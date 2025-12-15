Să vezi cât e de ușor. O nutriționistă de top a dezvăluit două trucuri simple care îți potolesc poftele fără să-ți saboteze dieta
Postat la: 15.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cercetătoarea Federica Amati a spus că gustările alese inteligent au fost un adevărat factor decisiv pentru obiceiurile ei alimentare personale, mai ales într-un program aglomerat. Amati, cercetător medical și nutriționist-șef la aplicația de nutriție ZOE, a văzut puterea gustărilor și direct în munca ei.
„Dacă am o zi foarte încărcată, uneori nu apuc să mănânc un prânz adevărat. Dacă am aceste gustări la mine, sunt în regulă și mă simt bine. Dacă nu, ajung să fiu înfometată mai târziu", a declarat ea pentru Business Insider. Chiar dacă ești atent cu cea mai mare parte a dietei tale, ronțăitul alimentelor nesănătoase poate duce la probleme de sănătate metabolică, precum creșterea în greutate, energie scăzută, colesterol ridicat și glicemie mare, a spus ea. Acest lucru este susținut de cercetări realizate de ZOE și de alți experți.
„Gustările proaste pot anula practic multe dintre lucrurile bune pe care le faci pentru tine printr-o alimentație sănătoasă", a spus Amati. „Gustările, în sine, nu sunt nici bune, nici rele, dar ceea ce alegi să mănânci ca gustare are o influență enormă asupra sănătății tale metabolice." Ea a împărtășit cele două alimente pe care le poartă mereu cu ea pentru un aport bogat de nutrienți și cum să-ți optimizezi rutina de gustări pentru o dietă mai sănătoasă.
Combinația preferată de gustare a lui Amati la muncă este un măr și un borcănel mic cu nuci mixte. Asocierea dintre fructe și nuci oferă fibre benefice pentru intestin, proteine de origine vegetală și grăsimi sănătoase - nutrienți sățioși care transmit creierului că ești sătul. „Nu trebuie să fie ceva sofisticat, ca la bucătari", a spus Amati. „Este vorba doar despre a avea o mentalitate complet diferită față de gustări. Dacă îți este foame, mănâncă ceva care chiar este mâncare."
Cheia este să alegi alimente integrale. Dacă ronțăi produse ultra-procesate, precum un baton de cereale plin de aditivi precum zahăr, grăsimi și sare, este ușor să mănânci prea mult. De ce? Pentru că nutrienții din alimentele ultra-procesate sunt deja descompuși, ceea ce înseamnă că organismul are mai puțin de digerat. Astfel, ele oferă un impuls temporar de energie, dar te lasă fără vlagă ulterior, ceea ce duce adesea la excese la următoarea masă sau gustare.
„Din punct de vedere nutrițional, sunt aproape lipsite de valoare. Așa că, deși temporar s-ar putea să nu mai fii atât de flămând, corpul tău nu beneficiază de ele, iar foamea va reveni mai târziu în aceeași zi", a spus Amati. În plus, avantajul gustării cu fructe și nuci este că este relativ ieftină și nu necesită nicio pregătire: iei și pleci. Detaliile exacte nu sunt cruciale - poți crea o gustare sănătoasă din fructe precum fructele de pădure și din alte nuci și semințe, de la migdale la semințe de dovleac.
Indiferent ce alegi să mănânci ca gustare, a fi atent din timp la semnalele de foame poate duce la rezultate mai bune, potrivit lui Amati. Mâncatul mai devreme te ajută să rămâi în acord cu ritmul tău circadian, astfel încât să te simți energizat constant și să faci alegeri mai bune pe parcursul zilei. „Suntem pregătiți să gestionăm mai eficient nutrienții, precum și stocarea și distribuirea energiei din grăsimi sau zaharuri, la începutul zilei", a spus ea.
Săritul peste mesele și gustările de dimineață te poate lăsa atât de flămând până la cină încât să exagerezi cu desertul sau cu gustările târzii, de obicei mai puțin sănătoase. Deși momentul gustărilor ține de preferințele personale, a mânca atunci când îți este foame, dar nu ești „înfometat", poate reduce tentațiile și ajuta la o dietă mai echilibrată. „Ați fi surprinși de câți oameni care se luptă cu greutatea sau cu o sănătate metabolică precară nu mănâncă suficient pe parcursul zilei", a spus Amati.
