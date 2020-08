Vanzari ilegale de arme pe Facebook, ascunse in spatele afacerilor cu autocolante

Jurnalistii unei cunoscute publicatii americane au descoperit o intreaga retea de comercializari ilegale de arme de foc pe Facebook, ascunsa in spatele unor afaceri cu autocolante care ilustrau sigla producatorilor de arme.

Un vanzator din Mississippi a postat pe reteaua de socializare un autocolant de 450 de dolari cu sigla producatorului Glock si le-a cerut cumparatorilor interesati sa il contacteze in privat pentru mai multe detalii. Vanzatorul le-a spus jurnalistilor de la The Wall Street Journal, cand acestia l-au contactat in privat, ca vinde un pistol de calibru 40, scrie Business Insider.

Alte trei persoane au declarat pentru jurnalisti ca, intr-adevar, vindeau arme, si nu autocolante. Jurnalistii au gasit peste 40 de rezultate pentru "autocolant arma" si "autocolante" care includ fotografii cu siglele fabricantilor de arme.

Facebook interzice comercializarea privata de arme de foc si munitie. Reteaua de socializare a declarat intr-un raport trimestrial la inceputul lunii august ca a eliminat 1,3 milioane de postari legate de armele de foc intre aprilie si iunie.