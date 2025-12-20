Motivul enervant pentru care un bărbat din Bruxelles a pierdut premiul de 3 milioane de euro la Loto

Un bărbat din Bruxelles a decis să dea în judecată Loteria Națională, solicitând plata unui premiu pe care susține că l-ar fi câștigat, după ce un bilet electronic nu a fost validat din cauza unei defecțiuni tehnice, informează 7sur7.be.

Acum un an, Yves a completat patru combinații de numere pe site-ul Loteriei Naționale, folosind funcția „Quick Pick", care generează automat numerele. La momentul efectuării plății, însă, pagina web s-a blocat, iar acesta nu a mai putut finaliza procesul sau reveni asupra pașilor anteriori. În scurt timp, platforma a afișat un mesaj prin care anunța că se află în mentenanță.

Ulterior, Yves a descoperit că biletele nu fuseseră înregistrate în sistemul Loteriei. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât una dintre combinațiile completate conținea toate cele șase numere câștigătoare, corespunzătoare unui premiu de trei milioane de euro. „Am jucat și am parcurs toți pașii până la final. Eroarea tehnică este de vină, nu eu. Eu mi-am făcut partea", a declarat Yves pentru RTL Info.

Loteria Națională respinge însă cererea, argumentând că, potrivit regulamentului, în lipsa validării biletului și a participării oficiale la extragere, jucătorul nu poate revendica câștigul. „Este ca și cum puneți produse în coșul de cumpărături, ajungeți la casă și apare o problemă informatică. Nu plătiți, lăsați produsele și plecați. Cam asta s-a întâmplat și aici", a explicat purtătorul de cuvânt al Loteriei Naționale. Potrivit RTL Info, instituția i-ar fi oferit lui Yves o înțelegere amiabilă în valoare de 50.000 de euro, dar acesta a refuzat oferta și a ales să-și apere drepturile în instanță.