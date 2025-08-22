Fraţii Tate îşi fac un buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti. E prevăzut inclusiv cu o bară de striptease

Ron Hubbard este cel mai mare constructor de buncăre subterane, oferind siguranţă cumpărătorilor bogaţi care se tem că lumea se apropie de sfârşit. Şi afacerile îi merg foarte bine. Într-un interviu pentru „The Times", el a dezvăluit că printre clienţii săi s-a numărat Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, dar are şi cumpărători mai controversaţi.

Hubbard proiectează în prezent un complex subteran de 3,9 milioane de dolari în Bucureşti pentru Andrew şi Tristan Tate, influencerii acuzaţi de viol şi trafic de persoane atât în România, cât şi în Marea Britanie. Proiectul Tate va include zece dormitoare, spaţii de locuit separate şi o sală de recreere cu o bară de striptease. „Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan", spune Hubbard, descriindu-l ca „profesionist, politicos, convingător". Hubbard i-a arătat reporterului de la „The Times" un videoclip, înregistrat luna trecută, în care apare în Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari al celui mai mic dintre fraţii Tate.

Andrew, în schimb, este „în lumea lui. El este OG. Nu poţi vorbi cu OG", spune Ron Hubbard. (OG, care vine de la expresia din engleză Original Gangster, este un termen argotic care îşi are originea în cultura americană a bandelor, pentru a descrie un membru senior, foarte respectat. Cu toate acestea, sensul său a evoluat, iar în prezent este utilizat pe scară largă pentru a se referi la cineva care este originalul autentic sau iniţiatorul a ceva, un expert recunoscut sau pur şi simplu foarte respectat pentru experienţa şi autenticitatea sa - n.r.). Pentru miliardari şi influenceri, buncărele au devenit un nou tip de obiect de lux de colecţie, la fel ca supermaşinile sau avioanele private, scrie The Times.

Ron Hubbard este fondatorul Atlas Survival Shelters. „Nu vând un produs. Vând un sentiment - supravieţuire, siguranţă, exclusivitate şi o raritate pe care doar puţini oameni o au", spune antreprenorul texan în timp ce îşi inspectează una dintre creaţiile sale subterane de lux. La o casă obişnuită de la o fermă din Texas, ascunsă în spatele unei biblioteci din sufragerie, o intrare secretă duce către o scară ce coboară. Ascuns la un metru sub pământ se află un adăpost antiatomic de 93 metri pătraţi, conceput să reziste la o explozie nucleară. În interior, arată mai degrabă ca un apartament de burlac decât ca o cameră de supravieţuire: tavane înalte de 3 metri, un proiector de film, şase fotolii confortabile, blaturi de bucătărie din granit şi un seif pentru arme iluminat cu neon.

Buncărul este etanşat cu uşi rezistente la gaz, întărite cu oţel, şi este echipat cu un sistem de filtrare ce protejează împotriva radiaţiilor nucleare, biologice şi chimice. O trapă de evacuare serveşte şi ca spaţiu de depozitare suplimentar, iar panourile solare asigură energia electrică. Pentru aproximativ 1,5 milioane de dolari, cumpărătorul proprietăţii va primi un adăpost apocaliptic gata de utilizare.

La cei 61 de ani ai săi, Hubbard s-a transformat în cel mai cunoscut magnat al buncărelor din America. Fost designer şi fabricant de oţel, el a lansat compania Atlas în 2011, vânzând iniţial adăposturile sale din oţel ca săli de recreere de lux pentru pasionaţi şi vânători. Dar, pe măsură ce evenimentele mondiale au devenit mai sumbre, cererea a crescut. Pandemia de Covid, invazia Rusiei în Ucraina şi atacurile aeriene ale SUA asupra Iranului au dus la o creştere a cererilor.

„Ştirile sperie oamenii", spune Hubbard. „Dacă Trump face pace cu Putin şi Putin se aliniază, este rău pentru afaceri, dar este bine pentru lume", explică antreprenorul. Atlas construieşte acum aproximativ 300 de buncăre pe an în fabrica sa din Sulphur Springs, Texas, cea mai mare fabrică dedicată adăposturilor antiatomice de pe pământ. Hubbard are 50 de muncitori cu normă întreagă care taie şi sudează cadre modulare din oţel, apoi le echipează cu instalaţii sanitare, electrice, paturi, pardoseli şi sisteme de aer condiţionat. Buncările variază de la capsule din oţel de 20.000 de dolari la complexe din beton personalizate, care costă peste 5 milioane de dolari.

Hubbard oferă suficiente indicii pentru a ne face o idee despre clienţii săi, dar rareori menţionează nume, invocând acorduri de confidenţialitate, scrie The Times. El susţine că a vândut buncăre unor proprietari de echipe din NFL, membrilor familiilor regale din Orientul Mijlociu şi a „patru dintre cele mai bogate 15 persoane din lume". „Am manierele unui doctor", spune el.

Talentul lui Hubbard pentru autopromovare a fost la fel de important pentru creşterea afacerii sale ca şi abilităţile sale de inginer. El a adunat două milioane de urmăritori pe TikTok, YouTube, Instagram şi Facebook, unde videoclipurile sale bine realizate estompează graniţa dintre o demonstraţie de produs şi divertisment dedicat adepţilor apocalipsei, notează cotidianul britanic.

Chiar şi biroul său serveşte drept scenă: o păpuşă Trump şi pălării MAGA stau lângă rafturi cu produse de marcă, în timp ce o puşcă încărcată se află la îndemână. Hubbard a luat măsuri de precauţie suplimentare de când biroul său a fost incendiat în ceea ce el suspectează a fi o răzbunare din partea unui constructor rival de buncăre, în 2019.

Hubbard este dispus să vorbească despre anumiţi clienţi care şi-au făcut publice achiziţiile. El a proiectat în 2023 un adăpost de 186 metri pătraţi pentru Mark Zuckerberg, în valoare de 270 de milioane de dolari, în cadrul proprietăţii sale din Hawaii. Zuckerberg a minimizat ulterior acest lucru, spunând că este „doar o cameră pentru furtuni", dar Hubbard afirmă că are uşi antiexplozii şi un sistem de filtrare a aerului care ar proteja împotriva precipitaţiilor radioactive. „Iniţial, ei voiau oţel", îşi aminteşte el. „Dar le-am spus că solul vulcanic din Hawaii este perfect pentru beton", a menţionat el.

În 2021, Hubbard a apărut într-un episod din Keeping Up With The Kardashians, ajutând la livrarea unui prospect de buncăr la conacul lui Kim Kardashian din Calabasas. „Khloe m-a invitat de vreo patru ori. Kim era geloasă", râde el, adăugând: „A fost o punere în scenă. Nu au cumpărat niciodată unul". Nu toţi clienţii lui Hubbard sunt bogaţi. Din ce în ce mai mulţi americani din clasa mijlocie şi din clasa muncitoare găsesc drumul spre Sulphur Springs.

Steve Schelthoff, în vârstă de 61 de ani, a venit din Arizona pentru a cumpăra un adăpost în valoare de 170.000 de dolari, după ani în care a făcut stocuri de aur, argint şi alimente liofilizate. Schelthoff crede că slăbeşte câmpul magnetic al Pământului şi că planeta s-ar putea înclina pe axa sa, inundând SUA cu apa din Golful Mexic, şi că cei patru ani de politică externă ai lui Joe Biden au împins lumea spre un război nuclear. „Trăim într-o lume nebună", spune el. Pentru el, buncărul este ultima piesă dintr-un puzzle apocaliptic de supravieţuire.

Politica fricii stă la baza acestei afaceri. Hubbard spune că „99%" dintre clienţii săi americani sunt creştini conservatori îngrijoraţi de imigraţie, tulburări civile sau război nuclear. El vorbeşte cu naturaleţe despre ameninţarea atentatelor, conflictelor şi revoluţiei. „Dacă Trump ar fi pierdut alegerile, probabil ar fi mort şi am fi în război în acest moment", spune el. Cumpărătorii cu venituri medii îşi finanţează achiziţiile cu împrumuturi bancare, considerându-le o asigurare împotriva tulburărilor civile, colapsului financiar sau unei alte pandemii.

Un sondaj din 2023 a estimat că americanii au cheltuit 11 miliarde de dolari pe pregătiri pentru sfârşitul lumii într-un singur an. Aproape unu din trei respondenţi a declarat că a făcut un plan apocaliptic. Atlas oferă şi adăposturi de doar 9 metri pătraţi, concepute pentru o familie de patru persoane, care să reziste câteva zile sub pământ. Pentru Hubbard, apocalipsa nu este doar o afacere, ci o convingere. El face referire la o predicţie conform căreia un asteroid de dimensiunea Empire State Building va trece în apropierea Pământului în 2029. În plus, avertizează în privinţa agenţilor patogeni din aer „care vor distruge toţi oamenii cu care vor intra în contact".

El vede un rol pentru buncărele sale în viitorul umanităţii dincolo de Pământ, imaginându-şi compania Boring a lui Elon Musk construind tuneluri subterane pe Marte. „Oamenii nu pot trăi la suprafaţă acolo", spune Hubbard. „Dar sub pământ este foarte bine", crede el. Între timp, cererea globală creşte. Hubbard a construit adăposturi în Marea Britanie, la Zurich, în Elveţia, în Dubai, în Cipru, în Canada şi în Polonia, care a impus construirea de buncăre în toate clădirile publice noi începând din 2026.

În iunie, Hubbard a vizitat Israelul pentru a studia modul în care adăposturile au rezistat barajelor de rachete iraniene. Elveţia, de mult timp un model în acest domeniu, impune deja ca fiecare gospodărie să aibă acces la un buncăr. Înapoi în Texas, Hubbard îşi încheie ziua cu trei vânzări de buncăre în valoare totală de 1,1 milioane de dolari - cea mai bună zi de vânzări de când Rusia a invadat Ucraina. Este mândru, provocator şi nu se îndepărtează niciodată de discursul său de vânzător. „Lumea poate fi un loc înfricoşător, dar afacerile merg foarte bine", conchide Ron Hubbard.