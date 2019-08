Adevarul despre starea lui Mihai Constantinescu. Medicul Monica Pop l-a vizitat pe artist la spital

Starea de sanatate a marelui artist Mihai Constantinescu s-a imbunatatit si evolueaza in sens pozitiv.

„L-am vizitat vineri si este intr-un real progres. Este fara doar si poate intr-un real progres fata de ceea ce am vazut in saptamanile trecute. Mihai Constantinescu este un om minunat, cu un suflet mare, a fost mereu un om empatic. Este un om deosebit, iar sotia sa face niste efoturi disperate", a declarat medicul Monica Pop.

Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitala, in data de 13 mai, in urma unui stop cardio-respirator.