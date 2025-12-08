Iranul a vrut să uimească planeta cu 'roboții săi umanoizi avansați, dar s-a făcut de râs când aceștia au început să transpire

La Kish Inox Tech Expo din Iran, o expoziție desfășurată anul acesta, au fost inițial prezentați publicului doi „roboți umanoizi avansați", fiind lăudați ca mari inovații tehnologice. Ulterior, s-a descoperit că aceștia nu erau, de fapt, mașinării sofisticate, ci erau oameni care purtau costume deghizate în roboți.

Industria iraniană de robotică s-a transformat rapid în ținta glumelor pe internet, după ce în mediul online au apărut numeroase înregistrări. Acestea arătau detaliile costumelor considerate kitsch, care erau împodobite cu elemente vizuale precum simbolurile binare 0 și 1, purtate de cele două persoane care pretindeau a fi roboți.

Înregistrările de înaltă definiție au surprins detalii evidente: cicatrici de acnee, clipit, respirație și mișcări artificiale care trădau faptul că nu era vorba despre mașini. Cei doi, un bărbat și o femeie, au interacționat cu vizitatorii pretinzând că sunt mașini inteligente.

Într-un clip distribuit pe rețelele sociale, femeia, care se prezenta drept „Miss Data", le-a spus celor din jur că trăiește în „blockchain space" și că, împreună cu partenerul său, reprezintă „o colecție de date care lucrează împreună într-un cod comun".

Potrivit site-ului Zoomit, Hossein Afshin, oficial în cadrul Ministerului iranian pentru Știință, Tehnologie și Economie bazată pe cunoaștere, a explicat că ideea aparține unei companii private și nu are legătură cu autoritățile. „Știu doar că una dintre companii a făcut asta pentru propria reclamă, spun aceștia potivit informațiilor.

În consecință, nu există obiecții, iar compania trebuie cu siguranță să își asume responsabilitatea." a spus Afshin. „Nu a fost ceva ce au făcut factorii de decizie politică ai expoziției Innotex Kish sau nu a fost ideea expoziției să folosească oamenii pe post de roboți."

De-a lungul timpului au existat cazuri de „roboți falși" prezentați la târguri de tehnologie, însă cei de la Kish au fost considerați printre cele mai nereușite. În contrast, expozițiile din China de acum câțiva ani au reușit să impresioneze vizitatorii, iar chiar și un „robot chelneriță" prezentat anterior a fost mult mai convingător.