Un barbat acuza c-a fost torturat ore in sir de sefa de post in sediul Politiei. Sotia: "L-au gasit in sant niste vacari din comuna"

Un barbat din localitatea Damienesti, judetul Bacau, spune c-a fost batut cu bestialitate in sediul postului local de politie pentru a recunoaste un furt pe care nu l-ar fi comis.

Potrivit localnicului din localitatea Damienesti, pe nume Dumitru Brosteanu, ar fi fost batut de catre sefa de post pe nume Carina Andreea Costea si de catre un barbat.

Cei doi l-ar fi luat de acasa in cursul zilei de vineri, 21 august, si l-ar fi dus cu forta in sediul postului de Politie unde l-ar fi maltratat pentru a recunoaste un furt, relateaza publicatia Ziarul de Bacau.

O batrana din comuna a depus plangere si l-a acuzat pe barbat ca i-a furat niste graunte, niste biscuiti si o drujba. Brosteanu sustine ca nu el este autorul si ca batrana ar fi vrut sa se razbune pe el pentru o disputa personala. "Nu am furat nimic. M-au batut ca sa recunosc", a spus batranul.

Barbatul acuzat ca este co-autorul actelor de tortura ar fi partenerul de viata al politistei, fost angajat al primariei locale, dar fara atributii politienesti.

Barbatul batut a fost eliberat dupa cateva ore. Aflat in stare de deruta, a luat-o la fuga peste un camp si s-a prabusit intr-un sant. Sotia sa si baiatul l-au cautat toata noaptea, cu caruta. "Am fost sa-l cautam prin toata comuna. Am avut noroc ca l-au gasit in sant niste vacari din comuna. Era batut tot", a spus sotia omului.

Sambata, 22 august, barbatul a fost transportat la spital.

Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie, contactati de reporterii Ziarul de Bacau, sustin ca exista o ancheta in desfasurare, pentru a stabili ce s-a intamplat. Politista, care este si sefa de post din Damienesti, nu a fost gasita de reporteri, sediul politiei fiind inchis in weekend.