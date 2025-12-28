Care sunt cele mai așteptate filme in 2026. Lista celor 20 de superproductii de la care se asteapta sa sparga box-office-urile
Postat la: 28.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Producătorii speră să dea o nouă lovitură cu filmele care se vor lansa în 2026 după ce industria filmului încă resimte efectele secundare ale carantinei impuse de Covid-19. Printre cele mai așteptate producții se anunță a fi The Devil Wears Prada 2, Spider-Man al lui Tom Holland, Avengers: Doomsday sau al treilea film Dune, potrivit BBC.
1. Hamnet
Hamnet urmărește relația dintre William Shakespeare (Paul Mescal) și soția sa Agnes (Jessie Buckley). Filmul explorează evenimentele tragice care îi afectează pe cei doi și care îl inspiră pe Shakespeare să scrie cunoscuta piesă. Filmul este bazat pe cartea lui Maggie O'Farrell.
Data lansării: 9 ianuarie
2. 28 Days Later: The Bone Temple
Este al patrulea episod al seriei, și continuă evenimentele din 28 Years Later, din 2025. Spike (Alfie Williams) se implică într-un grup mortal condus de Jimmy Crystal (Jack O'Connell).
Data lansării: 16 ianuarie
3. Is This Thing On?
Filmul urmărește povestea unui comediant care încearcă în mod neașteptat stand-up comedy și descoperă că are talentul de a face oamenii să râdă.
Data lansării: 30 ianuarie
4. Wuthering Heights
Cu trailere pline de imagini care reprezintă pasiune, dor și tensiune sexuală reprimată, filmul este deja unul dintre cele mai discutate. Este regizat de Emerald Fennell. Ea colaborează cu Jacob Elordi, care joacă rolul lui Heathcliff. Margot Robbie joacă rolul lui Cathy.
Data lansării: 13 februarie
5. The Testament of Ann Lee
Amanda Seyfried interpretează rolul lui Ann Lee, o personalitate reală, liderul unei mișcări religioase din secolul al XVIII-lea cunoscută sub numele de Shakerism. Povestea o urmărește pe Ann Lee în momentul în care se îndepărtează de această comunitate și traversează Atlanticul spre America. Acolo i se alătură sute de oameni.
Data lansării: 20 februarie
6. Scream 7
Courtney Cox, care a interpretat-o pe Gale Weathers, și Neve Campbell, în rolul Sidney Prescott, revin pentru a înfrunta un nou Ghostface, care o amenință pe fiica lui Prescott.
Data lansării: 27 februarie
7. The Super Mario Galaxy Movie
Versiunea animată a aventurilor instalatorului - The Super Mario Bros. Movie - a încasat peste un miliard de dolari la box office. Această continuare, e bazată pe un joc din 2007 în care Mario și Luigi pornesc să o salveze pe prințesa Peach, era inevitabilă.
Data lansării: 3 aprilie
8. The Devil Wears Prada 2
Meryl Streep în rolul redactorului-șef al revistei de modă Runway și Anne Hathaway în rolul lui Andy, nou-venita naivă în lumea modei, au făcut ca filmul original să fie un succes. Douăzeci de ani mai târziu, ambele revin.
Data lansării: 1 mai
9. Star Wars: The Mandalorian and Grogu
În cele trei sezoane, The Mandalorian a devenit cel mai de succes serial derivat din universul Star Wars. Acum, producătorii speră că popularitatea sa va contribui la revigorarea seriei Star Wars.
Data lansării: 22 mai
10. Disclosure Day
Este ultimul proiect al lui Steven Spielberg. Totul este învăluit în mister. Nici măcar trailerul de două minute nu oferă prea multe indicii despre intrigă. Însă sugerează în mod clar că vizitatorii extratereștri vor fi dezvăluiți omenirii.
Data lansării: 12 iunie
11. Toy Story 5
Se speră că această a cincea parte a seriei de succes și revenirea lui Tom Hanks în rolul lui Woody și a lui Tim Allen în rolul lui Buzz vor contribui la succesul filmului.
Data lansării: 19 iunie
12. Supergirl
Scurtă apariție a lui Milly Alcock în rolul Supergirl în filmul Superman a fost unul dintre momentele culminante ale filmului. În propriul ei film, intriga ar putea fi despre „o călătorie interstelară epică în căutarea răzbunării și dreptății".
Data lansării: 26 iunie
13. Moana
Primul film de animație Moana a fost un succes uriaș, iar continuarea sa, Moana 2, a avut un succes și mai mare, încasând peste un miliard de dolari la box office. Așadar, există mari speranțe pentru acest remake live-action al filmului original.
Data lansării: 10 iulie
14. The Odyssey
Filmul regizorului premiat cu Oscar, Christopher Nolan, se bazează pe epopeea greacă a lui Homer, care urmărește călătoria lui Odiseu (Matt Damon) spre casă după Războiul Troian.
Data lansării: 17 iulie
15. Spider-Man: Brand New Day
La sfârșitul filmului anterior, Spider-Man: No Way Home, o vrajă aruncată de Dr. Strange a făcut ca întreaga lume, inclusiv iubita lui Peter Parker, MJ, să uite că Parker (Tom Holland) era Spider-Man sau chiar că Parker exista. Așadar, mulți se așteaptă ca filmul să exploreze modul în care acesta se descurcă cu această fază.
Data lansării: 31 iulie
16. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
Situat cu un sfert de secol înainte de primul film Hunger Games, Sunrise on the Reaping este povestea lui Haymitch Abernathy (care a devenit mentorul lui Katniss, interpretată de Jennifer Lawrence) care participă la cea de-a 50-a ediție a Hunger Games.
Data lansării: 20 noiembrie
17. Focker-in-law
Este al patrulea film din seria care a început cu Meet The Parents. Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner și Owen Wilson revin cu toții.
Data lansării: 25 noiembrie
18. Jumanji 3
Acesta este un alt proiect învăluit în mister. Până în prezent, a fost publicată o singură fotografie. Știm însă că distribuția principală, formată din Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan și Kevin Hart, revine.
Data lansării: 11 decembrie
19. Avengers: Doomsday
Marvel speră că Avengers: Doomsday va fi la înălțimea așteptărilor. În acest film, Robert Downey Junior revine, dar în rolul personajului negativ Doctor Doom. Alături de el, apare o distribuție impresionantă, care include membri ai X-Men.
Data lansării: 18 decembrie
20. Dune: Part Three
Al treilea film din trilogia regizorului Denis Villeneuve se va baza, potrivit unor surse, pe al doilea roman din seria Dune, intitulat Dune: Messiah. Din distribuție fac parte Timothée Chalamet, Zendaya sau Robert Pattinson.
Data lansării: 18 decembrie
