se deduce din mesajele prietenelor si colegelor ei. De asemenea, sunt supozitii ca aceasta moarte subita sa fi fost declansata de la vaccinul anti-Covid ARNm, dar nu exista deocamdata probe in acest sens, doctorita fiind inca tanara si neavand boli asociate.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău Sorin Pătraşcu a declarat marţi, referitor la moartea medicului Stefania Szabo că era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui gest necugetat. "Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi", a adăugat Pătraşcu.

„Astăzi, de dimineaţă, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat de unul dintre medicii spitalului, care m-a informat că, în camera de gardă, a fost găsită decedată colega noastră, Ştefania Szabo. Nu ştim nici cauzele, nici motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale", a spus managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu. Acesta a precizat că Poliţia şi Inspectoratul Teritorial de Muncă se află deja în spital şi desfăşoară cercetări pentru a stabili împrejurările decesului.

„Doamna doctor era în timpul activităţii azi-noapte, apoi a intrat de gardă şi urma să iasă dimineaţă, la ora 8. Era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi cea medicală din cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată", a mai spus managerul. Ultimul consult efectuat de medic ar fi avut loc în jurul orei 12-12:30 noaptea, după care s-a retras în camera de gardă. „Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim şi nu avem date în acest moment. Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat. Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi", a adăugat Pătraşcu.

Managerul a menţionat că, cu o zi înainte de tragedie, dr. Szabo participase la un eveniment public alături de colegi şi nu a dat niciun semn care să prevestească o astfel de tragedie: „A fost cu mine în maşină, a fost împreună cu alţi colegi. A fost o zi normală de lucru. Nu a fost niciun semn." Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, în vârstă de 37 de ani a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.