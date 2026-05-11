Șoșoacă anunță strângere de semnături și mobilizare în stradă pentru destituirea lui Nicușor Dan: „Niciun partid în acest moment nu vrea să fie dat jos. Nici măcar AUR"
Postat la: 08.05.2026 |
Într-un context politic deja tensionat, alimentat de căderea Guvernului Bolojan și de negocieri pentru formarea unui nou Executiv, europarlamentara Diana Șoșoacă a explicat motivele pentru care formațiunea pe care o conduce a demarat procedurile politice privind suspendarea președintelui Nicușor Dan.
Șoșoacă a afirmat că acțiunea partidului său este o reacție la ceea ce consideră a fi o ruptură între clasa politică și cetățeni, dar și la refuzul altor formațiuni de a susține o eventuală suspendare. Ea susține că formațiunea intră într-o etapă de mobilizare publică, inclusiv în stradă, pentru strângerea de semnături.
„Ne-am săturat de mizeria asta și de batjocură. De astăzi SOS România este în stradă. De astăzi în SOS România veți întâlni oameni care vor purta însemnele partidului, vor purta veste cu SOS România și vă vor cere să semnați pentru demiterea lui Nicușor Dan. Pentru că trebuie să punem presiune", a afirmat aceasta, adăugând că a discutat cu reprezentanți ai mai multor partide, dar spune că nu a primit susținere pentru inițiativă.
Ea a făcut referire și la faptul că, în opinia sa, nici măcar partidele din opoziție nu susțin demersul, afirmând că „niciun partid în acest moment nu vrea să fie dat Nicușor Dan jos. Nici măcar AUR. Ceea ce este inacceptabil". În același context, Șoșoacă a criticat și alte formațiuni politice, invocând disputele privind ideile de suspendare și inițiative similare anunțate anterior.
În ceea ce privește strategia anunțată de partid, lidera S.O.S. România a susținut că obiectivul este creșterea presiunii publice asupra Parlamentului. „Deci de astăzi SOS România strâng semnături pentru a pune presiune asupra Parlamentului pentru a-l suspenda pe Nicușor Dan", a declarat aceasta, susținând că acțiunea nu va fi limitată la mediul politic, ci va implica și mobilizare civică.
„Iar AUR-ul, care fură mereu toate ideile, s-a trezit ieri la Realitatea Marș TV să spună că el a avut ideea de suspendare. Să mori tu. Acum un an de zile, AUR, ca să își bată joc un pic de poporul român, a zis că strânge semnături în Parlament și că îl suspendă pe Nicușor Dan. L-a suspendat? Știți că nu a venit să ceară o semnătură de la nimeni? A fost doar minciună și propagandă la televiziune și pe online?", întreabă Șoșoacă.
Ea a afirmat, de asemenea, că toate partidele ar refuza o astfel de inițiativă: „Nici PSD, nici PNL, nici USR, nici UDMR nu vor să-l dea jos și va trebui să-l dăm jos cu presiune, nici PSD-ul și nici AUR-ul. Cu presiune populară". În același timp, a susținut că acțiunile sale se bazează pe consultări cu cetățenii și pe sondaje realizate de partid, despre care afirmă că au implicat un număr mare de respondenți.
„Poporul este cel care decide. Bine, rău, cum o fi, e treaba lui, el decide. Punct", a spus Șoșoacă, adăugând că, în cadrul inițiativelor sale, ar fi fost consultați „peste un milion de oameni".
Demersul anunțat de S.O.S. România are loc pe fondul unei crize politice deschise după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și al negocierilor aflate în desfășurare pentru formarea unui nou Executiv. În paralel, președintele Nicușor Dan a transmis mesaje privind stabilitatea instituțională și a exclus varianta alegerilor anticipate, în timp ce consultările politice pentru desemnarea unui nou premier continuă.
