Spioni din toata lumea se bat pentru secretele vaccinului pentru COVID-19

Vaccinul impotriva COVID-19 a generat un adevarat razboi in lumea spionilor, atat China, cat si Rusia intensificandu-si eforturile pentru a fura secretele americanilor. Serviciile de informatii au spionat atat institutele de cercetare, cat si companiile farmaceutice.

Potrivit sursei citate, hackerii spionajului chinez au vrut sa fure date despre vaccin si s-au catre retelele Universitatii Carolina de Nord si ale altor institutii de invatamant implicate in programele de cercetare.

De asemenea, principalul serviciu de informatii al Rusiei, SVR, luase la tinta retelele de cercetare din Statele Unite, Canada si Marea Britanie implicate in obtinerea unui vaccin. Au fost descoperiti de britanici, care au monitorizat cablurile internationale de fibra optica, mai arata sursa citata.

Nici Iranul nu a stat deoparte in toata aceasta poveste. Potrivit The New York Times, citat de digi24.ro, Teheranul si-a intensificat, la randul sau, eforturile de a fura informatii despre cercetarile in domeniul vaccinului.

Sursa citata mai arata ca fiecare serviciu major de spionaj de pe glob incearca sa stie ce informatii au competitorii. "Este un nou mare joc spion contra spion", care implica principalele agentii de informatii si care se desfasoara cu o rapiditate nemaivazuta in zilele noastre, mai scrie The New York Times.