Fosta soție a lui Dragoș Săvulescu a spus adevărul despre fotografia controversată cu Donald Trump

Angela Martini, fosta Miss Albania, a decis după aproape 15 ani să vorbească despre o fotografie care a făcut la acea vreme mare vâlvă. În imaginea respectivă, modelul apărea sărutându-l pe președintele Donald Trump, chiar dacă acesta era căsătorit cu Melania Trump.

Fotografia controversată a fost realizată la o conferință de presă pentru Miss Universe la Chelsea Piers din New York în 2011. Angela Martini a acordat un interviu pentru Daily Mail în care spune că totul a fost interpretat greșit. Fotografia nu a avut nimic compromițător, de aceea la acea vreme nici echipa lui Donald Trump nu a contact-o.

„A fost doar o iluzie optică. Nu era adevărat, totul arată ciudat în imagine, pentru că până și cealaltă concurentă are o expresie ciudată, ca și cum ar fi șocată", a declarat Angela Martini. Se pare totuși că președintele SUA a fost fascinat de Martini, întrebând-o pe fosta președintă Miss Univers, Paula Shugart, cine este. După ce au făcut cunoștință, Trump i-ar fi spus lui Shugart că vrea ca Angela Martini să radieze.

Fosta soție a lui Dragoș Săvulescu a vorbit și despre comportamentul politicianului și al soției sale. „A fost foarte politicos. Nu a flirtat cu nimeni. Totul a fost profesional. Au fost amândoi foarte amabili. Cu Donald am avut mereu o relație respectuoasă. Nu am simțit niciodată vreo energie negativă", a adăugat Angela Martini.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu s-au căsătorit în 2019 și au un băiețel împreună. Mariajul lor a fost greu încercat după ce fostul acționar al lui Dinamo a aavut probleme cu legea. Se pare că modelul a depus cererea de divorț în octombrie. „Am avut o iubire frumoasă, intensă, grea. Luptam împotriva unui sistem. Dar greutatea a rămas. Am simțit că era momentul potrivit să pun punct", a mai spus pentru sursa de mai sus.