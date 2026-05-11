PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor
Postat la: 08.05.2026 |
România a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP după ce, printr-o decizie a premierului, a fost creat un comitet interministerial condus de vicepremierul Oana Gheorghiu care a diminuat rolul agenției în reforma guvernanței companiilor de stat.
Dezvăluirea apare în contextul deciziei finale a Comisiei Europene privind cererea de plată nr. 3 din PNRR. Potrivit datelor comunicate de autorități, România a recuperat 350,7 milioane de euro din sumele suspendate inițial, dar a pierdut 458,7 milioane de euro din cauza unor reforme considerate întârziate sau incomplete. În cazul AMEPIP și al guvernanței companiilor de stat, România a recuperat 132 de milioane de euro dintr-un total suspendat de 330 de milioane de euro.
Ștefan Radu Oprea, fost secretar general al Guvernului și reprezentant PSD, prezintă scrisoarea prin care Comisia Europeană explică de ce au fost plătite sume mai mici pentru anumite jaloane și ținte din cererea de plată 3. Jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii în urma procesului de selecție și operaționalizarea agenției.
„Țineți minte că jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii urmare procesulului de selecție și operaționalizarea agenției, iar suma reținută era de 330 milioane de euro", a scris fostul secretar general al Guvernului. Oprea notează că, prin finalizarea procesului de selecție și numirea conducerii AMEPIP până la termenul-limită de 28 noiembrie 2025, România a primit 132 de milioane de euro.
Acuzații la adresa Oanei Gheorghiu
Fostul secretar general al Guvernului afirmă însă că problema a apărut la componenta privind operaționalizarea AMEPIP. El citează din scrisoarea Comisiei Europene, potrivit căreia Decizia premierului nr. 572/2025 a stabilit rolul și responsabilitățile comitetului interministerial care sprijină reforma întreprinderilor de stat.
Potrivit fragmentului citat de Oprea, comitetul „acționează ca o structură de coordonare a politicilor publice privind întreprinderile de stat" și este mandatat să coordoneze politicile autorităților publice în domeniu, să propună abordarea strategică a Guvernului privind rolul statului ca acționar și să promoveze standardele de guvernanță corporativă ale OCDE.
Această structură a fost interpretată de Comisia Europeană ca o dublare a rolului AMEPIP.
„Înființarea acestei structuri paralele de guvernanță corporativă diluează funcțiile principale ale AMEPIP prin consolidarea coordonării strategice și orientării politice la nivelul comitetului interministerial, limitând totodată rolul AMEPIP la supravegherea tehnică", este fragmentul invocat de reprezentantul PSD.
În acest context, Oprea o acuză direct pe vicepremierul Oana Gheorghiu. „Deci înființarea comitetului doamnei Oana Gheorghiu ne-a făcut să pierdem bani din PNRR! Cam scumpă «jucăria», doamnă, pierderea totală pe acest jalon a fost de aproape 200 milioane de euro", a scris acesta.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica
Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase d ...
-
Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"
Poliția Capitalei anunța ca s-a sesizat din oficiu și a demarat verificari dupa apariția in spațiul public a informațiil ...
-
Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri
Autor: Aline de Diéguez 1. Nihil sine ratione Nimic nu este fara motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și pre ...
-
Ilegalitate gravă a Guvernului Bolojan - OUG adoptată de guvernul demis, deși inclusiv avizele interne spuneau că se încalcă legea
Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre Ministerul Economiei și Secretariatul Gen ...
-
Războiul Statelor Unite pentru dominația energetică vizează o dominație asupra Europei și Asiei
În ciuda unor infrangeri militare evidente, razboiul dus de Statele Unite impotriva Iranului ar putea face parte d ...
-
Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"
Criza din Orientul Mijlociu a facut ravagii in Dubai. Investitorii au intrat in panica deoarece numarul de turiști a sca ...
-
Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității
Autor: Dr. Heather Lynn La sfarșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneza, devenit catolic, pe nume Jacob Fran ...
-
România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Refuzul autoritaților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din ...
-
Prezentăm "rețeta tuturor rețetelor": Big Pharma vrea să interzică un remediu miraculos împotriva cancerului care funcționează cu 85% rată de succes (lista ingredientelor)
Dr. William Makis, un oncolog canadian care folosește compuși reutilizați și inofensivi precum fenbendazolul și ivermect ...
-
Laptele care ne scapă printre degete: cum finanțează România fermele altora și își abandonează propriul sector
Datele comerciale pentru 2025, analizate și aduse in spațiul public de Ionuț Lupu, contureaza o realitate greu de ignora ...
-
De ce a venit de fapt Regele Charles la Donald Trump: Legea Amiralității Britanice redă suveranitatea SUA după 250 de ani printr-un ritual transmis global
Legea Amiralitații Britanice s-a modificat la 1 ianuarie 2026 pentru a pregati ca dupa 250 de ani (1776-2026) sa redea s ...
-
Ultimul capitol din cartea lui Daniel este o profeție despre sfârșitul timpurilor: Calculul biblic e pentru anul 2026!
"În acea vreme a sfarșitului, Mihail, marele prinț care apara poporul tau, se va ridica. Va fi o vreme de necaz cu ...
-
Un profesor de la Harvard confirmă printr-o declarație oficială pe proprie răspundere: "Vaccinurile Covid sunt arme biologice de distrugere în masă!"
Un profesor de drept de la Harvard, Francis A. Boyle, a depus o declarație oficiala sub juramant in care afirma ca vacci ...
-
Ba'al-Room Blitz: Proiectul Looking Glass și buncărul lui Donald Trump de sub Casa Albă
Autor: Dr. Heather Lynn De ani de zile lucrez la legatura dintre Proiectul Looking Glass și tradiția artefactelor sumeri ...
-
Dublu BIS si Turnul Babel financiar: Blackrock Investment Stewardship vrea tokenizarea activelor iar Bank of International Settlements moneda digitală
Evoluția sistemului financiar global este marcata de o colaborare stransa, dar adesea opaca, intre sectorul privat și ce ...
-
Jurnalista dată în judecată de directorul FBI dezvăluie cum a aflat de "comportamentul haotic și consumul excesiv de alcool" al lui Kash Patel
Jurnalista Sarah Fitzpatrick, de The Atlantic, data in judecata pentru defaimare de directorul FBI, Kash Patel, iși apar ...
-
Agențiile de spionaj recrutează studente frumoase de la facultățile de elită ale Rusiei pe care să le trimită în paturile țintelor occidentale
În universitațile din Rusia au loc recrutari de noi agenți secreți, care sa semene cu celebra Anna Chapman - arest ...
-
Fraudă imensă în ride-sharing la Bolt și Uber: „Comunicăm constant cu ANAF. Acționăm 100% conform indicațiilor"
Înt-un demers care a durat aproape doua luni, reporterii Economica au incercat sa testeze serviciile celor doi mar ...
-
Rețeaua homosexualilor: Un grup care e bine văzut și respectat de conservatorii politici și religioși din întreaga lume
Din cand in cand, e de folos lectura din arhivele CIA. O precizare - poza asta e din cartea aflata in biblioteca CI ...
-
Rugăciunea ONU folosită pentru a-l chema pe Anticrist. Un istoric care s-a infiltrat într-un ordin ocult conectat la Națiunile Unite rupe un deceniu de tăcere
Dr. Heather Lynn Ceea ce urmeaza sa impartașesc, nu am spus niciodata public și am pastrat acest lucru timp de mai bine ...
-
"Operațiunea Amurg" continuă fără mercenarii Wagner. Care sunt semnele că se pregătește un puci la adresa lui Vladimir Putin
Elita rusa este pregatita sa il inlature pe liderul de la Kremlin pentru a-și salva propriile averi, a declarat dizident ...
-
Sunt liderii mondiali posedați? Vaticanul tocmai a declarat o urgență globală: In fiecare dioceză din întreaga lume va fi și un exorcist!
Autor: Dr. Heather Lynn Celebrul jurnalist si realizator de emisiuni tv Tucker Carlson l-a numit pe președintele Donald ...
-
Cum i-au păcălit agenții sub acoperire pe hoții Coifului de la Coțofenești. Creierul din spatele operațiunii, dat de gol încă de la prima întâlnire cu presupușii cumpărători
Procesul celor trei barbați acuzați ca au furat anul trecut, dintr-un muzeu olandez, Coiful de la Coțofenești și trei br ...
-
De ce Grupul Bilderberg este cea mai puternică organizație secretă din lume și care este rolul ei în Noua Ordine Mondială
Autor: William Cooper Grupul Bilderberg a fost organizat in 1952 și numit dupa hotelul unde a avut loc prima sa intalnir ...
-
Frecvența Tăcută din Programul "Stargate": Despre experimentele secrete de manipulare a creierelor populației de către CIA
La mijlocul anilor 1970, publicul american a fost captivat de „spionii psihici" ai programului STARGATE. Hollywood ...
-
Totul e un mare blat! Pariuri suspecte înainte de armistițiul dintre SUA și Iran: Câștiguri de sute de mii de dolari de persoană pentru 50 de conturi observate deocamdata
Mai multe conturi create recent pe platforma de predicții Polymarket au obținut caștiguri de sute de mii de dolari pebtr ...
-
Cursa înarmării pentru Sfântul Graal: Epstein, Peter Thiel și formula matematică pentru nemurire
Autor: Dr. Heather Lynn Pitagoreii au inecat un om pentru ca a divulgat un adevar matematic. Francmasonii au codificat ...
-
De la CNSAS - Olimpiada de la Los Angeles din 1984: unul din șase membri ai delegației României era informator al Securității
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a publicat pe pagina proprie de Facebook un documentce conține ...
-
Garda Forestieră Vrancea și Parchetele Focșani și Panciu anchetează un furt de masă lemnoasă de peste 500 de mii euro. Autorul e un cunoscut toporator: "Găbău - 13"
La sesizarea Bazei Experimentale Vidra din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin D ...
-
N-avem militari dar avem o armată de academicieni. Sute de privilegiați - politicieni, generali și "elite" de carton - încasează milioane din bani publici
Academia Romana are un numar maxim de membri titulari si de membri corespondenți de 181, iar numarul maxim al membrilor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu