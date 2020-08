Recuperarea taxelor din Austria: tot ce trebuie să știi

Știai că poți recupera până la 100% din valoarea taxelor plătite pe impozite pentru perioada în care ai lucrat legal în Austria? Află din acest articol cum poți solicita rambursarea taxelor din Austria, chiar și după venirea în țară.

Cum recuperezi taxele din Austria

Fie că lucrezi sau ai lucrat în Austria, poți solicita rambursarea sumelor plătite pe impozitele anuale. Taxele plătite în plus către autoritățile financiare se returnează rapid și fără a fi necesare proceduri complexe.

Tot ce trebuie să faci este să depui o solicitare și să aștepți aprobarea dosarului tău. La final, primești suma confirmată și comunicată printr-o decizie oficială, direct în contul tău personal.

Singurele condiții necesare: să fi lucrat în mod legal în Austria și să fi plătit impozitele solicitate de autoritățile aferente.

Află din rândurile următoare în funcție de ce criterii beneficiezi de returnarea taxelor, care sunt actele necesare și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi până la finalizarea operațiunii.

Când poți solicita rambursarea taxelor pe impozitele din Austria

În primul rând, poți beneficia de returnarea taxelor dacă ai depus o declarație anuală de venituri în Austria.

Acest lucru poate și trebuie realizat de:

persoanele cu domiciliu (fizic sau fiscal) înregistrat în Austria;

cei care beneficiază de venituri anuale brute ce sunt mai mari de 11.000 Euro;

cei care au primit o solicitare în acest sens din partea biroului fiscal din Austria.

După plata taxelor fiscale anuale poți solicita returnarea totală sau parțială a acestora. Conform expertului Euro-tax.ro - recuperare taxe această procedură este independentă de, și nu influențează, situația ta fiscală din România.

Și poți solicita până la returnarea integrală a acestor taxe. Pentru a beneficia de acest avantaj financiar trebuie ca totalul veniturilor brute pe un an să nu fie mai mare decât plafonul legal care permite impozitarea zero a veniturilor cu valoare sub acel plafon.

Perioada pentru care se poate solicita rambursarea taxelor din Austria

Spre deosebire de alte state europene, în Austria poți cere returnarea taxelor pentru o perioadă de până la 5 ani.

Pe scurt, poți primi înapoi un procent din impozitul achitat pe o durată de până la 5 ani de zile.

În decursul acestei perioade este bine să ai la îndemână toate actele justificative prin care demonstrezi care au fost cheltuielile tale cu locul de muncă.

Printre acestea, îți vor fi de folos:

Contracte de chirie, dacă ai plătit chirie atât în Austria, cât și în România.

Întreținerea financiară a unor persoane din România.

Cheltuieli în interes de serviciu - deplasări, achiziții de produse etc.

Biletele de avion înspre și dinspre Austria.

Actele necesare pentru solicitarea recuperării taxelor din Austria

Atunci când vrei să începi procesul de solicitare a taxelor care îți revin, va fi nevoie să ai următoarele documente:

Copii ale actului de identitate și/sau pașaportului.

Formularul Jahreslohnzettel, documentul eliberat de angajator în care se specifică toate informațiile fiscale (plăți și încasări) de care ai beneficiat. Găsești mai multe informații despre acest document oficial aici.

Certificatul de rezidență fiscală - doar dacă ești căsătorit(ă).

Documente privind înregistrarea / anularea înregistrării adresei din Austria - dacă acest lucru se impune în cazul tău.

Contractul de închiriere Mietvertrag, dacă ai închiriat un spațiu în Austria.

Facturile nedecontate de angajator și achitate în interes de serviciu.

Formularul Jahreslohnzettel îl poți obține direct de la angajator sau poți apela la o firmă acreditată care să îl solicite pentru tine. Fără acest formular, recuperarea taxelor nu este posibilă.

Durata procesului de recuperare taxe

De regulă, de la depunerea solicitării la oficiul fiscal austriac durează între 3 și 6 luni până la restituirea banilor în contul personal.

Cu toate acestea, în legislația fiscală austriacă nu există specificată o durată maximă până la care trebuie finalizată solicitarea în cauză. Pe scurt, timpul până la care se soluționează cererea ta poate să varieze în funcție de modul de lucru specific biroului fiscal la care se înaintează actele aferente.

Cine se ocupă de recuperarea taxelor plătite în Austria

Ai două opțiuni la îndemână. Fie te ocupi personal de toate demersurile și depui solicitarea la biroul fiscal austriac din raza căruia aparții, fie lași totul în seama unei firme autorizate în acest scop.

Primul caz presupune să cunoști limba și să te afli încă în Austria.

În cel de-al doilea scenariu, te poți afla oriunde, pentru că firma la care apelezi se va ocupa de toate demersurile în locul tău. Aceeași firmă poate solicita obținerea fișei fiscale Lohnzettel în locul tău, în cazul în care nu poți lua legătura cu angajatorul din Austria.

Suma medie recuperată de persoanele care au ales aceste beneficii este de 4087 RON și poate fi obținută indiferent de perioada în care ai avut un contract legal de muncă în Austria. Nu uita, toate aceste sume variază în funcție de criteriile deja explicate în acest articol.