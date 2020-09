Povestea emotionanta a unui pompier din Arges care a salvat viata unui alt roman in timp ce se afla in vacanta in Bulgaria

Momente emotionante traite de un pompier din Arges in timp ce se afla in vacanta in statiunea bulgara Albena. Un alt roman a fost la un pas sa se inece daca el nu actiona la timp.

Salvatorul se numeste Nicolae Caplanusi si este plutonier adjutant la Detasamentul de Pompieri Campulung. Iar inteaga scena s-a petrecut vineri, 4 septembrie 2020, la piscina hotelului unde era cazat. "Eram in concediu in Bulgaria si nu ma asteptam sa aud strigate de disperare in limba romana", a spus Nicolae Caplanusi, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Nicolae se afla pe terasa hotelului cand a auzit strigate disperate dinspre piscina aflata in apropiere.

-Veniti repede, va rog! Nu mai respira!

In acel moment Nicolae a fugit si a sarit imbracat pentru a salva un barbat care era inconstient in piscina. Victima intrase in apa desi afara era o ploaie torentiala.

"Barbatul era inconstient si l-am scos la mal pentru a-i face manevrele de resuscitare.

Am o experienta de peste 14 ani, la ISU Arges, in salvarea de vieti omenesti. Am facut manevrele conform manualului si multumesc lui Dumnezeu ca victima a devenit constienta dupa cateva minute", si-a amintit pompierul.

In momentul salvarii, toata zona piscinei era pustie. Era doar angajatul ISU Arges, un alt roman care striga dupa ajutor si victima inconstienta.

"Incepuse sa se invineteasca si nu respira, salvatorul i-a aplicat manevrele invatate la cursul de prim ajutor, iar barbatul a inceput sa elimine apa din plamani si sa traga aer puternic dintr-o data. Omul a fost salvat!", transmite si ISU Arges pe pagina de Facebook,

Nu este prima viata salvata. Sunt sute de cazuri. Nici nu si le mai aminteste bine. Dintre acestea, doua au fost mai cunoscute. In 2011 a mai salvat o persoana care se inecase cu o bucata de carne, iar anul acesta se afla in trafic cand o autocamioneta a luat foc, acesta s-a asigurat ca participantii la trafic nu vor fi victimele unei posibile explozii.