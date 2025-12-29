Zelenski anunță că a acceptat 90% din planul de pace. Care este punctul cu care nu este de aceeași părere ca și Putin

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat după întâlnirea din Florida cu Donald Trump că planul de pace în 20 de puncte este agreat în proporţie de 90%, subliniind însă că problema teritoriilor, inclusiv Donbasul, rămâne una dificilă şi va trebui decisă de poporul ucrainean, eventual prin referendum.

„Am convenit că garanţiile de securitate sunt un punct de referinţă esenţial în realizarea unei păci durabile, iar echipele noastre vor continua să lucreze la toate aspectele", a adăugat el. Zelenski spune, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune. "Trebuie să respectăm legea şi poporul nostru, precum şi teritoriul pe care îl controlăm".

„Şi, desigur, atitudinea noastră este foarte clară", adaugă el. „De aceea preşedintele Trump a spus că aceasta este o chestiune foarte dificilă." Zelenski a mai subliniat, după întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump, că problema teritoriului rămâne dificilă. Zelenski şi-a reiterat poziţia potrivit căreia problema teritoriului va trebui să fie soluţionată în cele din urmă de poporul ucrainean şi a menţionat că un referendum ar putea fi organizat pentru orice aspect al planului de pace, nu doar pentru teritoriu. De asemenea, el a lăsat deschisă posibilitatea implicării parlamentului.

„Putem organiza un referendum cu privire la orice aspect al acestui plan", a spus el. „Desigur, societatea noastră trebuie să aleagă", iar ucrainenii sunt cei care trebuie să voteze, „pentru că este pământul lor, pământul, nu al unei singure persoane. Este pământul naţiunii noastre de multe generaţii". Donald Trump a dezvăluit singura problemă care mai stă în calea opririi războiului din Ucraina. A dat un termen pentru momentul semnării acordului de pace.

Președintele american a declarat, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, că au fost înregistrate progrese semnificative în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, apreciind că majoritatea problemelor au fost discutate, deşi chestiunea teritoriilor şi a garanţiilor de securitate rămâne dificilă. Trump a început declaraţia de presă de la final prin a enumera liderii europeni cu care el şi Volodimir Zelenski au discutat. Printre aceştia se numără liderii Regatului Unit, Franţei, Italiei, Germaniei, Finlandei, Poloniei şi Norvegiei, precum şi şefii Uniunii Europene. „Am considerat că este oportun să discutăm cu ei, iar întâlnirea noastră a fost excelentă. Am acoperit, după cum ar spune unii, 95 %; nu ştiu exact ce procent, dar am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea acestui război", a spus Trump.

Întrebat de jurnalişti despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, Trump a răspuns: „Cred că lucrurile merg foarte bine. Am putea fi foarte aproape sau ar putea rămâne una sau două probleme spinoase, foarte dificile. Dar cred că lucrurile merg foarte bine. Am făcut multe progrese astăzi, dar, de fapt, le-am făcut în ultima lună. Nu este vorba de un acord de o zi. Sunt lucruri foarte complicate." Întrebat ce probleme spinoase rămân nerezolvate, Trump spune: „Cred că pământul despre care vorbiţi, o parte din acel pământ a fost luată. O parte din aceste terenuri sunt poate disponibile, dar ar putea fi preluate în următoarele luni, aşa că ar fi mai bine să încheiaţi un acord."

Reamintim că Rusia doreşte să preia controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei ca condiţie pentru încheierea războiului, în ciuda faptului că nu controlează întreaga zonă. Ucraina a exclus acceptarea acestei condiţii. Cât timp va dura până se va încheia acest război? a mai fost întrebat Trump de jurnalişti la Mar-a-Lago. Trump a răspuns că s-ar putea încheia în „câteva săptămâni", dar este posibil ca acest lucru să nu se întâmple. „În câteva săptămâni vom şti cum stau lucrurile", spune el.