PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor

România a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP după ce, printr-o decizie a premierului, a fost creat un comitet interministerial condus de vicepremierul Oana Gheorghiu care a diminuat rolul agenției în reforma guvernanței companiilor de stat.

Dezvăluirea apare în contextul deciziei finale a Comisiei Europene privind cererea de plată nr. 3 din PNRR. Potrivit datelor comunicate de autorități, România a recuperat 350,7 milioane de euro din sumele suspendate inițial, dar a pierdut 458,7 milioane de euro din cauza unor reforme considerate întârziate sau incomplete. În cazul AMEPIP și al guvernanței companiilor de stat, România a recuperat 132 de milioane de euro dintr-un total suspendat de 330 de milioane de euro.

Ștefan Radu Oprea, fost secretar general al Guvernului și reprezentant PSD, prezintă scrisoarea prin care Comisia Europeană explică de ce au fost plătite sume mai mici pentru anumite jaloane și ținte din cererea de plată 3. Jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii în urma procesului de selecție și operaționalizarea agenției.

„Țineți minte că jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii urmare procesulului de selecție și operaționalizarea agenției, iar suma reținută era de 330 milioane de euro", a scris fostul secretar general al Guvernului. Oprea notează că, prin finalizarea procesului de selecție și numirea conducerii AMEPIP până la termenul-limită de 28 noiembrie 2025, România a primit 132 de milioane de euro.

Acuzații la adresa Oanei Gheorghiu

Fostul secretar general al Guvernului afirmă însă că problema a apărut la componenta privind operaționalizarea AMEPIP. El citează din scrisoarea Comisiei Europene, potrivit căreia Decizia premierului nr. 572/2025 a stabilit rolul și responsabilitățile comitetului interministerial care sprijină reforma întreprinderilor de stat.

Potrivit fragmentului citat de Oprea, comitetul „acționează ca o structură de coordonare a politicilor publice privind întreprinderile de stat" și este mandatat să coordoneze politicile autorităților publice în domeniu, să propună abordarea strategică a Guvernului privind rolul statului ca acționar și să promoveze standardele de guvernanță corporativă ale OCDE.

Această structură a fost interpretată de Comisia Europeană ca o dublare a rolului AMEPIP.

„Înființarea acestei structuri paralele de guvernanță corporativă diluează funcțiile principale ale AMEPIP prin consolidarea coordonării strategice și orientării politice la nivelul comitetului interministerial, limitând totodată rolul AMEPIP la supravegherea tehnică", este fragmentul invocat de reprezentantul PSD.

În acest context, Oprea o acuză direct pe vicepremierul Oana Gheorghiu. „Deci înființarea comitetului doamnei Oana Gheorghiu ne-a făcut să pierdem bani din PNRR! Cam scumpă «jucăria», doamnă, pierderea totală pe acest jalon a fost de aproape 200 milioane de euro", a scris acesta.