Blestemele lui Dan Diaconescu l-au ajuns pe patronul Canal 33

Blestemele lui Dan Diaconescu și-au atins scopul. Utimul post tv la care a activat fostul rege al audiențelor e pe cale să-și schimbe acționariatul sau chiar patronatul. Ca o ultimă soluție pentru evitarea unei situații delicate, proprietarul Canal 33 pare dispus să cedeze din acțiunile televiziunii. Modificările s-ar putea realiza pe repede înainte. Potrivit ultimelor informații apărute pe piața media, problemele financiare apasă conducerea Canal 33, iar continuarea activității în 2026 e pusă sub semnul întrebării.

Blestemele lui Dan Diaconescu au ajuns Canal 33

În primăvara acestui an, Dan Diaconescu se întorcea în televiziune și semna cu postul Canal 33. Stația tv și Cancan au colaborat pentru realizarea celei mai de succes emisiuni difuzate vreodată de televiziune. Mariajul nu s-a încheiat în cele mai bune condiții. Dan Diaconescu a fost scos de pe post. Emisiunea DD Direct a fost înlocuită de u n talk show moderat chiar de patronul Canal 33, Alexandru Răducanu. La doar câteva luni de la despărțirea de Dan Diaconescu, postul tv pare să fi intrat într-o zodie a neajunsurilor. Alexandru Răducanu a recunoscut că situația televiziunii pe care o deține nu este cea mai fericită din punct de vedere financiar.

Într-o declarație oferită către Pagina de Media, Răducan a vorbit despre cele două variante luate în calcul pentru viitor. Prima este legată de continuarea activității fără implicare internă. În aceste condiții vor urma restructurări importante în perioada următoare. A doua soluție implică vânzarea de acțiuni către un alt om de afaceri mai puternic din punct de vedere financiar: „Nu excludem o colaborare cu un partener mai puternic, cu resurse şi relaţii mai puternice ca ale noastre, pentru a dezvolta proiectul pe mai departe. Dar până în prezent nu este nimic semnat cu nimeni.", a spus Alexandru Răducanu.