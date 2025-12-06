Studiu surprinzător: greutatea corporală nu este influențată doar de ceea ce mâncăm, ci și de adresa la care locuim

Studiul extins al Universității Curtin din Australia sugerează că greutatea corporală este influențată semnificativ de locul în care trăim, dincolo de alegerile personale. Cercetătorii au urmărit participanții timp de 14 ani și au observat un fenomen remarcabil: indivizii care se mutau într-o nouă zonă tindeau să-și ajusteze greutatea, preluând o parte din profilul mediu de greutate al noii lor comunități.

Această descoperire puternică indică faptul că mediul alimentar local și designul cartierului joacă un rol esențial în sănătatea fizică, contribuind la diferențele de greutate observate la nivel național. Michael Windsor, doctorand la Bankwest Curtin Economics Centre și autor principal al studiului, subliniază că aceste rezultate demontează ideea conform căreia problema obezității poate fi rezolvată exclusiv prin schimbarea comportamentelor individuale. Mecanismul din spatele acestei influențe este subtil, dar profund.

Analizând mii de australieni de-a lungul anilor și utilizând codurile poștale pentru a identifica relocările, echipa a constatat că aproximativ 15% din diferențele de greutate dintre regiuni sunt explicate de mediul în care trăiesc oamenii, nu doar de particularitățile individuale. Pe termen lung, indivizii ajung să se apropie de media de greutate a zonei în care s-au stabilit. Doctorandul Windsor detaliază factorii locali ce exercită această influență discretă, dar semnificativă.

Accesul la alimente sănătoase, numărul restaurantelor fast-food, oportunitățile de a merge pe jos și existența spațiilor verzi sunt toate elemente care modelează inconștient starea de sănătate a populației. Studiul a mai scos în evidență un aspect crucial: mediul de viață influențează alimentația într-o măsură mult mai mare decât activitatea fizică. Astfel, jumătate din variația cheltuielilor pentru alimente sau mâncare la pachet între diverse zone poate fi direct atribuită specificului local.

Disponibilitatea, prețurile și, nu în ultimul rând, comoditatea joacă un rol mult mai determinant în deciziile alimentare decât se credea anterior. Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii s-au bazat pe datele din sondajul HILDA (Household, Income and Labour Dynamics in Australia), o investigație anuală ce urmărește aceleași persoane. Acest lucru a permis identificarea precisă a momentelor de relocare și a modului în care greutatea s-a modificat înainte și după mutare.

Având în vedere că două treimi dintre australieni se confruntă cu supraponderea sau obezitatea, Windsor consideră că studiul oferă informații de o valoare inestimabilă pentru factorii de decizie. Îmbunătățirea accesului la produse proaspete, proiectarea unor cartiere care să încurajeze mersul pe jos și crearea unor medii locale mai sănătoase ar putea contribui la o reducere semnificativă a ratei obezității.

Chiar dacă alegerile individuale rămân, desigur, importante, dovezile sugerează că locul în care trăim are o influență majoră, iar politicile eficiente trebuie să abordeze ambele dimensiuni ale acestei complexe ecuații. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Social Science & Medicine.