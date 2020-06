Procurorii au ajuns la solutia Ziuanews: Marian Goleac, coada de topor a primarului Băluță, și-a falsificat diplomele de BAC și facultate!

Marian Goleac, directorul interimar al Administrației Domeniului Public din sectorul 4 al Capitalei, mâna dreaptă a primarului PSD Daniel Băluță, a fost trimis miercuri în judecată de procurorii DNA pentru că și-a falsificat atât diploma de bacalaureat cât și pe cea de facultate.

Ziuanews a fost prima publicatie care in urma cu cateva luni a anuntat in urma unei ample investigatii jurnalistice ca Marian Goleac, care era si seful ofiterului Nelu Lupu, cel care a imbolvanit un intreg spital - Gerota - de coronavirus, dupa ce a declarat in fals la intrarea in tara din Israel, are diplome false de bacalaureat si facultate. Tot Ziuanews a vorbit in premiera si de prejudiciul de peste 300.000 euro pe care l-a produs Goleac, omul de incredere al primarului Daniel Baluta, cel care face legatura ci cu Clanul Sportivilor care domina in primaria sectorului 4, dar si in cartierele aferente.

Ce scria Ziuanews, in ianuarie 2020: Directorul ADPP Sector 4, Marian Goleac, a ocupat, timp de peste zece ani, funcţii cu putere de decizie în administraţia locală folosindu-se de o diplomă de Bac falsă. Marian Goleac şi-a falsificat patalamaua de Bacalaureat şi a obţinut ulterior două licenţe la „fabrica de diplome" de la Universitatea Oradea. Goleac este, cum spuneam, şeful Administraţiei Domeniului Public şi Privat (ADP) Sector 4 si a fost demis din funcţie, la un moment dat, la cererea primarului Cristian Popescu Piedone, care a aflat ca a obtinut postul cu diplome false, insa oficial „s-a declarat nemulţumit de activitatea sa în gospodărirea sectorului."

Goleac, care are doar studii gimnaziale, cu care ar fi putut lucra cel mult ca muncitor necalificat, este acuzat de înșelăciune în formă continuată. Conform statului de funcții al ADP 4 SA, Marian Goleac - supranumit si "regele panselutelor" - ar fi putut lucra doar ca floricultor, lucrător pentru salubrizare spații verzi, îngrijitor clădiri, fierar betonist sau pavator.

Reluand ce am publicat in urma cu cateva luni, mai spunem ca, din 2008 până în luna mai a acestui an, el a deținut ilegal funcția de director general adjunct interimar și director general interimar al al ADP sector 4, unde acționar principal este consiliul local majoritar PSD, funcții pentru care a fost plătit cu 1.762.610 lei, adică peste 350.000 de euro. Cu toate acestea, SC Amenajarea Domeniului Public (ADP) 4 SA nu le-a transmis procurorilor dacă se constituie parte civilă, pentru recuperarea sumei cu care a fost prejudiciată.

„Concret, cu ocazia încheierii contractelor de mandat, inculpatul i-ar fi indus în eroare pe membrii Consiliului de administrație a SC (ADP) 4 SA prin aceea că, la dosarul de angajare, ar fi depus o adeverință prin care se atesta că este absolvent al unei facultăți de electrotehnică și informatică, specializarea electromecanică (promoția 2002) și ulterior ar fi atașat o diplomă de inginer. Aceste documente ar fi fost obținute în condiții nelegale, în realitate inculpatul nefiind nici măcar absolvent de studii liceale (diploma de bacalaureat folosită de acesta pentru înscrierea la universitatea respectivă fiind falsă)", spun procurorii DNA, care l-au trimis în judecată. Dosarul va fi judecat de Tribunal București.