Un barbat din Iasi i-a scos ochiul tatalui pentru ca nu i-a platit "taxa de protectie". Apoi l-a agresat pe patul de spital pentru a-l forta sa-i minta pe politisti

Un barbat de 47 de ani din judetul Iasi, recidivist, a fost condamnat la 9 ani si 6 luni de inchisoare dupa ce si-a lasat tatal fara un ochi. Cand batranul a ajuns la spital, agresorul s-a dus in salon si i-a pus cutitul la gat pentru a-l convinge sa-si schimbe declaratiile.

Condamnat la cinci ani si 10 luni de inchisoare pentru violenta in familie dupa ce si-a agresat tatal, un barbat de 47 de ani din judetul Iasi a fost condamnat si pentru influentarea declaratiilor, urmand sa execute in total noua ani si sase luni de inchisoare. Totul a inceput in 2016. Lucian Bugaenco, eliberat conditionat din penitenciar, unde a executat o pedeapsa pentru instigare la vatamare corporasa grava si-a agresat tatal, incadrat in grad de handicap grav, cu insotitor, pentru ca nu i-a platit o "taxa de protectie" de 1.000 de lei lunar.

Potrivit procurorilor, Bugaenco "l-a lovit in repetate randuri pe tatal sau cu pumnii si picioarele peste corp si cap, l-a stropit cu apa rece peste fata pentru a-si reveni, dupa care l-a agresat din nou, i-a introdus degetul in ochiul drept si a apasat cu putere, actiune in urma careia a fost necesara evisceratia chirurgicala a organului (n.r. ochiului)". In ancheta deschisa in urma incidentului, mai multi martori au declarat ca atat batranii, cat si vecinii acestora erau terorizati de comportamentul violent al lui Buganenco. De altfel, vecinii batranilor au sesizat si Politia, dar de fiecare data cei doi batrani au refuzat sa depuna plangere impotriva fiului lor.

In urma incidentului in care fiul sau i-a zdrobit ochiul si i-a rupt o ureche, batranul a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Agresosul, insotit de doua persoane din anturajul sau, un barbat si o femeie, s-au dus peste victima in spital pentru a o determina sa isi schimbe declaratia. Batranul a declarat ca in timp ce era in spital fiul sau a inceput sa-l ameninte cu moartea daca nu isi schimba declaratia data anterior. Batranul a mai declarat ca "a simtit la gat cum fiul sau apasa cu o lama metalica, spunandu-i ca il taie cu sabia daca nu declara ca a cazut din pod si astfel si-a produs leziunile la ochi". Colegii de salon ai batranului au confimat incidentul.