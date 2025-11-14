Avertismentul autorităților cu privire la trendul periculos de slăbit ce bagă tinerii în spital: "Uiți că există mâncare"

Un supliment promovat intens pe rețelele de socializare sub numele de „Molecule" a devenit rapid un trend periculos de slăbit în rândul tinerilor. Deși comercializat ca un produs „natural" și ieftin, analizele de laborator au arătat că pastilele conțin sibutramină, o substanță interzisă în majoritatea țărilor din cauza riscului de atac de cord și accident vascular cerebral.

Medicii avertizează că administrarea sa pe cont propriu a trimis deja adolescenți la spital cu simptome severe. „Molecule" a devenit viral pe TikTok, unde tinerii îl promovau cu mesaje precum: „Ia Molecule și uiți că există mâncare". Realitatea utilizării este însă dramatică.

Maria (22 de ani), care a cumpărat pastilele online, a povestit pentru BBC că, după două săptămâni, a suferit o uscăciune severă a gurii și și-a pierdut complet pofta de mâncare, fiind urmată de crize de anxietate severă și gânduri negative. Cazurile de urgență s-au înmulțit. Cel puțin trei elevi au ajuns la spital după consum. Printre aceștia, o fată din Cita, Siberia, care a luat o supradoză pentru a slăbi rapid, și un băiat de 13 ani din Sankt Petersburg, care a ajuns la Urgențe cu halucinații și atacuri de panică.

Alți utilizatori au raportat pupile dilatate, tremurături necontrolate și insomnie. Testele de laborator au confirmat suspiciunile: „Molecule" conține sibutramină. TikTok Clips shared on TikTok show fridges lined with soft drinks and blue boxes of Molecule Sibutramina a fost folosită inițial ca antidepresiv, fiind ulterior aprobată ca inhibitor al apetitului. Cu toate acestea, din cauza studiilor care au demonstrat că substanța crește riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, a fost interzisă în Uniunea Europeană, Marea Britanie și SUA (din 2010).

Deși în Rusia este legală doar cu rețetă medicală strictă, produsul „Molecule" este vândut online fără prescripție, adesea în doze mai mari decât cele permise. Prețul este extrem de mic (doar 8-9 dolari pentru o cutie de 20 de zile), făcându-l o alternativă periculoasă la injecțiile scumpe de slăbit, precum Ozempic (care costă 50-210 dolari pe doză lunară). După ce autoritățile au început să oblige magazinele online să retragă „Molecule", produsul a reapărut sub noi denumiri, cum ar fi „Atom", ambalat aproape identic.

Comercianții folosesc tactici de marketing extrem de evazive pe TikTok, promovând pastilele disimulate în anunțuri pentru produse inofensive, precum müsli, biscuiți sau chiar becuri. Endocrinologul Ksenia Solovieva din Sankt Petersburg a avertizat: „Administrarea pe cont propriu a acestui medicament este foarte periculoasă, pentru că nu știm cât ingredient activ ar putea conține aceste ‘suplimente alimentare'."

Originea reală a pastilelor este, de asemenea, incertă: unii vânzători prezintă certificate de producție din fabrici din Guangzhou și Henan, China, în timp ce alții pretind că pastilele provin din Germania sau Kazahstan. Autoritățile sunt în alertă pentru a stopa răspândirea acestui medicament contrafăcut și periculos.