De ce poartă Macron pantofi cu două numere mai mari. Imaginile ciudate care au stârnit avalanșa de reacții online

Imaginile surprinse la recenta întâlnire de la Londra dintre Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au generat un val de reacții online. Departe de a fi trucaje sau imagini manipulate, fotografiile sunt autentice și provin din seturile distribuite de agenții internaționale de presă, însă un detaliu a atras atenția publicului: pantofii lui Macron par, la prima vedere, mult mai mari decât numărul pe care l-ar încălța în mod normal.

Reuniunea a avut loc într-un moment de intensificare a coordonării politice și militare în sprijinul Ucrainei. Zelenski a fost primit la Londra pentru discuții comune cu liderii Marii Britanii, Germaniei și Franței, într-un format menit să transmită unitate și determinare în fața continuării agresiunii ruse. Fotografii din presa internațională au surprins liderii așezați în aceeași încăpere, în fața steagurilor celor patru țări, într-o scenă protocolară ce ar fi trebuit să fie complet lipsită de controverse.

Totuși, câteva dintre cadre au devenit virale pe rețelele sociale dintr-un motiv neașteptat. În imaginile în care cei patru lideri apar așezați, pantofii lui Macron par disproporționat de mari. Forma alungită a pantofilor de tip Oxford, lumina care reflectă pe botul lăcuit și, mai ales, poziția picioarelor - unul avansat spre cameră, celălalt retras - creează o impresie vizuală care accentuează „mărimea" încălțămintei. Privite în ansamblu, pozele par să sugereze că președintele francez poartă cu două sau chiar trei numere mai mult decât i-ar trebui.

Stilistul britanic Harriet Davey a explicat pentru publicatia The Sun aceasta alegere extrem de frecventa in randul personalităților publice: "Celebritatile poarta adesea pantofi cu un numar sau doua mai mari pentru a evita basicile, sau timpul indelungat petrecut in picioare cand tălpile se umfla excesiv." In plus, acestea nu simt durere, disconfort si previn problemele cronice cu picioarele. "De asemenea, exista oameni care au probleme grave cu monturile si de obicei gasesc alinare la durere purtand incaltari cu doua numere mai mari, intrucat un singur numar in plus nu e suficient."