Profetia Hopi se adevereste sub ochii nostri: Steaua Albastră Kachina care pune capăt celei de-a patra lumi
Postat la: 27.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
tribul de indieni Hopi, unul dintre cele mai vechi din SUA, are o profetie care a pus pe ganduri umanitatea de mai multa vreme, caci apare o viziune escatologica. Cam singura din triburile stravechi de peste ocean. Tot Hopi povestesc despre niste civilizatii care au venit din cer si au experimentat legat de evolutia omenirii.
Cei din tribul Hopi au spus că "Steaua Albastră va pune capăt celei de-a patra lumi", dupa care va incepe un al cincilea ciclu al omenirii. Si alte civilizatii, din Europa, Asia, Africa, vorbesc despre mai multe civilizatii succesive ale omenirii. Celei dinaintea noastra i s-a pus capat prin potop, care nu este consemnat numai in literatura biblica, legat de Noe, dar apare si in "legendele" sumeriene, in cele asiatice, in India, sau in China, epopeea lui Ghilgames fiind si una din scrierile alternative, mai veche decat consemnarea din Biblie.
In unele culturi se vorbeste ca noi am fi a sasea civilizatie, si ca fiecare reset realizat printr-un "sfarsit al lumii" ar face ca sa vina o noua lege si o noua sansa ca omenirea sa recastige paradisul pierdut, un paradis terestru. Profetiile din mai multe locuri ale Terrei, inclusiv din zicerile populatiilor aborigene din Australia, spun ca urmatoarea, cea de a saptea, va fi cea in care omenirea va recastiga voia lui Dumnezeu si va reveni la paradisul creat. In plus trecerea dintre cea de a sasea si a saptea se va face violent, dar nu inainte ca o parte din oameni sa treaca in noua dimensiune fara a fi supusi caznelor (tribulatiilor), acestia find cei alesi, sau cei prevazuti in ceea ce americanii spun "the rapture" (rapirea la cer).
Pe 29 octombrie 2025, misterioasa cometă 3I/Atlas - un rătăcitor albastru-verzui strălucitor - va străluci pe cerul nostru. Timp de secole, profeția Hopi a avertizat că o steaua albastră Kachina va apărea înainte de Marea Purificare - un moment în care lumea va fi curățată și va renaște. Acum, urmasii Hopiilor spun ca a venit Steaua Albastra Kachina din profetie si ca peste scurt timp va urma sfarsitul.
Pe măsură ce cometa 3I/Atlas - așa-numita Stea Albastră Kachina - se apropie de Pământ pe 29 octombrie 2025, întrebarea devine tot mai presantă: este acest vizitator celest un eveniment natural sau semnalul unei treziri extraterestre ascunsă la vedere? Cateva rapunsuri la intrebari, legaturi misterioase pe care stiinta le confirma acum se pot afla de la videoclipul de mai jos:
